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Son ankette çarpıcı sonuçlar!

2022-02-17 14:57:58
Son ankette çarpıcı sonuçlar!

Optimar Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir, son seçim anketinin sonuçlarını açıkladı.

#1
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimler için 2023'ü işaret etmesi ve muhalefet partilerinin de erken seçim açıklamaları gündemi sıcak tutarken, Optimar'ın Cumhurbaşkanlığı seçimi için gerçekleştirdiği son ankette çarpıcı sonuçlar elde edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimler için 2023'ü işaret etmesi ve muhalefet partilerinin de erken seçim açıklamaları gündemi sıcak tutarken, Optimar'ın Cumhurbaşkanlığı seçimi için gerçekleştirdiği son ankette çarpıcı sonuçlar elde edildi.

#2
Foto - Kararsızların dağıtılmasından sonra AK Parti yüzde 36.5 oldu.

Kararsızların dağıtılmasından sonra AK Parti yüzde 36.5 oldu.

#3
Foto - Ankette CHP yüzde 26.7 çıktı.

Ankette CHP yüzde 26.7 çıktı.

#4
Foto - İYİ Parti yüzde 10.9 oy aldı.

İYİ Parti yüzde 10.9 oy aldı.

#5
Foto - MHP yüzde 10.2'de olarak belirtildi.

MHP yüzde 10.2'de olarak belirtildi.

#6
Foto - HDP ise yüzde 9.7 oranında oy aldı.

HDP ise yüzde 9.7 oranında oy aldı.

#7
Foto - Deva Partisi: 1.3

Deva Partisi: 1.3

#8
Foto - Türkiye Değişim Partisi: 1.1

Türkiye Değişim Partisi: 1.1

#9
Foto - Memleket Partisi: 0.8

Memleket Partisi: 0.8

#10
Foto - Saadet Partisi: 0.7

Saadet Partisi: 0.7

#11
Foto - Yeniden Refah Partisi: 0.7

Yeniden Refah Partisi: 0.7

#12
Foto - BBP: 0.6

BBP: 0.6

#13
Foto - Gelecek Partisi: 0.5

Gelecek Partisi: 0.5

#14
Foto - Vatan Partisi: 0.1

Vatan Partisi: 0.1

#15
Foto - Zafer Partisi: 0.1

Zafer Partisi: 0.1

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