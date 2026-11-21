Bilal Erdoğan, "Zira Türkiye'de başta eğitim alanında olmak üzere birçok sahada sivil toplumumuz gerçekten bir güçlenme eğrisi içerisinde, bir yükseliş eğrisi içerisinde. Gelişmiş toplumlarda görünmesi beklenen türden bir hareketten bahsediyoruz. Sivil toplumun güçlendiği, toplumun taleplerini gönüllüleri aracılığıyla, o konunun uzmanları aracılığıyla kamuoyuna getirebildiği, kamuoyunun dikkatine sunabildiği bir yapı Türkiye'de de her geçen yıl güçleniyor. İşte burada Türkiye Gençlik Vakfındayız. Gençlik çalışmalarında gerçekten İslam dünyasında eşi benzeri olmayan bir çalışma yapan vakfımız. Ve buna benzer son dönemde aile ile ilgili yine Türkiye bu konuda önderlik yapıyor ve uluslararası birçok aile çalışmalarında güçlü bir yer alıyor. Dolayısıyla bütün İslam dünyasında ortak meselelerimiz etrafında sivil toplumun yapılanmasının daha güçlü olmasını arzu ediyoruz ve bu fuarın buna katkı sağlayacağını düşünüyoruz. İslam dünyasında geçen yıl Müslüman ülkeler arasında ekonomik büyüklük itibarıyla birinci sıraya çıktı ülkemiz biliyorsunuz. Bu ekonomik tarafı işin ama öbür taraftan da Türkiye'den her zaman bir ağabeylik, bir liderlik, bir önderlik beklentisi 2 milyarlık İslam âleminde var. Biz de bunun sivil toplum tarafında üstümüze düşeni yapmak istiyoruz. Bir taraftan kendimizi geliştirirken bir taraftan bizdeki uzmanlıkları bütün İslam âlemindeki sivil toplum kuruluşlarıyla da paylaşmak istiyoruz. Sizin vesilenizle hem Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarının hem de bu konulara ilgili insanların fuarımıza 25-28 Kasım tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde katılmasını teşvik ediyoruz" ifadelerini kullandı.