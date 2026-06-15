Son 8 ayın en yüksek artışı! Uzmanlar, sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi

"Sanayinin motor sesi, nisan ayında belirgin biçimde yükselmiştir. Ancak büyümenin hızı kadar kompozisyonu da dezenflasyon süreci için kritik. Bizim için en değerli büyüme, fiyatları yeniden ateşlemeden üretim kapasitesini canlı tutabilen büyümedir. Mevcut tabloda üretim hacmi güçlü artarken, PMI gibi öncü göstergelerde sipariş ve maliyet kalemlerinin daha temkinli bir seyir izlediğini görüyoruz. Bu ivmenin kalıcı bir ritme dönüşmesi için üretim artışının önümüzdeki aylarda siparişlere, ihracata ve istihdama daha fazla yansıması gerekiyor."