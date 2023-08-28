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ŞOK’ta şoka sokacak indirim! İğneden ipliğe her şeyin fiyatını düşürdüler! O günü kaçıran, dizlerini dövecek

2023-08-28 17:38:14
ŞOK’ta şoka sokacak indirim! İğneden ipliğe her şeyin fiyatını düşürdüler! O günü kaçıran, dizlerini dövecek

Ülkemizdeki büyük zincir marketlerden biri olan Şok marketten şoka sokacak indirim furyası başladı. Peynirden bebek bezine kadar birçok üründe dev indirim çarşamba günü başlıyor. İşte 30 Ağustos 2023 Çarşamba ŞOK ürün kataloğu… Düzenli olarak farklı kategorilerdeki ürünlerinde indirim kampanyalarını halka duyuran Şok market bu haftaya özel aktüel ürün kataloğunu yayınladı. Şok tüketiciye bu hafta hangi ürünlerini hangi fiyata sunacak? İşte ayrıntılar...

#1
Foto - ŞOK’ta şoka sokacak indirim! İğneden ipliğe her şeyin fiyatını düşürdüler! O günü kaçıran, dizlerini dövecek

• Tiamob Metal Dekoratif Kitaplık 1.149 TL • Tiamob Modern 5 Raflı Kitaplık Beyaz 699 TL • Tiamob Seyran 4 Kapaklı 2 Çekmeceli Gardırop 3.499 TL • Tiamob Fulya 3 Kapak 2 Çekmeceli Gardırop 5.199 TL • Melisa Çalışma Masası 1.099 TL • Lüban Raflı Çalışma Masası 749 TL • Donna Fileli Çalışma Koltuğu 1.599 TL • Moya Çocuk Çalışma Koltuğu 549 TL • Winney Çalışma Koltuğu 999 TL

#2
Foto - ŞOK’ta şoka sokacak indirim! İğneden ipliğe her şeyin fiyatını düşürdüler! O günü kaçıran, dizlerini dövecek

• Ünal olgunlaştırılmış tam yağlı inek peyniri 135 TL • Eti puf 12’li 21.90 TL • Haribo altın ayıcık / cocoballs 13.50 TL • Maret enfes / Sultan / Müslümoğlu / Elit Defne dana macar salam 52.50 TL • Namet / Pınar şölen kangal sucuk 119 TL • Banvit / Hastavuk piliç kokteyl sosis 32.50 TL • Polonez / Lezita piliç jambon 10.90 TL • Ülker Alpella sütlü mini rulo pasta 3.50 TL • Ülker pötibör 10.90 TL • Eti Tutku bold 12.90 TL • Eti pizza kraker 11.90 TL • Dankek magma 5.95 TL • Eti Karam 3’lü 19.90 TL • Ülker Biskrem 3’lü 23.90 TL • Coca cola zero 79.50 TL • Coca cola orijinal 79.50 TL • Fanta 79.50 TL 25 TL ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE FIRSAT • Ülker çizi 6’lı 25 TL • Jacobs monarch gold 40 TL • Çamlıca gazoz 50 TL • Cif tüm yüzeyler jel 49 TL • Molfix bebek bezi 219 TL • Pril bulaşık makinesi kapsülü 79.90 TL • Blade cool roll on 49.90 TL • Bioblas şampuan 54 TL • Emotion kadın parfümü 139.50 TL • Derby tıraş kolonyası 28.90 TL • Duru geleneksel sabun 57.90 TL • Activex sıvı sabun 42.95 TL

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