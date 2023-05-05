Son yıllarda talep arttı!

Eskişehir’de uzun yıllardır lületaşı sanatıyla uğraşan Erol Güler, lületaşı ustaları olarak gençleri atölyelerine çekmeyi başardıklarını ve meraklı olanlara bu işi öğrettiklerini söyledi. Devletin lületaşıyla ilgili çalışma yapmasını istediklerini ve okullarda lületaşına özel bir bölüm açılabileceğini ifade eden Güler, “Eski zamanlarda bizim ustalarımız ‘öğrenirseniz öğrenin’ hesabındaydılar. Her şeyde olduğu gibi gençlerin bu işi benimsemesi lazım. Zaten gençler buradaki ticareti, hareketliliği ve lületaşının değerini biliyorlar. Bu sanatı öğrenmek için bizim yanımıza geliyorlar, dolayısıyla bu konuda da bir hareketlilik oluştu. Gençleri bir şekilde atölyelerimize davet ettik, istekli olan gençlerle birlikte çalışmalar yaptık. Şahsi olarak benim 50-60’a yakın öğrencim var. Evine ekmek götürecek derecede yetişmiş kişiler kazandık. Bu da demek oluyor ki, lületaşı sanatı ilerliyor. Biraz yavaş hareket etse de ilerlemeye devam ediyor. Tabii ki bu da bizim kendi çabalarımızla oluşan bir gelişim. Yalnız devlete bağlı olan bazı bakanlıkların bu taş üzerinde yoğunlaşmasını istiyoruz. İlerleyen zamanlarda gençlere ve gelecek nesillere aktarılması için daha fazla çalışma yapılması gerekiyor. Okullarda buna özel bölümlerin açılması ve bizlerin de orada usta olarak eğitim vermemiz lazım. Lületaşı camiası olarak ilgisi olan tüm gençleri bir çatı altında toplayarak bunu gelecek nesillere aktarmalıyız” dedi.