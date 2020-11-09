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Son dakika kodu ile açıklandı! İstanbul için karar verildi

2020-11-09 15:59:16
Son dakika kodu ile açıklandı! İstanbul için karar verildi

Tüm Türkiye’deki koronavirüs vakalarının yüzde 40’ını kapsayan İstanbul’da son dakika kararı geldi. Tüm yurtta adeta tırmanışa geçen ve bazı illerde normal seyrinin 3-4 katına çıkan Koronavirüs salgınında yeni tedbirler birbiri ardına geliyor. Önce Bursa’da risk grubunda olan yaş aralığına, ardından restoranlara gece kısıtlaması geri geldi. Şimdi de Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan son dakika kararıyla İstanbul’da HES kodu olmadan girilemeyecek noktalar açıklandı. İşte o noktaların bulunduğu ilçe ve konumları…

#1
Foto - Dünyada ve Türkiye'de kontrollü sosyal hayatta tedbirlere yeterince uyulmaması ile yeniden tırmanışa geçen Koronavirüs vakalarında korkutan bir tablo oluştu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sık sık uyardığı şehirlerin başında İstanbul gelirken bugün kritik bir son dakika kararı ile tedbirlere yeni bir boyut geldi. Kovid-19 önlemek amacıyla Esenler İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, ilçede yeni tedbirleri hayata geçirdi. Bu kapsamda medyanlar bile değerlendirmeye alındı.

Dünyada ve Türkiye'de kontrollü sosyal hayatta tedbirlere yeterince uyulmaması ile yeniden tırmanışa geçen Koronavirüs vakalarında korkutan bir tablo oluştu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sık sık uyardığı şehirlerin başında İstanbul gelirken bugün kritik bir son dakika kararı ile tedbirlere yeni bir boyut geldi. Kovid-19 önlemek amacıyla Esenler İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, ilçede yeni tedbirleri hayata geçirdi. Bu kapsamda medyanlar bile değerlendirmeye alındı.

#2
Foto - İSTANBUL'DA 2 KRİTİK NOKTAYA KISITLAMA Esenler ilçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun açıkladığı koronavirüs tedbirleri kapsamında biri cadde olmak üzere 2 kritik meydana açık hava olmasına rağmen yüksek risk nedeniyle kısıtlama getirildi. Buna göre bu noktalara çıkacak vatandaşların bazı şartları yerine getirmesi gerekiyor. Dörtyol meydanı Esenler'de yoğunluğu ile bilinen Dörtyol Meydanı tedbirlerin getirildiği ilk nokta. Yoğunluğu ile bilinen Dörtyol Meydanı artık HES kodu olmayan ve böylece risk durumu bilinmeyen vatandaşlara kapalı.

İSTANBUL'DA 2 KRİTİK NOKTAYA KISITLAMA Esenler ilçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun açıkladığı koronavirüs tedbirleri kapsamında biri cadde olmak üzere 2 kritik meydana açık hava olmasına rağmen yüksek risk nedeniyle kısıtlama getirildi. Buna göre bu noktalara çıkacak vatandaşların bazı şartları yerine getirmesi gerekiyor. Dörtyol meydanı Esenler'de yoğunluğu ile bilinen Dörtyol Meydanı tedbirlerin getirildiği ilk nokta. Yoğunluğu ile bilinen Dörtyol Meydanı artık HES kodu olmayan ve böylece risk durumu bilinmeyen vatandaşlara kapalı.

#3
Foto - Davutpaşa caddesi de kapatıldı Aynı son dakika kararı kapsamında Hıfzısıhha Kurulu'nun dikkat çektiği ve kısıtladığı noktaların ikincisi ise İstanbul'un Esenler ilçesinde yaya sirkülasyonunun en fazla olduğu Davutpaşa Caddesi oldu. Dörtyol'a olduğu gibi Davutpaşa Caddesi'ne de HES kodu ile girilmesi kararı alındı.

Davutpaşa caddesi de kapatıldı Aynı son dakika kararı kapsamında Hıfzısıhha Kurulu'nun dikkat çektiği ve kısıtladığı noktaların ikincisi ise İstanbul'un Esenler ilçesinde yaya sirkülasyonunun en fazla olduğu Davutpaşa Caddesi oldu. Dörtyol'a olduğu gibi Davutpaşa Caddesi'ne de HES kodu ile girilmesi kararı alındı.

#4
Foto - Artan koronavirüs vakalarını önlemek amacıyla 5 Kasım'da toplanan Esenler İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, ilçedeki vaka sayılarını azaltmak ve yayılma hızını önlemek için bir dizi tedbir aldı. Tedbirler kapsamında, kurul, Esenler'in en büyük meydanı olan Dörtyol Meydanı ile yaya sirkülasyonunun en fazla olduğu Davutpaşa Caddesi'ne Hayat Eve Sığar (HES) kodu ile girilmesi kararını aldı.

Artan koronavirüs vakalarını önlemek amacıyla 5 Kasım'da toplanan Esenler İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, ilçedeki vaka sayılarını azaltmak ve yayılma hızını önlemek için bir dizi tedbir aldı. Tedbirler kapsamında, kurul, Esenler'in en büyük meydanı olan Dörtyol Meydanı ile yaya sirkülasyonunun en fazla olduğu Davutpaşa Caddesi'ne Hayat Eve Sığar (HES) kodu ile girilmesi kararını aldı.

#5
Foto - Ayrıca, ilçedeki kapalı ve açık pazar alanlarında tezgah kuran pazarcılara ve çalışanlara da HES kodu zorunluluğu getirildi. HES kodu bulunmayanlar meydan ve caddeye alınmazken, kaçak giriş yapanlara cezai işlem yapılacağı bildirildi.

Ayrıca, ilçedeki kapalı ve açık pazar alanlarında tezgah kuran pazarcılara ve çalışanlara da HES kodu zorunluluğu getirildi. HES kodu bulunmayanlar meydan ve caddeye alınmazken, kaçak giriş yapanlara cezai işlem yapılacağı bildirildi.

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