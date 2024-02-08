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Siyaset
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Son İstanbul anketinin sonucu ortalığı karıştıracak! İşte İmamoğlu ile Kurum arasındaki oy farkı

2024-02-08 20:53:05
Son İstanbul anketinin sonucu ortalığı karıştıracak! İşte İmamoğlu ile Kurum arasındaki oy farkı

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye adayı Murat Kurum, son anket sonucunu kamuoyu ile resmen paylaştı.

#1
Foto - Son İstanbul anketinin sonucu ortalığı karıştıracak! İşte İmamoğlu ile Kurum arasındaki oy farkı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, gazete, televizyon ve dijital medya temsilcileri ile bir araya geldi.

#2
Foto - Son İstanbul anketinin sonucu ortalığı karıştıracak! İşte İmamoğlu ile Kurum arasındaki oy farkı

Kurum açıklamasında “İstanbul’un kaynaklarını algı yönetmek için kullanmak yerine gerçek belediyecilik hizmetleri için kullanacağız.” ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Son İstanbul anketinin sonucu ortalığı karıştıracak! İşte İmamoğlu ile Kurum arasındaki oy farkı

İstanbul'a insanı merkeze alan bir yönetim anlayışıyla hizmet edeceklerini belirten Kurum, “Biz vatandaşımızı dinleyici olarak görmüyoruz, vatandaşımızı doğrudan bir paydaş olarak, İstanbul’u yönetecek ekibin bir parçası olarak görüyoruz.” dedi.

#4
Foto - Son İstanbul anketinin sonucu ortalığı karıştıracak! İşte İmamoğlu ile Kurum arasındaki oy farkı

Buradaki konuşmasına Kahramanmaraş depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza baş sağlığı dileyerek başlayan Murat Kurum, “Bir yıl önce asrın felaketinde 53 bin 537 canımızı kaybederek çok büyük bir acı yaşadık. Bugün bir yandan bu acıyı kalbimizin derinlerinde taşıyoruz. Ama bir yandan da afetzede kardeşlerimizi yeni sıcak ve güvenli yuvalarına kavuşturmanın mutluluğunu hissediyoruz.

#5
Foto - Son İstanbul anketinin sonucu ortalığı karıştıracak! İşte İmamoğlu ile Kurum arasındaki oy farkı

Bu deprem bizlere 2 şeyi çok açık bir şekilde yeniden göstermiştir. Birincisi, devletimizin ne kadar büyük ve güçlü bir devlet olduğunu tekrar görmemizi sağlamıştır. İkincisi ise bu aziz milletin ne kadar güzel, ne kadar yardımsever, kardeşlik bağıyla birbirine bağlı bir millet olduğunu; tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. Ben, bu milletin bir ferdi olmaktan iftihar ediyorum, gurur duyuyorum. Bir kez daha depremde şehit olan tüm kardeşlerimize, annelerimize ve yavrularımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum.” dedi.

#6
Foto - Son İstanbul anketinin sonucu ortalığı karıştıracak! İşte İmamoğlu ile Kurum arasındaki oy farkı

Terör örgütü elebaşlarından Murat Kurum’un kendisine yönelik tehditlerimin hatırlatılması üzerine de Kurum, “Ne bölücü terör örgütünün ne de başka örgütlerin tehditlerine hiçbir zaman boyun eğmedik, bundan sonra da asla eğmeyiz.” dedi.

#7
Foto - Son İstanbul anketinin sonucu ortalığı karıştıracak! İşte İmamoğlu ile Kurum arasındaki oy farkı

Murat Kurum’a toplantıda “Ekrem İmamoğlu’nun vaatlerini kopyaladığınız yönünde iddiası oldu, “Her projemizi hiç çekinmeden kopyalayabilirsiniz” dedi.” sorusu soruldu. Kurum, “Kopya ifadesi hoş değil ama yine onların anlayacağı şekilde cevap vereyim. İyi olan şey kopyalanır, ortada iyi bir şey mi var ki kopyalayalım. İşte soruyorum onlara; mevcut yönetim 650 bin konut yaptı da biz mi görmedik? Mevcut yönetim 100 bin kiralık konut yaptı da biz mi kaçırdık? Hayır! İstanbul’un iki yakasına metrolar, tüneller yaptılar da, yerin altında olduğu için biz mi görmüyoruz? Yapılan tüneli bile kapatan, metro inşaatına hafriyat döken bir yönetim var karşımızda. Kendi küçük dünyalarında yaşıyorlar. O dünyadan çıkıp şöyle İstanbul’da neler oluyor bir bakmalarını tavsiye ediyorum. Vatandaşımız her şeyi görüyor ve 31 Mart’ta da gerekeni yapacaktır. Projelerimize yönelik teveccühü, olumlu dönüşleri sahada net görüyorum. İyi olan bir şey kopyalanır diyoruz. Maalesef İstanbul’da son 5 yılda iyi olan hiçbir şey yok.” ifadelerini kullandı.

#8
Foto - Son İstanbul anketinin sonucu ortalığı karıştıracak! İşte İmamoğlu ile Kurum arasındaki oy farkı

Murat Kurum’a Ekrem İmamoğlu ile bir temas kurup kurmadığı sorulması üzerine “Ekrem İmamoğlu ile dün görüştük. İyi niyet temennilerinde bulunduk. Demokratik, sonunda İstanbul’un kazanacağı bir yarış olması hepimizin arzusu.” değerlendirmesinde bulundu. Kurum’a Kanal İstanbul konusundaki tavrında değişiklik olup olmadığı da hatırlatıldı, Kurum "İstanbul'un gündeminde olmayan konular bizim de gündemimizde olmayacak. İstanbullunun beklediği deprem riskinin ortadan kaldırılması, ulaşım çilesinin bitmesi. Gündemde ne varsa onun peşinden koşacağım.” dedi. İstanbul'un nüfusunun artmasını istemediklerini, sabit kalmasını istediklerini belirten Murat Kurum, “Depremi siyaset üstü görelim. İlk 5 yılda 650 bin konutu dönüştüreceğiz.

#9
Foto - Son İstanbul anketinin sonucu ortalığı karıştıracak! İşte İmamoğlu ile Kurum arasındaki oy farkı

10 yılda şehirde riski bertaraf edecek adımları atacağız. İstanbul'da derin bir bıkkınlık var. İstanbullular kavgadan, polemikten, bahaneden bıktı. İlgi bekliyor." değerlendirmesinde bulundu.

#10
Foto - Son İstanbul anketinin sonucu ortalığı karıştıracak! İşte İmamoğlu ile Kurum arasındaki oy farkı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştiren Kurum, "Yolun sonu göründüğü için çaresizlik içinde. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Bir bakıyorsunuz Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı oluyor, miting yapıyor ne yapacaklarını bilmiyorlar. Kardan adamın saltanatı Güneş doğana kadarmış. 31 Mart'ta İstanbul'a güneş doğacak" şeklinde konuştu.

#11
Foto - Son İstanbul anketinin sonucu ortalığı karıştıracak! İşte İmamoğlu ile Kurum arasındaki oy farkı

İstanbul'daki taksi sorunu da Murat Kurum’un gündemindeydi. Sorunun farkında olduklarını belirten Murat Kurum, "Taksi de İstanbul'un bir sorunu. Eksik varsa yönetmelik ve kanunların düzenlenmesi için gerekli adımı atacağız. İstiyoruz ki İstanbul'a gelen taksiye ulaşabilsin, bekleme süresi ulaşabilme oranı böyle kalmasın istiyoruz. Biz çözümü sunmak mecburiyetindeyiz.” Ortada bir karmaşa olduğunu belirten ve bu karmaşayı ortadan kaldıracaklarını söyleyen Kurum, kayıtlı kayıtsız hizmet veren kuruluşlar olduğunu söyledi, bunu kanuna uygun hale getirmenin zorunlu olduğuna dikkat çekti. Kurum, “Kafası karışmayacak vatandaşımızın. Tek uygulamada buluşturacağız. Tespit ettik, eksik var. Eksikle alakalı hızlı şekilde ihaleye çıkıp taksi plakası sayısını artıracağız.” dedi. Bu konuda gelen eleştirileri de hatırlatarak mevcut yönetimin taksicilik yapmak istediğini söyleyen Kurum, mevzuatın buna izin vermediğini belirtti. Taksicilik standardının da yükseleceğini dikkat çekerek “Herkes taksicilik yapmayacak. Taksicilik yapacak kişilerin belli eğitimden geçmesi gerekiyor, sertifikalandırdığımız, ödül ceza prim uyguladığımız sistemi uygulamaya geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

#12
Foto - Son İstanbul anketinin sonucu ortalığı karıştıracak! İşte İmamoğlu ile Kurum arasındaki oy farkı

Murat Kurum, İstanbul’da nüfusun artmasını istemediklerini, sabit kalması için çalışma yapacaklarını belirterek, tersine göçü teşvik edecek çalışmaların da olacağına dikkat çekti. Nüfus sayısı sabit kalkarken turist sayısını artırmak istediklerini söyleyen Kurum, yapılacak projelerden de bahsetti: “Dar gelirliye yönelik 100 bin sosyal konut yaparak hem konut kiralarıyla alakalı hem de kentsel dönüşümle ilgili bir vizyon ortaya koyuyor olacağız. Bu konutlar satılmayacak, kiralanacak. Evi kentsel dönüşüme girenleri burada misafir edeceğiz. Eğitime destek veren yönetim anlayışını burada sergiliyor olacağız. Öğrenci evlerine 25 m3 doğalgaz desteğinden, üniversite öğrencisine 10 bin lira burs desteğine, 0-6 yaş arası çocuklarıyla ailelerin ücretsiz ulaşımından ilköğretim öğrencilerine ücretsiz ulaşıma, toplu ulaşımda öğrenciye yüzde 40 indirimden, spor yapmak isteyen gençlere sosyal alanlarda verilecek desteklere, üniversite okuyan öğrencilere part time gelir desteği, tecrübe desteği sağlamış olacağız. Bunun gibi birçok projeyle vatandaşlarımızı destekliyor olacağız. Emeklilerimize 2.500 lira destek vereceğiz. İşini kuracak kadınlarımıza 100 bin lira destek vereceğiz. Evlenen gençlerimize 50 bin lira beyaz eşya desteği veriyor olacağız. Toplumun tüm kesimleriyle iç içe yönetim anlayışını sergiliyor olacağız. Bunun yanında sürdürülebilir sosyal destekler olsun istiyoruz. Aslolan vatandaşımızın hane halkı gelirini artırmak. Bir tarafta 151 köyde tarıma yönelik destek olurken bir tarafta, bir tarafta gençlerimizin teknoloji yoğun üretim yapmasını sağlayacağız.”

#13
Foto - Son İstanbul anketinin sonucu ortalığı karıştıracak! İşte İmamoğlu ile Kurum arasındaki oy farkı

Murat Kurum, sahipsiz sokak hayvanları konusunun çözümsüz bırakıldığını belirterek, “Bunun için biz 39 ilçeye hayvan bakım merkezleri yapıp, iki yakada hayvanlarımızın bakımlarının, aşılamalarının, tedavilerinin ve kısırlaştırma işlemlerinin yapılacağı tesisleri bir an önce kazandıracağız. Bu tesislerin giderlerini büyükşehir Belediyesi olarak biz sağlıyor olacağız.” diyerek bu konunun sorun olmaktan çıkacağı mesajı verdi.

#14
Foto - Son İstanbul anketinin sonucu ortalığı karıştıracak! İşte İmamoğlu ile Kurum arasındaki oy farkı

Murat Kurum son saha araştırmalarında tablonun ne olduğunun sorulması üzerine, "Ben ilk adaylığımız açıklandığında anket yaptırdım. O zaman bir buçuk, iki puan gerideydik. Piyasada gezen anketlerde de 8-10 puan geride gösteriyordu. Ancak sonra projelerimizi açıkladık, sahaya çıktık, ilçelere gittik, ziyaretlerimizi yaptık, İstanbullularla bütünleştik.

#15
Foto - Son İstanbul anketinin sonucu ortalığı karıştıracak! İşte İmamoğlu ile Kurum arasındaki oy farkı

Ve İstanbullular bizi sevdi, biz onları sevdik. O kardeşliği ben görüyorum yani, o güvenle de konuşuyorum. Ve lansmandan sonra yaptırdığımız ankette de 1,4 puan öndeyiz. Bildiğim kadarıyla CHP’nin anketi de böyle söylüyor. Dolayısıyla biz öndeyiz ama hiçbir şekilde rehavete kapılmadan yine teşkilatlarımızla birlikte uyum içerisinde, motivasyon içerisinde, tüm İstanbullularla birlikte inşallah 31 Mart’ı alacağız.

#16
Foto - Son İstanbul anketinin sonucu ortalığı karıştıracak! İşte İmamoğlu ile Kurum arasındaki oy farkı

Bu manada kim kiminle beraber olur, buna da bakmıyoruz. Biz işimize bakıyoruz. İnşallah 31 Mart’ta da bu sevinci hep beraber yaşayacağız." ifadelerini kullandı.

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