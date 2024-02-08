Son İstanbul anketinin sonucu ortalığı karıştıracak! İşte İmamoğlu ile Kurum arasındaki oy farkı

Murat Kurum’a toplantıda “Ekrem İmamoğlu’nun vaatlerini kopyaladığınız yönünde iddiası oldu, “Her projemizi hiç çekinmeden kopyalayabilirsiniz” dedi.” sorusu soruldu. Kurum, “Kopya ifadesi hoş değil ama yine onların anlayacağı şekilde cevap vereyim. İyi olan şey kopyalanır, ortada iyi bir şey mi var ki kopyalayalım. İşte soruyorum onlara; mevcut yönetim 650 bin konut yaptı da biz mi görmedik? Mevcut yönetim 100 bin kiralık konut yaptı da biz mi kaçırdık? Hayır! İstanbul’un iki yakasına metrolar, tüneller yaptılar da, yerin altında olduğu için biz mi görmüyoruz? Yapılan tüneli bile kapatan, metro inşaatına hafriyat döken bir yönetim var karşımızda. Kendi küçük dünyalarında yaşıyorlar. O dünyadan çıkıp şöyle İstanbul’da neler oluyor bir bakmalarını tavsiye ediyorum. Vatandaşımız her şeyi görüyor ve 31 Mart’ta da gerekeni yapacaktır. Projelerimize yönelik teveccühü, olumlu dönüşleri sahada net görüyorum. İyi olan bir şey kopyalanır diyoruz. Maalesef İstanbul’da son 5 yılda iyi olan hiçbir şey yok.” ifadelerini kullandı.