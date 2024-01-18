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Ekonomi
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Sömestr tatili nedeniyle oteller doldu taştı Millet açsa bunlar kim?

2024-01-18 11:15:30
Sömestr tatili nedeniyle oteller doldu taştı Millet açsa bunlar kim?

Kış turizminin gözde mekanlarından biri olan Uludağ’da kar yağışının giderek etkisini artırmasıyla birlikte binlerce yerli ve yabancı turist pistlere akın etti. Bölgedeki otellerde artık yer bulunamıyor.

#1
Foto - Sömestr tatili nedeniyle oteller doldu taştı Millet açsa bunlar kim?

Yurt genelinde kış turizmi hareketliliği yaşanıyor. Kayakseverler, en bilinen merkezlere giderek tatilin keyfini çıkarıyor. Bunların başında ise Bursa'nın en bilinen bölgesi Uludağ geliyor. Kar kalınlığı 45 santimetre oldu

#2
Foto - Sömestr tatili nedeniyle oteller doldu taştı Millet açsa bunlar kim?

Sezonun geç açılmasına rağmen 2 gündür devam eden kar yağışı sebebiyle pistlerdeki kar kalınlığı 45 santimetreye ulaştı. Kar yağışını fırsat bilen binlerce yerli ve yabancı turist Uludağ’a akın etti. Kayak takımlarını giyen tatilciler pistleri doldurdu. Yağan karın tadını kayak ve snowboard yaparak çıkardı.

#3
Foto - Sömestr tatili nedeniyle oteller doldu taştı Millet açsa bunlar kim?

Sömestr tatiliyle doluluk oranı artacak Öte yandan, Uludağ’da yaşanan yoğunluk ve trafik sebebiyle jandarma ekipleri, muhtemel bir kaza gerçekleşmemesi için yoğun güvenlik tedbirleri aldı. Bölgede sömestr tatilini otellerin tamamen dolu olarak geçireceği tahmin ediliyor.

#4
Foto - Sömestr tatili nedeniyle oteller doldu taştı Millet açsa bunlar kim?

Kar yağışının sürmesi bekleniyor Uludağ’da hava sıcaklığı en düşük sıfırın altında 1 derece olarak ölçülürken, en yüksek sıfırın altında 9 olarak ölçüldü.

#5
Foto - Sömestr tatili nedeniyle oteller doldu taştı Millet açsa bunlar kim?

Öte yandan Uludağ’da, kar yağışının önümüzdeki haftaya kadar etkili olması bekleniyor. Özellikle cumartesi günü gerçekleşecek yağışın 20 santimetrenin üzerinde kar bırakacağı belirtildi.

#6
Foto - Sömestr tatili nedeniyle oteller doldu taştı Millet açsa bunlar kim?

"Pistlerde yoğunluk var" Almanya’dan tatil için Uludağ’a gelen Ebru Akkuş, “Biz Almanya’da yaşıyoruz. İki gün önce Uludağ’a kar yağdığını duyunca hemen biletimizi aldık ve tatil için Uludağ’a geldik. Daha önce de Uludağ’a geldik, her sene gelmeye çalışıyoruz. Pistlerde yoğunluk var, ben de şimdi kayak yapmaya başlayacağım.” dedi. "Otellerdeki doluluk oranı yüzde 50’ye ulaşmış durumda" Uludağ’da kayak öğretmeni ve işletmeci olan Selim Adıyaman, “Uludağ’da çok güzel bir kar var. Yerli ve Avrupa’dan turistler Uludağ’a yoğun bir şekilde gelmeye başladı. Bu hafta itibari ile artık otellerde yer bulabilmek bile belki çok zor olacak, çünkü çok yoğun bir talep var. Şu anda otellerdeki doluluk oranı yüzde 50’ye ulaşmış durumda. Kayak öğrenmek veya kaymak için şu anda her şey tamam, kar kalınlığı ve hava durumu iyi bütün tatilcileri bekliyoruz.” dedi.

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