  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Tarihi toplantıya günler kaldı! Ankara'da lokumlu NATO hazırlığı! İslam’a hakaret edince gıkı çıkmamıştı! Müptezel Deniz Göktaş, Cüneyt Özdemir’i bakın niçin çıldırtmış? Temmuz ayında şaşırtan görüntü! Yaz ortasında karla mücadele ediliyor Emekli albaydan Yıldırımhan füzesi için olay sözler: Bunun çok hakkını yediler Venezuela Dışişleri Bakanı’ndan Türkiye’ye teşekkür mesajı: Kriz anında hızır gibi yetiştiler
Siyaset
9
Yeniakit Publisher
Son anket yayınlandı! İşte liderlerin oy oranları

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Son anket yayınlandı! İşte liderlerin oy oranları

ASAL Araştırma’nın Haziran 2026 siyasi gündem araştırması açıklandı. “Türkiye’yi kimin yönetmesini istersiniz?” sorusuna verilen cevaplar dikkat çekti.

#1
Foto - Son anket yayınlandı! İşte liderlerin oy oranları

"Türkiye'yi yönetmesi en çok istenen liderler" sıralamasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yüzde 26 ile ilk sırada yer aldı. Erdoğan’ı yüzde 17,4 ile Mansur Yavaş, yüzde 9,2 ile Ekrem İmamoğlu takip etti. Erdoğan’ın oy oranı ocak ayında yüzde 23,2, şubatta yüzde 25,4, nisanda yüzde 24,5 olarak ölçülmüştü.

#2
Foto - Son anket yayınlandı! İşte liderlerin oy oranları

Ankette ikinci sırada yer alan Yavaş’ın ocak ayında yüzde 14 olan desteği, şubatta yüzde 15,2’ye, nisanda yüzde 16,5’e çıkmıştı.

#3
Foto - Son anket yayınlandı! İşte liderlerin oy oranları

İmamoğlu’nun oranı ocak ayında yüzde 11,3, şubatta yüzde 10,5, nisanda yüzde 10 olarak ölçülmüştü. Haziran ayında bu oran yüzde 9,2’ye geriledi.

#4
Foto - Son anket yayınlandı! İşte liderlerin oy oranları

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise yüzde 8 ile dördüncü sıraya yükseldi. Özel’in oranı ocak ayında yüzde 5,9, şubatta yüzde 6, nisanda yüzde 6,2 olarak ölçülmüştü. Haziran anketinde yüzde 8’e çıkan Özel, liderlik tercihleri tablosunda dikkat çeken yükseliş gösteren isimlerden biri oldu.

#5
Foto - Son anket yayınlandı! İşte liderlerin oy oranları

Ankette Selahattin Demirtaş yüzde 5,5 ile beşinci sırada yer aldı. Demirtaş’ın oranı ocakta yüzde 6, şubatta yüzde 6,3, nisanda yüzde 6 olarak ölçülmüştü.

#6
Foto - Son anket yayınlandı! İşte liderlerin oy oranları

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise haziran ayında yüzde 4,1 ile altıncı sırada yer aldı. Bahçeli’nin oranı ocakta yüzde 3,7, şubatta yüzde 3,9, nisanda yüzde 3,8 olarak açıklanmıştı.

#7
Foto - Son anket yayınlandı! İşte liderlerin oy oranları

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu yüzde 3,6; Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ yüzde 1,6; Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu yüzde 1,5; Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ise yüzde 1,3 olarak ölçüldü.

#8
Foto - Son anket yayınlandı! İşte liderlerin oy oranları

Araştırmada “Türkiye’yi kimin yönetmesini istersiniz?” sorusuna “Hiçbiri” yanıtını verenlerin oranı da dikkat çekti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Beğendi amerikalı'nın avrupalı'nın Yahudinin rosun çinlinin yaşantısını beğenip onun ürettiklerini üretene yüzde 26 oy verip

Üretmeyenlere muhalefet olarak açım diyerek ekonomi battı diyerek oy verenlerin kendine bir sorsun hiçbir şey yapmayana karısını kızını evini arabasını teslim eder mi
TÜM YORUMLARA GİT
Tamirhanede korkunç ölüm: Otomobil üzerine düştü
Gündem

Tamirhanede korkunç ölüm: Otomobil üzerine düştü

Kütahya'nın Simav ilçesinde bir tamirci, lifte alınan otomobilin üzerine düşmesi sonucu feci şekilde hayatını kaybetti.
Mehmet Metiner, Bahçeli'yi ziyaret etti: Süreç tamam inşallah
Gündem

Mehmet Metiner, Bahçeli'yi ziyaret etti: Süreç tamam inşallah

AK Parti eski milletvekili ve DEMBİR-DER Genel Başkanı Mehmet Metiner, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret etti. Ziyaret s..
Tamar Tanrıyar'dan adliye çıkışı açıklama: Cumhurbaşkanıma canım feda!
Gündem

Tamar Tanrıyar'dan adliye çıkışı açıklama: Cumhurbaşkanıma canım feda!

"Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Halkı yanıltıcı bilgiyi yayma' suçlarından hakkında soruşturma başlatılan Tamar Tanrıyar, yurt dışından Kuşada..
Denizli Valisi'nden sanal kumar uyarısı
Gündem

Denizli Valisi'nden sanal kumar uyarısı

Denizli Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen Uyuşturucu ve Kumar Bağımlılığı seminerinde konuşan Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, illeg..
Müptezel Müjdat parayı görünce arkasına bile bakmadı: Atatürk’ü barlar sokağında satıp kaçtı!
Gündem

Müptezel Müjdat parayı görünce arkasına bile bakmadı: Atatürk’ü barlar sokağında satıp kaçtı!

Yıllardır mütedeyyin kesimi aşağılamayı ve hor görmeyi marifet sanarak bu sapkın alışkanlığını bir türlü terk etmeyen Müjdat Gezen, parayı g..
İsrail Suriye'de köyleri basmıştı... Türkiye'den açıklama geldi!
Gündem

İsrail Suriye'de köyleri basmıştı... Türkiye'den açıklama geldi!

Türk Dışişleri Bakanlığı, terör rejimi İsrail'in Suriye'deki saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23