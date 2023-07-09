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Aktüel
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Son hali yürek burktu! Defineciler yine yaptı yapacağını

2023-07-09 17:36:01
Son hali yürek burktu! Defineciler yine yaptı yapacağını

Bursa'da Uludağ'ın eteklerindeki 600 yıllık hamam defineciler tarafından tahrip edildi.

#1
Foto - Son hali yürek burktu! Defineciler yine yaptı yapacağını

Harabeye dönen hamama gelen definecilerin duvarları delerek altın aradığı iddia edildi. Öte yandan, aynı bölgede kaybolan "Otçu Kadir" lakaplı Kadir Fidan (74) halen aranıyor.

#2
Foto - Son hali yürek burktu! Defineciler yine yaptı yapacağını

Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesi Zeyniler Mahallesi’nde bulunan tarihi hamam harabeye döndü. 600 yıl önce Yıldırım Beyazıt Camii inşaatı ve mermer ocağında çalışan işçilerin abdest alıp yıkanabilmesi için yaptırılan hamam, defineciler tarafından talan edildi.

#3
Foto - Son hali yürek burktu! Defineciler yine yaptı yapacağını

Altın bulma hırsıyla tarihi hamamda kazmadıkları yer bırakmayan defineciler hamamın çevresine birçok çukur açarken, duvarlarını delip sıcak su künklerinde altın aradı.

#4
Foto - Son hali yürek burktu! Defineciler yine yaptı yapacağını

600 yıllık tarihi hamamın harabeye döndüğünü söyleyen Gündüz Yalçıner, “Bu hamamın, 600 senelik bir mazisi var. Yıldırım Beyazıt’ın yaptırdığı caminin mermerlerini üreten ocakta çalışan işçiler, yıkansın diye inşa edilmiş. İşçiler abdestli olsun temiz çalışsınlar istenmiş. Şu anki durumu perişan durumda.

#5
Foto - Son hali yürek burktu! Defineciler yine yaptı yapacağını

Defineciler yıkarak hiçbir şey bırakmamışlar. İçerisinde sıcak su künkleri görünüyor. Odunların yanma odası hala görülebiliyor. Bunların dışında pek bir şey bırakmadılar. Burası restore edilebilir. Zaten turistik bir yer. Az yukarıda Erikli Yayla var, orayı ziyaret edebilirler. Hamamı ziyaret edebilirler” şeklinde konuştu.

#6
Foto - Son hali yürek burktu! Defineciler yine yaptı yapacağını

Öte yandan, geçtiğimiz ay aynı bölgede define aramaya çıktıktan sonra kaybolduğu iddia edilen Otçu Kadir lakaplı 74 yaşındaki Kadir Fidan ise halen bulunamadı. Günlerdir arama kurtarma ekipleri tarafından aranan yaşlı adamın en son olarak girdiği tahmin edilen çift girişli mağara ekipler tarafından bulunmuş ancak içeride Kadir Fidan'a ait bir bulguya rastlanmamıştı.

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