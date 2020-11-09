2020-11-09 15:59:16 Son dakika kodu ile açıklandı! İstanbul için karar verildi
Tüm Türkiye’deki koronavirüs vakalarının yüzde 40’ını kapsayan İstanbul’da son dakika kararı geldi. Tüm yurtta adeta tırmanışa geçen ve bazı illerde normal seyrinin 3-4 katına çıkan Koronavirüs salgınında yeni tedbirler birbiri ardına geliyor. Önce Bursa’da risk grubunda olan yaş aralığına, ardından restoranlara gece kısıtlaması geri geldi. Şimdi de Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan son dakika kararıyla İstanbul’da HES kodu olmadan girilemeyecek noktalar açıklandı. İşte o noktaların bulunduğu ilçe ve konumları…