Son anket yayınlandı! İşte liderlerin oy oranları
ASAL Araştırma’nın Haziran 2026 siyasi gündem araştırması açıklandı. “Türkiye’yi kimin yönetmesini istersiniz?” sorusuna verilen cevaplar dikkat çekti.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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ASAL Araştırma’nın Haziran 2026 siyasi gündem araştırması açıklandı. “Türkiye’yi kimin yönetmesini istersiniz?” sorusuna verilen cevaplar dikkat çekti.
"Türkiye'yi yönetmesi en çok istenen liderler" sıralamasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yüzde 26 ile ilk sırada yer aldı. Erdoğan’ı yüzde 17,4 ile Mansur Yavaş, yüzde 9,2 ile Ekrem İmamoğlu takip etti. Erdoğan’ın oy oranı ocak ayında yüzde 23,2, şubatta yüzde 25,4, nisanda yüzde 24,5 olarak ölçülmüştü.
Ankette ikinci sırada yer alan Yavaş’ın ocak ayında yüzde 14 olan desteği, şubatta yüzde 15,2’ye, nisanda yüzde 16,5’e çıkmıştı.
İmamoğlu’nun oranı ocak ayında yüzde 11,3, şubatta yüzde 10,5, nisanda yüzde 10 olarak ölçülmüştü. Haziran ayında bu oran yüzde 9,2’ye geriledi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise yüzde 8 ile dördüncü sıraya yükseldi. Özel’in oranı ocak ayında yüzde 5,9, şubatta yüzde 6, nisanda yüzde 6,2 olarak ölçülmüştü. Haziran anketinde yüzde 8’e çıkan Özel, liderlik tercihleri tablosunda dikkat çeken yükseliş gösteren isimlerden biri oldu.
Ankette Selahattin Demirtaş yüzde 5,5 ile beşinci sırada yer aldı. Demirtaş’ın oranı ocakta yüzde 6, şubatta yüzde 6,3, nisanda yüzde 6 olarak ölçülmüştü.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise haziran ayında yüzde 4,1 ile altıncı sırada yer aldı. Bahçeli’nin oranı ocakta yüzde 3,7, şubatta yüzde 3,9, nisanda yüzde 3,8 olarak açıklanmıştı.
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu yüzde 3,6; Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ yüzde 1,6; Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu yüzde 1,5; Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ise yüzde 1,3 olarak ölçüldü.
Araştırmada “Türkiye’yi kimin yönetmesini istersiniz?” sorusuna “Hiçbiri” yanıtını verenlerin oranı da dikkat çekti.
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