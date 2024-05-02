Son dakika Beşiktaş haberi: Kartal'dan Almanya çıkarması! 2 yıldız birden... Çok zor olacak ama!

Son dakika Beşiktaş haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon beklentilerin altında kalan Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Ligi üçüncü sırada bitirmek isteyen siyah beyazlılar, bir yandan da gelecek sezon hazırlıklarına devam ediyor. Önümüzdeki sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Kartal, Almanya'dan 2 yıldız oyuncunun transferi için harekete geçti. İşte o isimler ve tüm detaylar...