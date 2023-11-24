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Otomotiv
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Son rakamlar belli oldu! Türkiye’de elektrikli araç furyası

2023-11-24 11:53:32
Son rakamlar belli oldu! Türkiye’de elektrikli araç furyası

Birçok ülkede artık elektrikli araçlar tercih edilirken, Türkiye'de 2023 yılının ilk 10 ayında satılan elektrikli araç sayısı 60 bini aştı. Uzmanlar, 2024'te otomotiv sektöründe yüzde 30 daralma yaşanacağını öngörürken, elektrikli araç pazarında yüzde 50 büyüme olabileceğini açıkladı.

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Foto - Son rakamlar belli oldu! Türkiye’de elektrikli araç furyası

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Foto - Son rakamlar belli oldu! Türkiye’de elektrikli araç furyası

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Foto - Son rakamlar belli oldu! Türkiye’de elektrikli araç furyası

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Foto - Son rakamlar belli oldu! Türkiye’de elektrikli araç furyası

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Foto - Son rakamlar belli oldu! Türkiye’de elektrikli araç furyası

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Foto - Son rakamlar belli oldu! Türkiye’de elektrikli araç furyası

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Foto - Son rakamlar belli oldu! Türkiye’de elektrikli araç furyası

Diyarbakır'da şu ana kadar toplam faaliyet gösteren 102 şarj ağı işletmecisi tarafından yürütülüyor. Şarjlı araçlar, araçtan araca farklılık göstermekle beraber yüzde 30'dan yüzde 80'e kadar şarj süresi 20 dakika ile 30 dakika arasında gerçekleştirilebiliyor.

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Foto - Son rakamlar belli oldu! Türkiye’de elektrikli araç furyası

Elektrikli araba ile çok rahat Türkiye'de uzun süre bir yolculuk da yapılabiliyor. Ayrıca elektrikli otomobiller üç türde şarj edilebiliyor. İlki evde normal bilgisayarı telefonu şarj ettiğiniz 220 voltluk şarj prizinden de araçlarınızı şarj edebilirisiniz. Tabii bu en yavaş olanı. Bir sonrakinde ise evinizden ya da iş yerinizden bir Wallbox dediğimiz ara şarj kutusu satın alarak, aracınızı 22 kilowatta kadar şarj edebilme imkanı buluyorsunuz. Son olarak da halka açık olan hızlı şarj istasyonları var. Şu anda Türkiye'de çok az da olsa 360 kilowatt saate kadar ama yaygın olan 120 ve 180 kilowatt saate kadar aracınızı şarj edebiliyorsunuz.

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Foto - Son rakamlar belli oldu! Türkiye’de elektrikli araç furyası

Elektrikli otomobillerin şarj kapasitesine göre değişiklik göstermesiyle birlikte evde şarj edildiğinde kendi şebekenizden 150 lira ile 200 lira arasında bir tam dolum maliyetiyle 500 kilometreye yakın menzil elde edebiliyorsunuz. Bu da fosil yakıtlı bir otomobilin harcadığı fiyatın 10'da 1'i” diye konuştu.

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Foto - Son rakamlar belli oldu! Türkiye’de elektrikli araç furyası

Elektrikli otomobillerin tercih edilme sebeplerinin başında iki konu olduğunu belirten Yıldırhan, şunları söyledi: “Elektrikli otomobillerin tercih edilme sebeplerinin başında iki konu var. Bir tanesi çevreci olması, diğeri ise tercih edenlerin daha tasarruflu olduğunu düşünmeleridir. Elektrikli araçlar çok tasarrufludur. Özellikle evde ya da iş yerinizde şarj ettiğinizde fosil yakıtlı bir araca göre 10 kata yakın tasarruf sağlamış oluyorsunuz. Elektrikli aracın çevreci olması ise baktığımızda elektrikli araçlarda müthiş bir sessizlik var ve en önemli özelliklerinden bir tanesi de gaz pedalına dokunulduğu zaman bütün enerjiyi lastikte hissedebiliyorsunuz. Çok ciddi ivmelenmeler edinebiliyorsunuz.”

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Foto - Son rakamlar belli oldu! Türkiye’de elektrikli araç furyası

Yıldırhan, “Biz Diyarbakır'da elektrikli araba devrimini başlatan firmayız. Bu iddiamızı yeni modellerimizle de gösteriyoruz. Şu an üç markanın Diyarbakır'da ve bölgede yetkili satıcısıyız. Vatandaşların ilgisi çok yoğun. Özellikle akaryakıt fiyatlarının artması ile birlikte vatandaşların ilgisi daha da arttı. Ayrıca elektrikli araçlarda fosil yakıtlı araçlara göre vergi avantajı çok ciddi söz konusu. Bizim sattığımız elektrikli araçlar yüzde 10'luk ÖTV dilimindeyken, fosil yakıtlı bir aracın Türkiye'de artık en ucuzu bile yüzde 80'lik ÖTV diliminde yer alıyor” ifadelerine yer verdi. Elektrikli araçların fiyatlarının uygun olduğunu belirten Ayhan Kartal adlı vatandaş ise, “2. el araçlara bakmaya geldik, ama elektrikli araçları gördüm bayağı beğendim. İkinci el fiyatına sıfır elektrikli otomobil satıyorlar. Zaten artık elektrikli araçlara da talep daha çok. Bakalım eğer uyarsa almayı düşünüyoruz. Bu markayı ilk defa görüyorum, konforu baya iyiydi” dedi.Yıldırhan, “Biz Diyarbakır'da elektrikli araba devrimini başlatan firmayız. Bu iddiamızı yeni modellerimizle de gösteriyoruz. Şu an üç markanın Diyarbakır'da ve bölgede yetkili satıcısıyız. Vatandaşların ilgisi çok yoğun. Özellikle akaryakıt fiyatlarının artması ile birlikte vatandaşların ilgisi daha da arttı. Ayrıca elektrikli araçlarda fosil yakıtlı araçlara göre vergi avantajı çok ciddi söz konusu. Bizim sattığımız elektrikli araçlar yüzde 10'luk ÖTV dilimindeyken, fosil yakıtlı bir aracın Türkiye'de artık en ucuzu bile yüzde 80'lik ÖTV diliminde yer alıyor” ifadelerine yer verdi. Elektrikli araçların fiyatlarının uygun olduğunu belirten Ayhan Kartal adlı vatandaş ise, “2. el araçlara bakmaya geldik, ama elektrikli araçları gördüm bayağı beğendim. İkinci el fiyatına sıfır elektrikli otomobil satıyorlar. Zaten artık elektrikli araçlara da talep daha çok. Bakalım eğer uyarsa almayı düşünüyoruz. Bu markayı ilk defa görüyorum, konforu baya iyiydi” dedi.

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