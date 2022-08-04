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Teknoloji-Bilişim
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SOLOTÜRK Rize semalarında

2022-08-04 16:51:07
SOLOTÜRK Rize semalarında

Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, tanıtım ve havacılık etkinlikleri kapsamında Rize'de gösteri uçuşu yaptı.

#1
Foto - Şehir merkezinde 29,5 metre yüksekliğindeki Çay Bardağı Kulesi üzerindeki uçuş yoğun ilgi gördü.

Şehir merkezinde 29,5 metre yüksekliğindeki Çay Bardağı Kulesi üzerindeki uçuş yoğun ilgi gördü.

#2
Foto - Bazı vatandaşlar, yapılan akrobasi hareketlerini cep telefonlarıyla kaydetti.

Bazı vatandaşlar, yapılan akrobasi hareketlerini cep telefonlarıyla kaydetti.

#3
Foto - Yaklaşık 30 dakika süren gösteriyi, Rize Valisi Kemal Çeber, diğer ilgililer ve vatandaşlar izledi.

Yaklaşık 30 dakika süren gösteriyi, Rize Valisi Kemal Çeber, diğer ilgililer ve vatandaşlar izledi.

#4
Foto - Vali Çeber, burada gazetecilere, gurur verici bir gösteri izlediklerini belirterek, her hareketin ayrı anlam içerdiğini söyledi.

Vali Çeber, burada gazetecilere, gurur verici bir gösteri izlediklerini belirterek, her hareketin ayrı anlam içerdiğini söyledi.

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