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Spor
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Son kez duyurdular: Galatasaray'a transferde büyük müjde! Rest çekti, geliyor...

2023-08-27 14:31:28
Son kez duyurdular: Galatasaray'a transferde büyük müjde! Rest çekti, geliyor...

Transferin bitmesine kısa bir süre kala stoper ve orta saha için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Sergio Ramos'la olan görüşmelerine devam ediyordu. İspanyol yıldızla anlaşmak üzere olan sarı-kırmızılılar, bir yandan da orta saha transferini bitirmeye uğraşıyordu. Galatasaray'a yıldız oyuncunun transferinde müjdeli haber geldi. Kulübünün sözleşme teklifini reddeden başarılı futbolcu, Galatasaray'a gelmek için geri sayıma geçti.

#1
Foto - Son kez duyurdular: Galatasaray'a transferde büyük müjde! Rest çekti, geliyor...

Savunma ve orta sahaya takviye yapacak olan Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor...

#2
Foto - Son kez duyurdular: Galatasaray'a transferde büyük müjde! Rest çekti, geliyor...

Sarı-kırmızılıların stoper hattına takviye için gündeminin bir numarasında yer alan Sergio Ramos ile temaslar hızlanıyor.

#3
Foto - Son kez duyurdular: Galatasaray'a transferde büyük müjde! Rest çekti, geliyor...

RAMOS EV BİLE BAKIYOR 1 aydır görüşmeler yapılırken sarı-kırmızılı idareciler 4 numaralı formayı ayırıp oyuncuya İstanbul'dan ev bile bakıyor.

#4
Foto - Son kez duyurdular: Galatasaray'a transferde büyük müjde! Rest çekti, geliyor...

Pazarlık masasına 12 milyon Euro ile oturan 37 yaşındaki stoper, 10 milyon Euro'ya indi.

#5
Foto - Son kez duyurdular: Galatasaray'a transferde büyük müjde! Rest çekti, geliyor...

Takım içinde tavan ücret olarak İcardi'yi belirleyen Galatasaray cephesi, bonuslarla Sergio Ramos'un beklentisine karşılık vermeye çalışıyor.

#6
Foto - Son kez duyurdular: Galatasaray'a transferde büyük müjde! Rest çekti, geliyor...

Molde rövanşının sonucunu bekleyen Ramos, Galatasaray'a her geçen gün daha çok yaklaşıyor.

#7
Foto - Son kez duyurdular: Galatasaray'a transferde büyük müjde! Rest çekti, geliyor...

Sergio Ramos'la transfer görüşmeleri sürerken Victor Nelsson'un durumu da belirsizliğini koruyor.

#8
Foto - Son kez duyurdular: Galatasaray'a transferde büyük müjde! Rest çekti, geliyor...

Nottingham Forest'ın transfer teklifinde bulunduğu Danimarkalı stoper için minimum 20 milyon Euro bonservis bedeli talep ediliyor. Premier Lig'de kariyerine devam etmeye sıcak bakan Nelsson beklemede.

#9
Foto - Son kez duyurdular: Galatasaray'a transferde büyük müjde! Rest çekti, geliyor...

Sabah'a göre; Orta sahasını da güçlendirmek isteyen Galatasaray'a yıldız isimden sevindiren bir haber geldi.

#10
Foto - Son kez duyurdular: Galatasaray'a transferde büyük müjde! Rest çekti, geliyor...

Şampiyonlar Ligi faktörüyle sarı-kırmızılı kulübe olumlu yaklaşan Bologna'nın Arjantinli orta sahası Nicolas Dominguez, 1 sezon mukavelesi kaldığı için kulübü Bologna'dan gelen sözleşme uzatma teklifini kabul etmedi.

#11
Foto - Son kez duyurdular: Galatasaray'a transferde büyük müjde! Rest çekti, geliyor...

FENERBAHÇE ÇEKİLMİŞTİ 25 yaşındaki Dominguez'le daha önce F.Bahçe de ilgilenirken sonrasında görüşmelerden çekilmişti.

#12
Foto - Son kez duyurdular: Galatasaray'a transferde büyük müjde! Rest çekti, geliyor...

İtalya'da 1 Eylül'de transfer dönemi biterken Şampiyonlar Ligi için UEFA'ya listesini 4 Eylül'de verecek olan G.Saray 3 günlük sürede bu transferi bitirmek istiyor.

#13
Foto - Son kez duyurdular: Galatasaray'a transferde büyük müjde! Rest çekti, geliyor...

Bologna 10 milyon Euro'nun üzerinde bonservis isterken G.Saray ise bunu makul seviyeye çekmek istiyor.

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