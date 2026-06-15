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Türkiye'ye karşı bu silahı almak için tam 11 yıl beklediler: Ve sonunda aldılar Derede boğulan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı Son 8 ayın en yüksek artışı! Uzmanlar, sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi İstanbul’da riskli denildi, Diyarbakır’da şifa buldu: Kalbini Doğu’ya emanet etti Fatih Erbakan'dan Mustafa Destici'ye ziyaret! Ankara'da iki liderden önemli görüşme! Türk SİHA'ları illallah ettirmişti: İHA'ları vuracak silahı geliştirdiler Dünyanın en güçlü denizaltı filoları belli oldu! Türkiye'nin sırası dikkat çekti
Ekonomi
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Son 8 ayın en yüksek artışı! Uzmanlar, sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi
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AA Giriş Tarihi:

Son 8 ayın en yüksek artışı! Uzmanlar, sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi

Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörlerinden sanayi, küresel ve jeopolitik risklere rağmen vites yükseltirken, sanayi üretim endeksi de nisanda son 8 ayın en yüksek artışını elde etti. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefer Şener, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İktisat Bölümü Başkanı Prof. Dr. Talha Yalta ve Spectrum Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay İnci açıklanan verileri değerlendirdi.

#1
Foto - Son 8 ayın en yüksek artışı! Uzmanlar, sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgiye göre, sanayi üretim endeksi nisanda aylık bazda yüzde 3,7, yıllık bazda yüzde 6 artış gösterdi.

#2
Foto - Son 8 ayın en yüksek artışı! Uzmanlar, sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi

Bu rakam, Ağustos 2025'ten bu yana yıllık bazda en yüksek artış oranı olarak kayıtlara geçti.

#3
Foto - Son 8 ayın en yüksek artışı! Uzmanlar, sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi

Bu artışta imalat sanayisinin etkisi dikkati çekti. Söz konusu sektörün toplam sanayi üretim endeksindeki değişime etkisi 6,1 puanı buldu.

#4
Foto - Son 8 ayın en yüksek artışı! Uzmanlar, sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi

"BÜYÜME RAKAMLARINA POZİTİF YANSIYACAK" İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefer Şener, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, küresel piyasalardaki savaş tamtamları ve ticaret tarifelerine rağmen gelen bu artışın, stratejik önemde olduğuna işaret etti.

#5
Foto - Son 8 ayın en yüksek artışı! Uzmanlar, sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi

Özellikle yüksek teknoloji kaynaklı sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 36'nın üzerine çıktığına dikkati çeken Şener, şu ifadeleri kullandı:

#6
Foto - Son 8 ayın en yüksek artışı! Uzmanlar, sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi

"Nisanda toplam sanayi üretimindeki yıllık artışın yarısını aşan kısmı, orta-yüksek ve yüksek teknolojiden kaynaklandı. Sermaye malları artışının yüzde 20'lere dayanması, sanayide yatırımların devam ettiğini gösteriyor. Trump tarifeleri ve bölgesel savaşlar gibi dış pazarları daraltan unsurlara rağmen yüksek teknolojili üretimin aylık ve yıllık bazda sürekli artması, geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor. Bu ivme, mayıs ve haziran aylarında da sürerek ikinci çeyrek büyüme rakamlarına doğrudan pozitif yansıyacaktır."

#7
Foto - Son 8 ayın en yüksek artışı! Uzmanlar, sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi

"MOTORUN SESİ YÜKSELDİ, TÜM SİLİNDİRLER AYNI RİTİMDE ÇALIŞMALI" TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İktisat Bölümü Başkanı Prof. Dr. Talha Yalta da nisan ayı verisinin, sanayideki toparlanmanın niteliğine ilişkin "önemli bir sinyal" olduğunu söyledi.

#8
Foto - Son 8 ayın en yüksek artışı! Uzmanlar, sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi

Sanayinin ikinci çeyreğe güçlü üretim hacmiyle başladığını belirten Yalta, şu değerlendirmede bulundu:

#9
Foto - Son 8 ayın en yüksek artışı! Uzmanlar, sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi

"Sanayinin motor sesi, nisan ayında belirgin biçimde yükselmiştir. Ancak büyümenin hızı kadar kompozisyonu da dezenflasyon süreci için kritik. Bizim için en değerli büyüme, fiyatları yeniden ateşlemeden üretim kapasitesini canlı tutabilen büyümedir. Mevcut tabloda üretim hacmi güçlü artarken, PMI gibi öncü göstergelerde sipariş ve maliyet kalemlerinin daha temkinli bir seyir izlediğini görüyoruz. Bu ivmenin kalıcı bir ritme dönüşmesi için üretim artışının önümüzdeki aylarda siparişlere, ihracata ve istihdama daha fazla yansıması gerekiyor."

#10
Foto - Son 8 ayın en yüksek artışı! Uzmanlar, sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi

"KISA SÜREDE DÜŞÜK TEKNOLOJİLİ SEKTÖRLERE DE YANSIYACAK" Spectrum Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay İnci de yüksek maliyetlerin düşük teknolojili sektörler üzerinde baskı kurmaya devam ettiğini belirtti.

#11
Foto - Son 8 ayın en yüksek artışı! Uzmanlar, sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi

Yüksek teknolojili ürünlerdeki üretim artışının, Türkiye'nin geleceği adına sevindirici olduğunu ancak düşük teknolojili ürünlerde maliyet baskısı nedeniyle istenilen düzeyde hareketlilik olmadığını aktaran İnci, şunları kaydetti:

#12
Foto - Son 8 ayın en yüksek artışı! Uzmanlar, sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi

"Sanayide hızlanan çarkların, finansman maliyetlerinin zamanla gerilemesi ve finansmana erişimin kolaylaşmasıyla birlikte kısa sürede düşük teknolojili sektörlere de yansıması beklenmektedir. Ayrıca bu sektörlerde teknolojinin daha yaygın ve etkin kullanılması, üretim süreçlerindeki verimliliği artırarak rekabet gücünün güçlenmesine katkı sağlayacaktır."

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