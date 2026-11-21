TGTV Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, "Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı ile İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği aynı zamanda birbiriyle kardeş kurumlar olarak yola çıkmış, devam eden çatı kuruluşlarımız. İDSB bütün İslam dünyasındaki sivil toplum kuruluşlarının en önemli çatı kurumlarından bir tanesi ve Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı da Türkiye'de benzer bir görevi ifa eden bir sivil toplum çatı kuruluşu. Bu sene bu uluslararası fuarı Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfının da katılımıyla biraz daha aynı zamanda sivil toplum kuruluşlarının içe dönük gelişimiyle ilgili yapmak istedik. TGTV olarak o dönemde kendi üye kuruluşlarımızla ilgili gelişim çalışmalarına ağırlık vermekteyiz. Bunlardan bir tanesi elbette ki yapay zekanın, teknolojinin hayatımıza girmesinden sonra sivil toplum kuruluşlarımızın hem yönetişim olarak hem de hizmetlerini güçlendirme anlamında yapay zeka ve teknoloji ürünlerini güçlü kullanmasını, siber saldırılar ve risklere karşı daha korunaklı yapılara sahip olmasını, idari, mali sürdürülebilirlik anlamında daha güçlü olmasını önemsiyoruz. Bunların yanında özellikle gönüllülük anlamında sivil toplum kuruluşlarının daha güçlü olması için çalışmaları güçlendirmeye çalışıyoruz. Gençlere yönelik yaptığımız çalışmalarda gönüllülüğe olan ilginin biraz sönük olduğunu, düşük olduğunu görüyoruz. Bir yandan kendi çalışmalarımıza gençleri, çalışmalarımıza çekmeyi sürdürürken diğer taraftan da bunun güçlü bir mevzuat altyapısı, dünyadaki örnekleriyle uyumlu bir gönüllülük mevzuatının da yerleşmesiyle ilgili kurumlarla çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.