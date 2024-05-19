Son 10 yılda en çok satan akıllı telefon markaları açıklandı

Güney Koreli dev on yıl boyunca neredeyse üç milyar telefon sattı. Bu rakam Apple'dan 3 daha fazla ve Xiaomi, Huawei ve Vivo'nun toplamından daha fazla. Aynı zamanda Samsung'un satışları sürekli olarak düşüyor. Şirket 2014 yılında 292,3 milyon cihaz sevk ederken, 2022 yılı sonunda yıllık sevkiyat düşüşle 258 milyona geriledi. Apple, 2.203 milyar ile ikinci sırada yer aldı. 2014 ve 2015 yılları arasında iPhone satışları yüzde 20 artarak 231 milyon adede ulaştı. Ardından neredeyse dört yıl boyunca düşüş gösterdi, ancak 2019'dan itibaren yeniden büyümeye başladı ve 2023 yılında tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 231,8 milyon adede ulaştı.