Son dakika Fenerbahçe haberi: Erol Bulut Fenerbahçe'nin yıldızını alıyor! Transferde apar topar final kararı: Gönderdi mesajı...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Trendyol Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, 60 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Gösterdikleri performanstan ötürü birçok talibi çıkan sarı-lacivertli futbolculardan o isme Erol Bulut'un teknik direktörlüğünü yaptığı Cardiff City teklif yaptı ve büyük bir ilerleme kaydedildi. Ayrıca oyuncuya Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı MKE Ankaragücü de talip olmuştu. İşte son dakika Fenerbahçe transfer haberinin tüm detayları...