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Son sözleri ortaya çıktı! Amca Salim Güran'ın şüpheli gidişi... 43 dakikalık esrar perdesi!

2024-09-06 10:01:48
Son sözleri ortaya çıktı! Amca Salim Güran'ın şüpheli gidişi... 43 dakikalık esrar perdesi!

Diyarbakır'da kaybolan Narin Güran Türkiye'yi sarstı. Milyonları derinden etkileyen olay ile ilgili her bir bölge ekipler tarafından didik didik aranıyor. "Son dakika Narin Güran bulundu mu?" sorusu sıcaklığını korurken 9 yaşındaki M. adlı kız arkadaşı pedagog eşliğinde dinledi. Arkadaşı, Narin Güran'ın son sözlerini anlattı. Şüpheli amca Salim Güran ve 43 dakikalık esrar perdesi işe şu şekilde...

1
#1
Foto - Son sözleri ortaya çıktı! Amca Salim Güran'ın şüpheli gidişi... 43 dakikalık esrar perdesi!

Narin Güran'ın bulunması için tüm ekipler seferber edildi. Türkiye, Narin Güran'dan gelecek güzel habere kilitlenmiş durumda. Narin Güran'ı arama çalışmaları kapsamında Diyarbakır'daki özel ekiple, Ankara'dan gelen özel ekip, koordineli bir şekilde çalışma yürütüyor. Narin'in kaybolduğu gün ve amcanın tutuklanmasına dair yeni bilgiler de tek tek ortaya çıkıyor. İşte Narin Güran, şüpheli amca Salim Güran ve 43 dakikalık esrar perdesine ilişkin Türkiye'nin merak ettiği o detaylar...

#2
Foto - Son sözleri ortaya çıktı! Amca Salim Güran'ın şüpheli gidişi... 43 dakikalık esrar perdesi!

Soruşturmada kamera kayıtları ve ifadelerden elde edilen tespitlere göre 21 Ağustos günü 13.50'de camideki kursa gitmek için evden ayrılan Narin, o gün en son 18.47'de görüldü. 19.30'da da ailesi tarafından aranmaya başladı.

#3
Foto - Son sözleri ortaya çıktı! Amca Salim Güran'ın şüpheli gidişi... 43 dakikalık esrar perdesi!

NARİN GÜRAN, ŞÜPHELİ AMCA SALİM GÜRAN, 43 DAKİKALIK ESRAR PERDESİ... Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre; Narin Güran'ın akıbetine dair bütün sır aradaki bu 43 dakikada gizli. Bölgede en son 18.59'da görülen amcanın tutuklanmasına giden süreç ise çelişkili ifadeleri ve tavırlarıyla başladı.

#4
Foto - Son sözleri ortaya çıktı! Amca Salim Güran'ın şüpheli gidişi... 43 dakikalık esrar perdesi!

• Narin ile görüntüsü 18.47'de kameralara takılan M. adlı arkadaşı da en son ne konuştuklarını anlattı. • İşte 21 Ağustos günü yaşananlar... • 13.50: Narin camideki kursa gitmek üzere evlerinin önünden ayrıldı. • 14.00: 69 yaşındaki büyük amcası Hüseyin Güran'ın evine uğradı. Oradan camiye geçti. • 15.05: Camiden çıktı. • 15.15: Okulun önünden geçerek eve giden patika yola girdi. Aile üyelerinin beyanlarına göre bu saatten sonra yakınlarından kimse Narin'i bir daha görmedi. • 17.40: Alınan diğer ifadelere göre Narin evlerinin yaklaşık 300 metre uzağındaki caminin orada iki kişi

#5
Foto - Son sözleri ortaya çıktı! Amca Salim Güran'ın şüpheli gidişi... 43 dakikalık esrar perdesi!

EN SON 18.47'DE GÖRÜLDÜ 17.50: Narin büyük amcası Hüseyin'in evine giderek kapıyı çaldı ve kuzenleriyle kapıda görüştü.

#6
Foto - Son sözleri ortaya çıktı! Amca Salim Güran'ın şüpheli gidişi... 43 dakikalık esrar perdesi!

• SON SÖZLERİ: ÇOK YORGUNUM, OYNAMAYALIM... • 18.47: Arkadaşı M. ile karşılaştı. Bu görüşmede kameraların açısında sadece M. vardı. M. psikolog ve pedagoglar eşliğinde dinlendi ve Narin'le görüşmesini anlattı. Anlatımına göre M. Narin'e "Oyun oynayalım" dedi. Narin ise "Çok yorgunum, oynamayalım" diyerek oradan ayrıldı. • 18.59: Kamera kayıtlarına göre şüpheli Amca Salim Güran arabasıyla evlerinin önünden ayrılarak okul tarafına doğru gitti. • 19.30: Narin ailesi tarafından aranmaya başladı.

#7
Foto - Son sözleri ortaya çıktı! Amca Salim Güran'ın şüpheli gidişi... 43 dakikalık esrar perdesi!

AMCA SALİM GÜRAN O SAATTE KÖYDE NELER YAPTI? Aramaların 13. gününde 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' ve 'kasten öldürme'den tutuklanan amca Salim Güran, ifadesinde olay günü saat 16.50 ile 19.00 arasındaki köyde neler yaptığını detaylarıyla anlatamadı.

#8
Foto - Son sözleri ortaya çıktı! Amca Salim Güran'ın şüpheli gidişi... 43 dakikalık esrar perdesi!

Kamera kayıtları ve ifadelere göre Narin en son 18.47'de görülmüştü. Amca ise bundan 12 dakika sonra 18.59'da bölgede arabasıyla kameralara takılmıştı.

#9
Foto - Son sözleri ortaya çıktı! Amca Salim Güran'ın şüpheli gidişi... 43 dakikalık esrar perdesi!

Sorulara "Hatırlamıyorum" şeklinde cevaplar verdi. Telefonunu neden kapattığına dair cevapları da çelişkili bulundu.

#10
Foto - Son sözleri ortaya çıktı! Amca Salim Güran'ın şüpheli gidişi... 43 dakikalık esrar perdesi!

Arabasında yapılan incelemede Narin'in DNA profiline rastlanmıştı. Ancak bu bulguların kan, tükürük veya kusmuk olup olmadığı tespit edilemedi.

#11
Foto - Son sözleri ortaya çıktı! Amca Salim Güran'ın şüpheli gidişi... 43 dakikalık esrar perdesi!

Tutuklu amcanın telefonunda silinen kayıtların geri getirilmesi için de özel bir yazılım kullanılıyor.

#12
Foto - Son sözleri ortaya çıktı! Amca Salim Güran'ın şüpheli gidişi... 43 dakikalık esrar perdesi!

ÖZEL EKİP DİDİK DİDİK EDİYOR Küçük kızın kaybolmasının ardından Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Özel Harekat timleri, Jandarma Suç Araştırma Timleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Köpek İz Takip Timi ve Su Altı Arama Kurtarma Timi'nin yanı sıra sağlık, AFAD, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama ile ilçe belediyelerden de arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

#13
Foto - Son sözleri ortaya çıktı! Amca Salim Güran'ın şüpheli gidişi... 43 dakikalık esrar perdesi!

11 DÖNÜM TARANDI Ayrıca Narin'in kaybolduğu saatlerde yoldan geçtiği tespit edilen yaklaşık 150 araç sorgulandı.

#14
Foto - Son sözleri ortaya çıktı! Amca Salim Güran'ın şüpheli gidişi... 43 dakikalık esrar perdesi!

Mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlarda da arama yapıldı. Toplamda 12 bin 565 araç arandı, 130 kişinin ifadesine başvuruldu, 32 bin 952 kişi kontrol edildi, 7 iz takip köpeği ile 11 bin dönümden fazla alanda arama yapıldı. Mahallenin etrafı 8 kez tarandı.

#15
Foto - Son sözleri ortaya çıktı! Amca Salim Güran'ın şüpheli gidişi... 43 dakikalık esrar perdesi!

MEZARLIKTA ARANDI Ekipler önceki gün Narin'i mahalle mezarlığında da aradı. Bu aramaların görüntüleri, küçük kızdan iyi haberlerin umutlarını biraz daha yaraladı. Ekipler, özellikle yakın zamanda defnedilenlerin mezarları olmak üzere soruşturma savcısı eşliğinde yeraltı görüntüleme cihazıyla aramalar yaptı.

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