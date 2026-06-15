Son 8 ayın en yüksek artışı! Uzmanlar, sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi
Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörlerinden sanayi, küresel ve jeopolitik risklere rağmen vites yükseltirken, sanayi üretim endeksi de nisanda son 8 ayın en yüksek artışını elde etti. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefer Şener, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İktisat Bölümü Başkanı Prof. Dr. Talha Yalta ve Spectrum Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay İnci açıklanan verileri değerlendirdi.