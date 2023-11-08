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Son hasat yapıldı! Kilosu 50 TL

2023-11-08 10:20:13
Son hasat yapıldı! Kilosu 50 TL

Açık alanda son hasat: Kilosu 50 liradan alıcı buluyor.

#1
Foto - Son hasat yapıldı! Kilosu 50 TL

Elazığ’da Uluova bölgesine özgü, tadı ve aromasıyla yöre halkının vazgeçilmezi olan çilekte son hasatlar devam ediyor.

#2
Foto - Son hasat yapıldı! Kilosu 50 TL

Yaz mevsimin rekoltesi az olmasına rağmen sonbahar mevsiminde de ürün alınan çilekte son hasada girildi.

#3
Foto - Son hasat yapıldı! Kilosu 50 TL

Sabah erken saatlerde mesaiye başlayan işçiler, toplanan çilekleri, Elazığ bölgesinde bulunan alıcılara teslim ediyor. Yazın 25 liradan satılan çilekler güz mevsiminde 40 ila 50 lira arasında satılıyor.

#4
Foto - Son hasat yapıldı! Kilosu 50 TL

Çilek üreticisi Necati Karataş, ''Mart ayında başladığımız çilek hasadı güz döneminde halen devam ediyor. Rekolte azalsa da çilek hasadına devam ediyoruz. Mümkün oldukça kaliteli çilek üretmeye çalışıyoruz.

#5
Foto - Son hasat yapıldı! Kilosu 50 TL

Bu da müşterilerimiz tarafından taktir ediliyor. Müşterilerin olumlu geri dönmesi bizleri de mutlu ediyor.

#6
Foto - Son hasat yapıldı! Kilosu 50 TL

Çileğin kilosu şu anda 40 ile 50 lira arasında değişiyor. Üretim az olduğu için talep fazla. Burada ürettiğimiz çilekleri genelde Elazığ bölgesinde kalıyor. Eş dost ve akrabalarımıza da gönderiyoruz.

#7
Foto - Son hasat yapıldı! Kilosu 50 TL

Çileğin kilosu şu anda 40 ile 50 lira arasında değişiyor. Üretim az olduğu için talep fazla. Burada ürettiğimiz çilekleri genelde Elazığ bölgesinde kalıyor. Eş dost ve akrabalarımıza da gönderiyoruz.

#8
Foto - Son hasat yapıldı! Kilosu 50 TL

Şu anda 4 kişi ile çilek hasadını gerçekleştiriyoruz. Çilek sezonunda ise 10 kişiyi buluyor. Üretim az olduğu için dolayısıyla çalışanlarımız da az. Hasat don olana kadar devam edecek.

#9
Foto - Son hasat yapıldı! Kilosu 50 TL

Kasım ayının 20’sine kadar açık alanda ocak ayının sonuna kadar da örtü altında devam ediyoruz” dedi.

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