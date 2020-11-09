Son dakika kodu ile açıklandı! İstanbul için karar verildi

İSTANBUL'DA 2 KRİTİK NOKTAYA KISITLAMA Esenler ilçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun açıkladığı koronavirüs tedbirleri kapsamında biri cadde olmak üzere 2 kritik meydana açık hava olmasına rağmen yüksek risk nedeniyle kısıtlama getirildi. Buna göre bu noktalara çıkacak vatandaşların bazı şartları yerine getirmesi gerekiyor. Dörtyol meydanı Esenler'de yoğunluğu ile bilinen Dörtyol Meydanı tedbirlerin getirildiği ilk nokta. Yoğunluğu ile bilinen Dörtyol Meydanı artık HES kodu olmayan ve böylece risk durumu bilinmeyen vatandaşlara kapalı.