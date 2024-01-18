Sömestr tatili nedeniyle oteller doldu taştı Millet açsa bunlar kim?

"Pistlerde yoğunluk var" Almanya’dan tatil için Uludağ’a gelen Ebru Akkuş, “Biz Almanya’da yaşıyoruz. İki gün önce Uludağ’a kar yağdığını duyunca hemen biletimizi aldık ve tatil için Uludağ’a geldik. Daha önce de Uludağ’a geldik, her sene gelmeye çalışıyoruz. Pistlerde yoğunluk var, ben de şimdi kayak yapmaya başlayacağım.” dedi. "Otellerdeki doluluk oranı yüzde 50’ye ulaşmış durumda" Uludağ’da kayak öğretmeni ve işletmeci olan Selim Adıyaman, “Uludağ’da çok güzel bir kar var. Yerli ve Avrupa’dan turistler Uludağ’a yoğun bir şekilde gelmeye başladı. Bu hafta itibari ile artık otellerde yer bulabilmek bile belki çok zor olacak, çünkü çok yoğun bir talep var. Şu anda otellerdeki doluluk oranı yüzde 50’ye ulaşmış durumda. Kayak öğrenmek veya kaymak için şu anda her şey tamam, kar kalınlığı ve hava durumu iyi bütün tatilcileri bekliyoruz.” dedi.