Namaz Vakitleri WhatsApp ihbar: 0553 313 94 23

Son dakika: Erken seçim kararı yabancı basında

  • MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dün yaptığı erken seçim çıkışının ardından, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan merakla beklenen açıklama geldi. Erdoğan "Erken seçim teklifine olumlu yaklaşıyoruz" ifadesinde bulunurken, 24 Haziran'ı işaret etti. Dünya basını haberi son dakika olarak duyurdu.

    Türkiye 24 Haziran'da erken seçime gidiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle yaptığı görüşme sonrası açıklanan karar dünya basınında da son dakika olarak manşetten paylaşıldı.

  • Bild-Almanya

    Alman Bild gazetesi, son dakika olarak duyurdu haberinde 'Erdoğan yeni seçim tarihini açıkladı' başlığını attı.

  • CNN-ABD

    CNN International, manşetten duyurduğu haberinde 'Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçim kararı aldığını açıkladı' ifadeleri kullanıldı.

  • The Guardian- İngiltere

    İngiltere'nin köklü gazetesi The Guardian, 'Erdoğan, Türkiye'yi 24 Haziran'da seçime götürüyor' ifadelerini kullanırken, yeni sistemin bir an önce devreye sokulması isteniyor bilgisi paylaşıldı.

  • Ekathimerini- Yunanistan

    Yunanistan'ın Ekathimerini gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafıyla son dakika duyurduğu haberinde, "Türkiye 24 Haziran'da erken seçime gidiyor" başlığını kullandı.

  • Le Figaro- Fransa

    Fransız gazete yine manşetten ve son dakika olarak duyurduğu haberinde 'Erdoğan açıkladı, Türkiye 24 Haziran'da erken seçime gidiyor' ifadelerini kullandı.

  • Die Welt- Almanya

    Die Welt gazetesi, Beştepe'de gerçekleşen zirveye geniş yer ayırırken, 'Erdoğan, 24 Haziran'da erken seçime gidileceğini açıkladı' başlığını attı.

  • Financial Times- İngiltere

    Saygın ekonomi gazetesi Financial Times, Erdoğan’ın açıklamasını son dakika gelişmesi olarak verirken, “Erdoğan geçmiş dönemde erken seçim iddialarını yalanlamıştı. Fakat konuşmasında Suriye ve Irak’taki belirsizliklerin erken seçimi gerekli hale getirdiğini dile getirdi” ifadeleri kullanıldı.

  • La Stampa- İtalya

    İtalya'nın La Stampa gazetesi, son dakika olarak duyurduğu haberinde 'Türkiye'de cumhurbaşkanlığı seçimleri 24 Haziran'a alındı' ifadeleri yer aldı.

  • RT-Rusya

    Rus gazete, "Türkiye, seçim tarihi 24 Haziran’a çekti" başlığıyla haberi duyurdu.

  • De Telegraaf- Hollanda

    Hollanda merkezli gazete, 'Türkler önümüzdeki yaz sandık başına gidiyor' başlığını attı.

  • Bloomberg- ABD

    “Erdoğan, parti tarihinde ilk defa erken seçim kararı aldı” başlığıyla gelişmeyi duyuran Bloomberg, gelecek yıl yapılması planlanan seçimin 24 Haziran’a çekildiğini aktardı.

  • El Pais - İspanya

    Erdoğan, Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerini 1.5 yıl erkene aldı. Kasım 2019'da yapılması planlanan seçimler 24 Haziran'a alındı.

  • Kurier-Avusturya

    Avusturya'nın Kurier gazetesi de son dakika olarak duyurduğu haberinde 'Türkiye erken seçime gidiyor' manşeti attı.

  • Reuters

    Reuters haber ajansı 'son dakika' haberi olarak duyurduğu haberde 'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin 24 Haziran'da erken seçime gideceğini açıkladı' ifadelerini kullandı.

Mahkemeden skandal karar! "Ensest suç değil" dedi, resmen sapıklık meşrulaştırıldı
Mahkemeden skandal karar! "Ensest suç değil" dedi, resmen sapıklık meşrulaştırıldı
Meral Akşener'den 'Cem Uzan' taktiği
Meral Akşener'den 'Cem Uzan' taktiği

Son Eklenen Haberler

Sabah Gazetesinin acı günü!
  1. Sabah Gazetesinin acı günü!
  2. Yılanlarla iletişim kuruyordu... Yılan..
  3. İlk günden Cumhurbaşkanlığına 5 aday!
  4. Erken seçimi duyan Perinçek çıldırdı!
  5. BAE destekli güçlerin alçaklıkları..
  6. BMGK′da İngiltere ve Rusya arasında..
  7. ETA, kendini feshediyor
  8. Kaçan 'Kedicik'ten Adnan Oktar'a şok!
  9. Ve Galatasaray galibiyetinin ardından..
  10. Bush'lara kötü haber: Tedaviyi..
  11. Tükürük testi ile karın..
  12. Erman Toroğlu'ndan çok sert sözler!..
  13. Sallanan dişler nasıl güçlendirilir?
  14. "Sadettin Köpek bile 'geberdiyse' FETÖ..
  15. Okan Buruk'tan galibiyet yorumu:..
  16. Cristiano Ronaldo'dan Beşiktaş sözleri!
  17. Beşik alırken dikkat edilmesi..
  18. Seleznyov'dan çarpıcı sözler!..
  19. Gezicilerin rezil dizisi 'Mehmed Bir..
  20. Fatih Terim'den bomba açıklamalar! 'En..