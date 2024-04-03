Şok'ta ne alırsan 25 TL kampanyası başladı! Bu ürünler daha kapı açılmadan bitecek

• Home Plus Kurutmalık 299 TL • Bordürlü Banyo Havlusu 179 TL • 2'li Bordürlü El-Yüz Havlu Seti 99,95 TL • Havlu Bone 39,95 TL • Metal Tuvalet Kağıtlığı 299 TL • Klozet Kapağı 99,95 TL • Banyo Köşe Rafı 129 TL • 4 Fonksiyonlu Platin Mafsallı Duş Seti 49,95 TL • Kristal Vantuzlu Paspas 79,95 TL • Bulaşık Altlığı 34,95 TL • Ayakkabı Çekeceği 19,95 TL • Proff Terapi Banyo Süngeri 39,95 TL • 9'lu Silikon Moblen Askı 49,95 TL • 10'lu Silikon Mandal 34,95 TL • Ütü Masası Kılıfı 79,95 TL • Esem Kadın / Erkek Terlik 229 TL • Kadın Tokalı Terlik 79,95 TL • 2'li Kadın Desenli Bato Slip 54,95 TL • Kadın Lazer Kesim Dikişsiz Slip 34,95 TL • 2'li Kadın Desenli Slip 54,95 TL • 2'li Kadın Ribanalı Slip 54,95 TL • Erkek Boxer 59,95 TL • Kitap Çeşitleri 24,90 TL