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Biçerdöverin sürücü koltuğunda bir Alperen var...

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Biçerdöverin sürücü koltuğunda bir Alperen var...

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, memleketi Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde buğday hasadına katılarak çiftçilerle birlikte ekinleri topladı.

#1
Foto - Biçerdöverin sürücü koltuğunda bir Alperen var...

İlçeye bağlı kırsal Gecek Mahallesi'ndeki tarlada traktör kullanan ve biçerdöverle buğday hasadı yapan Destici, programın ardından üreticilere ve basın mensuplarına baklava ikram etti. Destici, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, hasat mevsiminin çiftçiler için bereketli olmasını diledi.

#2
Foto - Biçerdöverin sürücü koltuğunda bir Alperen var...

Gıdanın hayati bir mesele olduğunu ifade eden Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

#3
Foto - Biçerdöverin sürücü koltuğunda bir Alperen var...

"Bizim gıdayı üreteni, çiftçiyi, köylüyü mutlaka desteklememiz lazım. Bu köylü doğduğu yerde doyacak ki burada kalsın. Köylerde şu anda genç nüfus yok. Bizim köyümüzde daha önce 300 öğrenci vardı. Şu anda 3 öğrenci var. Onun için bu köylünün, bu çiftçinin doğduğu yerde doyması lazım. Burada alnı ak, başı dik yaşaması lazım.

#4
Foto - Biçerdöverin sürücü koltuğunda bir Alperen var...

Eğitime, sağlığa erişebilir olması lazım. Bu yolların daha düzgün olması, ulaşımın daha kolay olması lazım ki köylü burada kalsın ve üretmeye devam etsin. Bizim en başta desteklememiz gereken çiftçimizdir, üretimimizdir, üreticimizdir."

#5
Foto - Biçerdöverin sürücü koltuğunda bir Alperen var...

Destici, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) ürün alım kotasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

#6
Foto - Biçerdöverin sürücü koltuğunda bir Alperen var...

TMO'nun çiftçinin getirdiği ürünün tamamını taban fiyattan alması gerektiğini ifade eden Destici, "Çiftçimiz Toprak Mahsulleri Ofisine ne kadar ürün getirirse bunların hepsini taban fiyattan alacağız dendi. Şimdi bir kota uygulandığını görüyoruz.

#7
Foto - Biçerdöverin sürücü koltuğunda bir Alperen var...

Dolayısıyla bu kotanın kaldırılması lazım ve çiftçi ne kadar üretmişse bunların tamamını Toprak Mahsulleri Ofisimiz eksiksiz bir şekilde alması gerekiyor. Yani çiftçinin bu anlamda mağduriyet yaşamaması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

#8
Foto - Biçerdöverin sürücü koltuğunda bir Alperen var...

Destici, çiftçinin teslim ettiği ürünün bedelinin daha kısa sürede ödenmesi gerektiğini dile getirdi.

#9
Foto - Biçerdöverin sürücü koltuğunda bir Alperen var...

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Osmanlı İmparatorluğu'na ilişkin iddialarını da değerlendiren Destici, söz konusu ifadeleri kınadı. Osmanlı'nın hakim olduğu coğrafyalarda adalet anlayışıyla hareket ettiğini belirten Destici, şöyle konuştu:

#10
Foto - Biçerdöverin sürücü koltuğunda bir Alperen var...

"Şayet öyle olmamış olsaydı, 600 yıl dünyaya hükmetmiş, Balkanlar, Kuzey Afrika, Arap Yarımadası, Kafkasya ve Orta Doğu'ya baktığımız zaman buraların tamamı Türk, tamamı Müslüman olurdu. Eğer Netanyahu gibi bir soykırım, katliam ve faşist politika izlemiş olsaydı sonuç bu olurdu.

#11
Foto - Biçerdöverin sürücü koltuğunda bir Alperen var...

Ancak Osmanlı, 'Yaratılanı severiz Yaradan'dan ötürü', 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' ve 'İ'lay-ı kelimetullah için nizam-ı alem' anlayışıyla hareket ederek gittiği her yere hak, hukuk ve adalet götürmüştür. Onun için Osmanlı'yı o pis ağzına almasın. Kınıyoruz, lanetliyoruz."

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