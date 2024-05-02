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Spor
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Son dakika Beşiktaş haberi: Kartal'dan Almanya çıkarması! 2 yıldız birden... Çok zor olacak ama!

2024-05-02 13:58:47
Son dakika Beşiktaş haberi: Kartal'dan Almanya çıkarması! 2 yıldız birden... Çok zor olacak ama!

Son dakika Beşiktaş haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon beklentilerin altında kalan Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Ligi üçüncü sırada bitirmek isteyen siyah beyazlılar, bir yandan da gelecek sezon hazırlıklarına devam ediyor. Önümüzdeki sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Kartal, Almanya'dan 2 yıldız oyuncunun transferi için harekete geçti. İşte o isimler ve tüm detaylar...

#1
Foto - Son dakika Beşiktaş haberi: Kartal'dan Almanya çıkarması! 2 yıldız birden... Çok zor olacak ama!

Trendyol Süper Lig'de bu sezon beklentilerin altında kalan Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor...

#2
Foto - Son dakika Beşiktaş haberi: Kartal'dan Almanya çıkarması! 2 yıldız birden... Çok zor olacak ama!

Ligi üçüncü sırada bitirmek isteyen siyah beyazlılar, bir yandan da gelecek sezon hazırlıklarına devam ediyor.

#3
Foto - Son dakika Beşiktaş haberi: Kartal'dan Almanya çıkarması! 2 yıldız birden... Çok zor olacak ama!

Önümüzdeki sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Kartal, Almanya'dan 2 yıldız oyuncunun transferi için harekete geçti. İşte o isimler ve tüm detaylar...

#4
Foto - Son dakika Beşiktaş haberi: Kartal'dan Almanya çıkarması! 2 yıldız birden... Çok zor olacak ama!

Yeni sezona yapılanma ile başlamak isteyen Beşiktaş; teknik direktör, sportif direktör ve futbolcular konusunda yoğun mesai harcıyor.

#5
Foto - Son dakika Beşiktaş haberi: Kartal'dan Almanya çıkarması! 2 yıldız birden... Çok zor olacak ama!

Sportif direktörlük pozisyonu için siyah-beyazlı takım, Bayer Leverkusen'in sportif direktör yardımcılığı görevindeki Devin Özek ile ekonomik şartlarda anlaşma sağladı.

#6
Foto - Son dakika Beşiktaş haberi: Kartal'dan Almanya çıkarması! 2 yıldız birden... Çok zor olacak ama!

Ancak Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, henüz işi bitirecek onayı vermedi. Sabah'a göre; 29 yaşındaki futbol adamıyla yapılan görüşmelerde futbolcu transferine de değinildi.

#7
Foto - Son dakika Beşiktaş haberi: Kartal'dan Almanya çıkarması! 2 yıldız birden... Çok zor olacak ama!

Türk asıllı Alman ismin, Beşiktaş'a önerdiği oyunculardan biri Mitchell Weiser oldu.

#8
Foto - Son dakika Beşiktaş haberi: Kartal'dan Almanya çıkarması! 2 yıldız birden... Çok zor olacak ama!

Daha önce Leverkusen forması da terleten 30 yaşındaki futbolcu hakkında olumlu görüş bildirdi.

#9
Foto - Son dakika Beşiktaş haberi: Kartal'dan Almanya çıkarması! 2 yıldız birden... Çok zor olacak ama!

Werder Bremen'de sağ bek pozisyonunda oynayan Weiser'in sözleşmesi sezon sonu bitecek. Beşiktaş'ın ara transferde aldığı Jonas Svensson'un takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor.

#10
Foto - Son dakika Beşiktaş haberi: Kartal'dan Almanya çıkarması! 2 yıldız birden... Çok zor olacak ama!

Werder Bremen'de 3. sezonunu geçiren Weiser'in, kariyeri boyunca oynamadığı mevki yok. Asıl bölgesi sağ bek olan Cezayir asıllı Alman futbolcu, stoperden santrfora kadar görev aldı.

#11
Foto - Son dakika Beşiktaş haberi: Kartal'dan Almanya çıkarması! 2 yıldız birden... Çok zor olacak ama!

Futbola Köln altyapısında başlayıp sırasıyla Bayern Münih, Kaiserslautern, Hertha Berlin, Leverkusen ve Werder Bremen'de ter döktü.

#12
Foto - Son dakika Beşiktaş haberi: Kartal'dan Almanya çıkarması! 2 yıldız birden... Çok zor olacak ama!

Bu sezon Bremen'de orta sahanın sağında değerlendirilen Weiser, 28 maçta 3 gol-7 asistlik katkı sundu.

#13
Foto - Son dakika Beşiktaş haberi: Kartal'dan Almanya çıkarması! 2 yıldız birden... Çok zor olacak ama!

2. İSİM YUSUF KABADAYI Beşiktaş, geçtiğimiz yaz kadrosuna katmak istediği Yusuf Kabadayı'yı yeniden yakın takibine aldı.

#14
Foto - Son dakika Beşiktaş haberi: Kartal'dan Almanya çıkarması! 2 yıldız birden... Çok zor olacak ama!

Sezon başında Bundesliga 2 ekibi Schalke 04'e kiralanan 20 yaşındaki oyuncunun, bonservisine sahip Bayern Münih'e geri dönme ihtimali yüksek görülüyor.

#15
Foto - Son dakika Beşiktaş haberi: Kartal'dan Almanya çıkarması! 2 yıldız birden... Çok zor olacak ama!

Bavyera ekibiyle 1 yıllık kontratı kalan Kabadayı'nın, bu kez Türkiye seçeneğine olumlu yaklaşabileceği kaydedildi.

#16
Foto - Son dakika Beşiktaş haberi: Kartal'dan Almanya çıkarması! 2 yıldız birden... Çok zor olacak ama!

Bu sezon 23 maçta sahada kalırken 5 gole imza attı. Asıl yeri santrfor olan gurbetçi yetenek, bu sezon daha çok sol kanatta forma giydi.

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