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Hayat-Aktüel
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SOLOTÜRK Antalya semalarında

2021-10-27 18:35:30
SOLOTÜRK Antalya semalarında

Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, Antalya'da gerçekleştireceği gösteri uçuşu için prova yaptı.

#1
Foto - Konyaaltı sahili üzerindeki prova uçuşu yoğun ilgi gördü.

Konyaaltı sahili üzerindeki prova uçuşu yoğun ilgi gördü.

#2
Foto - İzleyenler, time alkışlarla destek verdi.

İzleyenler, time alkışlarla destek verdi.

#3
Foto - Bazı vatandaşlar, F-16 uçağıyla yapılan akrobasi hareketlerini cep telefonlarıyla kaydetti.

Bazı vatandaşlar, F-16 uçağıyla yapılan akrobasi hareketlerini cep telefonlarıyla kaydetti.

#4
Foto - Prova uçuşu, yaklaşık 20 dakika sürdü.

Prova uçuşu, yaklaşık 20 dakika sürdü.

#5
Foto - SOLOTÜRK, 29 Ekim Cuma günü saat 17.00'de Konyaaltı sahili üzerinde gösteri uçuşu gerçekleştirecek.

SOLOTÜRK, 29 Ekim Cuma günü saat 17.00'de Konyaaltı sahili üzerinde gösteri uçuşu gerçekleştirecek.

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