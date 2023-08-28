ŞOK’ta şoka sokacak indirim! İğneden ipliğe her şeyin fiyatını düşürdüler! O günü kaçıran, dizlerini dövecek

Ülkemizdeki büyük zincir marketlerden biri olan Şok marketten şoka sokacak indirim furyası başladı. Peynirden bebek bezine kadar birçok üründe dev indirim çarşamba günü başlıyor. İşte 30 Ağustos 2023 Çarşamba ŞOK ürün kataloğu… Düzenli olarak farklı kategorilerdeki ürünlerinde indirim kampanyalarını halka duyuran Şok market bu haftaya özel aktüel ürün kataloğunu yayınladı. Şok tüketiciye bu hafta hangi ürünlerini hangi fiyata sunacak? İşte ayrıntılar...