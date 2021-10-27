2021-10-27 18:35:30 SOLOTÜRK Antalya semalarında
Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, Antalya'da gerçekleştireceği gösteri uçuşu için prova yaptı.
Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, Antalya'da gerçekleştireceği gösteri uçuşu için prova yaptı.
Konyaaltı sahili üzerindeki prova uçuşu yoğun ilgi gördü.
İzleyenler, time alkışlarla destek verdi.
Bazı vatandaşlar, F-16 uçağıyla yapılan akrobasi hareketlerini cep telefonlarıyla kaydetti.
Prova uçuşu, yaklaşık 20 dakika sürdü.
SOLOTÜRK, 29 Ekim Cuma günü saat 17.00'de Konyaaltı sahili üzerinde gösteri uçuşu gerçekleştirecek.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23
Bip İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23