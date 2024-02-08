Son İstanbul anketinin sonucu ortalığı karıştıracak! İşte İmamoğlu ile Kurum arasındaki oy farkı

Murat Kurum, İstanbul’da nüfusun artmasını istemediklerini, sabit kalması için çalışma yapacaklarını belirterek, tersine göçü teşvik edecek çalışmaların da olacağına dikkat çekti. Nüfus sayısı sabit kalkarken turist sayısını artırmak istediklerini söyleyen Kurum, yapılacak projelerden de bahsetti: “Dar gelirliye yönelik 100 bin sosyal konut yaparak hem konut kiralarıyla alakalı hem de kentsel dönüşümle ilgili bir vizyon ortaya koyuyor olacağız. Bu konutlar satılmayacak, kiralanacak. Evi kentsel dönüşüme girenleri burada misafir edeceğiz. Eğitime destek veren yönetim anlayışını burada sergiliyor olacağız. Öğrenci evlerine 25 m3 doğalgaz desteğinden, üniversite öğrencisine 10 bin lira burs desteğine, 0-6 yaş arası çocuklarıyla ailelerin ücretsiz ulaşımından ilköğretim öğrencilerine ücretsiz ulaşıma, toplu ulaşımda öğrenciye yüzde 40 indirimden, spor yapmak isteyen gençlere sosyal alanlarda verilecek desteklere, üniversite okuyan öğrencilere part time gelir desteği, tecrübe desteği sağlamış olacağız. Bunun gibi birçok projeyle vatandaşlarımızı destekliyor olacağız. Emeklilerimize 2.500 lira destek vereceğiz. İşini kuracak kadınlarımıza 100 bin lira destek vereceğiz. Evlenen gençlerimize 50 bin lira beyaz eşya desteği veriyor olacağız. Toplumun tüm kesimleriyle iç içe yönetim anlayışını sergiliyor olacağız. Bunun yanında sürdürülebilir sosyal destekler olsun istiyoruz. Aslolan vatandaşımızın hane halkı gelirini artırmak. Bir tarafta 151 köyde tarıma yönelik destek olurken bir tarafta, bir tarafta gençlerimizin teknoloji yoğun üretim yapmasını sağlayacağız.”