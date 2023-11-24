Son rakamlar belli oldu! Türkiye’de elektrikli araç furyası

Yıldırhan, “Biz Diyarbakır'da elektrikli araba devrimini başlatan firmayız. Bu iddiamızı yeni modellerimizle de gösteriyoruz. Şu an üç markanın Diyarbakır'da ve bölgede yetkili satıcısıyız. Vatandaşların ilgisi çok yoğun. Özellikle akaryakıt fiyatlarının artması ile birlikte vatandaşların ilgisi daha da arttı. Ayrıca elektrikli araçlarda fosil yakıtlı araçlara göre vergi avantajı çok ciddi söz konusu. Bizim sattığımız elektrikli araçlar yüzde 10'luk ÖTV dilimindeyken, fosil yakıtlı bir aracın Türkiye'de artık en ucuzu bile yüzde 80'lik ÖTV diliminde yer alıyor” ifadelerine yer verdi. Elektrikli araçların fiyatlarının uygun olduğunu belirten Ayhan Kartal adlı vatandaş ise, “2. el araçlara bakmaya geldik, ama elektrikli araçları gördüm bayağı beğendim. İkinci el fiyatına sıfır elektrikli otomobil satıyorlar. Zaten artık elektrikli araçlara da talep daha çok. Bakalım eğer uyarsa almayı düşünüyoruz. Bu markayı ilk defa görüyorum, konforu baya iyiydi” dedi.Yıldırhan, “Biz Diyarbakır'da elektrikli araba devrimini başlatan firmayız. Bu iddiamızı yeni modellerimizle de gösteriyoruz. Şu an üç markanın Diyarbakır'da ve bölgede yetkili satıcısıyız. Vatandaşların ilgisi çok yoğun. Özellikle akaryakıt fiyatlarının artması ile birlikte vatandaşların ilgisi daha da arttı. Ayrıca elektrikli araçlarda fosil yakıtlı araçlara göre vergi avantajı çok ciddi söz konusu. Bizim sattığımız elektrikli araçlar yüzde 10'luk ÖTV dilimindeyken, fosil yakıtlı bir aracın Türkiye'de artık en ucuzu bile yüzde 80'lik ÖTV diliminde yer alıyor” ifadelerine yer verdi. Elektrikli araçların fiyatlarının uygun olduğunu belirten Ayhan Kartal adlı vatandaş ise, “2. el araçlara bakmaya geldik, ama elektrikli araçları gördüm bayağı beğendim. İkinci el fiyatına sıfır elektrikli otomobil satıyorlar. Zaten artık elektrikli araçlara da talep daha çok. Bakalım eğer uyarsa almayı düşünüyoruz. Bu markayı ilk defa görüyorum, konforu baya iyiydi” dedi.