Son dakika: Erken seçim kararı yabancı basında

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dün yaptığı erken seçim çıkışının ardından, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan merakla beklenen açıklama geldi. Erdoğan "Erken seçim teklifine olumlu yaklaşıyoruz" ifadesinde bulunurken, 24 Haziran'ı işaret etti. Dünya basını haberi son dakika olarak duyurdu.
Türkiye 24 Haziran'da erken seçime gidiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle yaptığı görüşme sonrası açıklanan karar dünya basınında da son dakika olarak manşetten paylaşıldı.
Bild-Almanya
Alman Bild gazetesi, son dakika olarak duyurdu haberinde 'Erdoğan yeni seçim tarihini açıkladı' başlığını attı.
CNN-ABD
CNN International, manşetten duyurduğu haberinde 'Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçim kararı aldığını açıkladı' ifadeleri kullanıldı.
The Guardian- İngiltere
İngiltere'nin köklü gazetesi The Guardian, 'Erdoğan, Türkiye'yi 24 Haziran'da seçime götürüyor' ifadelerini kullanırken, yeni sistemin bir an önce devreye sokulması isteniyor bilgisi paylaşıldı.
Ekathimerini- Yunanistan
Yunanistan'ın Ekathimerini gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafıyla son dakika duyurduğu haberinde, "Türkiye 24 Haziran'da erken seçime gidiyor" başlığını kullandı.
Le Figaro- Fransa
Fransız gazete yine manşetten ve son dakika olarak duyurduğu haberinde 'Erdoğan açıkladı, Türkiye 24 Haziran'da erken seçime gidiyor' ifadelerini kullandı.
Die Welt- Almanya
Die Welt gazetesi, Beştepe'de gerçekleşen zirveye geniş yer ayırırken, 'Erdoğan, 24 Haziran'da erken seçime gidileceğini açıkladı' başlığını attı.
Financial Times- İngiltere
Saygın ekonomi gazetesi Financial Times, Erdoğan’ın açıklamasını son dakika gelişmesi olarak verirken, “Erdoğan geçmiş dönemde erken seçim iddialarını yalanlamıştı. Fakat konuşmasında Suriye ve Irak’taki belirsizliklerin erken seçimi gerekli hale getirdiğini dile getirdi” ifadeleri kullanıldı.
La Stampa- İtalya
İtalya'nın La Stampa gazetesi, son dakika olarak duyurduğu haberinde 'Türkiye'de cumhurbaşkanlığı seçimleri 24 Haziran'a alındı' ifadeleri yer aldı.
RT-Rusya
Rus gazete, "Türkiye, seçim tarihi 24 Haziran’a çekti" başlığıyla haberi duyurdu.
De Telegraaf- Hollanda
Hollanda merkezli gazete, 'Türkler önümüzdeki yaz sandık başına gidiyor' başlığını attı.
Bloomberg- ABD
“Erdoğan, parti tarihinde ilk defa erken seçim kararı aldı” başlığıyla gelişmeyi duyuran Bloomberg, gelecek yıl yapılması planlanan seçimin 24 Haziran’a çekildiğini aktardı.
El Pais - İspanya
Erdoğan, Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerini 1.5 yıl erkene aldı. Kasım 2019'da yapılması planlanan seçimler 24 Haziran'a alındı.
Kurier-Avusturya
Avusturya'nın Kurier gazetesi de son dakika olarak duyurduğu haberinde 'Türkiye erken seçime gidiyor' manşeti attı.
Reuters
Reuters haber ajansı 'son dakika' haberi olarak duyurduğu haberde 'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin 24 Haziran'da erken seçime gideceğini açıkladı' ifadelerini kullandı.