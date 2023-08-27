Son kez duyurdular: Galatasaray'a transferde büyük müjde! Rest çekti, geliyor...

Transferin bitmesine kısa bir süre kala stoper ve orta saha için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Sergio Ramos'la olan görüşmelerine devam ediyordu. İspanyol yıldızla anlaşmak üzere olan sarı-kırmızılılar, bir yandan da orta saha transferini bitirmeye uğraşıyordu. Galatasaray'a yıldız oyuncunun transferinde müjdeli haber geldi. Kulübünün sözleşme teklifini reddeden başarılı futbolcu, Galatasaray'a gelmek için geri sayıma geçti.