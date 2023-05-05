Son yıllarda talep arttı!

Lületaşının tarihiyle ilgili bazı bilgiler veren Güler, geçmiş dönemlerde lületaşı sektörünün çok durgun zamanlar geçirdiğini, ancak günümüzde fazlaca hareketli olduğunu belirtti. Lületaşının Eskişehir’e ekonomik, kültürel ve turizm anlamında önemli katkıları olduğundan bahseden lületaşı ustası Erol Güler, “Biliyorsunuz ki lületaşı çok değerli bir maden. 1800’lü yıllardan beri lületaşı ticareti çok güzel bir şekilde çalışıyor. 1900’lü yıllarda durgunluk yaşadı, 1950’li yıllardan sonra ise biraz açılım yaptı ve 2000’li yıllara geldiğimizde yaklaşık 3-5 sene boyunca çok zor dönemler geçirdik. Bu süreç kimsenin lületaşını tercih etmediği zamanlardı. Ama şu anda Allah’a şükürler olsun ki çok iyi, lületaşı sektöründe bir şekilde hareketlilik var. Dünya zaten lületaşını biliyor. Lületaşı yalnız Eskişehir’de çıkan bir maden olduğu için turizm açısından katkı sağlıyor. Uluslararası açılışlar ve festivaller derken lületaşı daha da tanınmaya başlandı ve ticareti arttı. Başta Çin ve İtalya olmak üzere Amerika gibi bölgelerde de hareketlilik sağladı. Lületaşı Eskişehir için harika bir kazanç kaynağı. Ekonomi, sanat ve turizm anlamında kentimize katkısı büyük var” şeklinde konuştu.