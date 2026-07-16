Biçerdöverin sürücü koltuğunda bir Alperen var...

"Bizim gıdayı üreteni, çiftçiyi, köylüyü mutlaka desteklememiz lazım. Bu köylü doğduğu yerde doyacak ki burada kalsın. Köylerde şu anda genç nüfus yok. Bizim köyümüzde daha önce 300 öğrenci vardı. Şu anda 3 öğrenci var. Onun için bu köylünün, bu çiftçinin doğduğu yerde doyması lazım. Burada alnı ak, başı dik yaşaması lazım.