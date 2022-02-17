2022-02-17 14:57:58 Son ankette çarpıcı sonuçlar!
Optimar Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir, son seçim anketinin sonuçlarını açıkladı.
Optimar Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir, son seçim anketinin sonuçlarını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimler için 2023'ü işaret etmesi ve muhalefet partilerinin de erken seçim açıklamaları gündemi sıcak tutarken, Optimar'ın Cumhurbaşkanlığı seçimi için gerçekleştirdiği son ankette çarpıcı sonuçlar elde edildi.
Kararsızların dağıtılmasından sonra AK Parti yüzde 36.5 oldu.
Ankette CHP yüzde 26.7 çıktı.
İYİ Parti yüzde 10.9 oy aldı.
MHP yüzde 10.2'de olarak belirtildi.
HDP ise yüzde 9.7 oranında oy aldı.
Deva Partisi: 1.3
Türkiye Değişim Partisi: 1.1
Memleket Partisi: 0.8
Saadet Partisi: 0.7
Yeniden Refah Partisi: 0.7
BBP: 0.6
Gelecek Partisi: 0.5
Vatan Partisi: 0.1
Zafer Partisi: 0.1
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