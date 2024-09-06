Son sözleri ortaya çıktı! Amca Salim Güran'ın şüpheli gidişi... 43 dakikalık esrar perdesi!

• Narin ile görüntüsü 18.47'de kameralara takılan M. adlı arkadaşı da en son ne konuştuklarını anlattı. • İşte 21 Ağustos günü yaşananlar... • 13.50: Narin camideki kursa gitmek üzere evlerinin önünden ayrıldı. • 14.00: 69 yaşındaki büyük amcası Hüseyin Güran'ın evine uğradı. Oradan camiye geçti. • 15.05: Camiden çıktı. • 15.15: Okulun önünden geçerek eve giden patika yola girdi. Aile üyelerinin beyanlarına göre bu saatten sonra yakınlarından kimse Narin'i bir daha görmedi. • 17.40: Alınan diğer ifadelere göre Narin evlerinin yaklaşık 300 metre uzağındaki caminin orada iki kişi