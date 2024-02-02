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Spor
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Son dakika Fenerbahçe haberi: Erol Bulut Fenerbahçe'nin yıldızını alıyor! Transferde apar topar final kararı: Gönderdi mesajı...

2024-02-02 09:02:50
Son dakika Fenerbahçe haberi: Erol Bulut Fenerbahçe'nin yıldızını alıyor! Transferde apar topar final kararı: Gönderdi mesajı...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Trendyol Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, 60 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Gösterdikleri performanstan ötürü birçok talibi çıkan sarı-lacivertli futbolculardan o isme Erol Bulut'un teknik direktörlüğünü yaptığı Cardiff City teklif yaptı ve büyük bir ilerleme kaydedildi. Ayrıca oyuncuya Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı MKE Ankaragücü de talip olmuştu. İşte son dakika Fenerbahçe transfer haberinin tüm detayları...

#1
Foto - Son dakika Fenerbahçe haberi: Erol Bulut Fenerbahçe'nin yıldızını alıyor! Transferde apar topar final kararı: Gönderdi mesajı...

Yeni sezona İsmail Kartal ile başlayan Fenerbahçe, 9 yıllık Süper Lig şampiyonluğu hasretini sona erdirmek istiyor.

#2
Foto - Son dakika Fenerbahçe haberi: Erol Bulut Fenerbahçe'nin yıldızını alıyor! Transferde apar topar final kararı: Gönderdi mesajı...

Son olarak evinde MKE Ankaragücü'nü konuk eden sarı-lacivertliler, 1-0 geriye düştüğü maçtan 2-1 galip ayrıldı.

#3
Foto - Son dakika Fenerbahçe haberi: Erol Bulut Fenerbahçe'nin yıldızını alıyor! Transferde apar topar final kararı: Gönderdi mesajı...

Bu skorla beraber puanını 60'a yükselten Kanarya, ezeli rakibi Galatasaray'ın averaj farkıyla önünde liderlik koltuğunda oturuyor.

#4
Foto - Son dakika Fenerbahçe haberi: Erol Bulut Fenerbahçe'nin yıldızını alıyor! Transferde apar topar final kararı: Gönderdi mesajı...

Ayrıca bu sezon UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe, bulunduğu H grubunu 12 puanla lider tamamlayarak doğrudan son 16 turuna kalmaya hak kazandı.

#5
Foto - Son dakika Fenerbahçe haberi: Erol Bulut Fenerbahçe'nin yıldızını alıyor! Transferde apar topar final kararı: Gönderdi mesajı...

Ara transfer döneminde birçok yıldız ismi transfer eden Kanarya'da beklenmedik ayrılıklar da yaşanmaya devam ediyor.

#6
Foto - Son dakika Fenerbahçe haberi: Erol Bulut Fenerbahçe'nin yıldızını alıyor! Transferde apar topar final kararı: Gönderdi mesajı...

Sarı-lacivertli ekipte Miguel Crespo, Samet Akaydin, Emre Mor, Umut Nayir ve Bartuğ Elmaz kiralık olarak takımdan ayrıldı.

#7
Foto - Son dakika Fenerbahçe haberi: Erol Bulut Fenerbahçe'nin yıldızını alıyor! Transferde apar topar final kararı: Gönderdi mesajı...

RYAN KENT'İN TRANSFERİ İPTAL OLDU Ryan Kent, Lazio ile anlaştı ancak İtalyanlar ödemelerdeki sorunları çözemedi. Transfer iptal oldu.

#8
Foto - Son dakika Fenerbahçe haberi: Erol Bulut Fenerbahçe'nin yıldızını alıyor! Transferde apar topar final kararı: Gönderdi mesajı...

Transferin iptali Kent'ten kaynaklanıyor. Kent, Fenerbahçe'den alacaklarımı almadan gitmem deyip rest çekti.

#9
Foto - Son dakika Fenerbahçe haberi: Erol Bulut Fenerbahçe'nin yıldızını alıyor! Transferde apar topar final kararı: Gönderdi mesajı...

2020/21 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran iki hoca Erol Bulut ve Emre Belözoğlu, büyük bir transfer savaşında karşı karşıya geldi.

#10
Foto - Son dakika Fenerbahçe haberi: Erol Bulut Fenerbahçe'nin yıldızını alıyor! Transferde apar topar final kararı: Gönderdi mesajı...

Erol Bulut önderliğindeki Championship ekibi Cardiff City, Emre Belözoğlu yönetimindeki MKE Ankaragücü'nün renklerine bağlamak için uzun süredir uğraştığı yıldız için büyük bir aşama kaydetti.

#11
Foto - Son dakika Fenerbahçe haberi: Erol Bulut Fenerbahçe'nin yıldızını alıyor! Transferde apar topar final kararı: Gönderdi mesajı...

İngiliz temsilcisi, yaşadığı uzun süreli çapraz bağ yırtığı sakatlığından sonra sık forma şansı bulamayan Lincoln Henrique için harekete geçti.

#12
Foto - Son dakika Fenerbahçe haberi: Erol Bulut Fenerbahçe'nin yıldızını alıyor! Transferde apar topar final kararı: Gönderdi mesajı...

Sports Digital'in haberine göre; Erol Bulut önderliğindeki takım, Brezilyalı futbolcu için resmi teklif yaptı ve oyuncu ile görüşmelere başladı.

#13
Foto - Son dakika Fenerbahçe haberi: Erol Bulut Fenerbahçe'nin yıldızını alıyor! Transferde apar topar final kararı: Gönderdi mesajı...

BU SEZON LİNCOLN

#14
Foto - Son dakika Fenerbahçe haberi: Erol Bulut Fenerbahçe'nin yıldızını alıyor! Transferde apar topar final kararı: Gönderdi mesajı...

Bu sezon sakatlıktan dönen 25 yaşındaki oyuncu takımı ile yalnızca 1 Ziraat Türkiye Kupası maçında 83 dakika süre aldı ve 1 gol atıp 1 de asist yaptı.

#15
Foto - Son dakika Fenerbahçe haberi: Erol Bulut Fenerbahçe'nin yıldızını alıyor! Transferde apar topar final kararı: Gönderdi mesajı...

Sabah'a göre; Yetenekli oyuncu Lincoln Henrique'nin Transfermarkt verilerine göre aktif olarak 3.30 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor.

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