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Ekonomi
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Şok'ta ne alırsan 25 TL kampanyası başladı! Bu ürünler daha kapı açılmadan bitecek

2024-04-03 15:14:09
Şok'ta ne alırsan 25 TL kampanyası başladı! Bu ürünler daha kapı açılmadan bitecek

Ülkemizdeki önde gelen marketlerden biri olan ŞOK, 3 Nisan 2024 Çarşamba kataloğunu yayınladı. Ne alırsan 25 TL kampanyasını bugün başlatan Şok' ta yok yok...

#1
Foto - Şok'ta ne alırsan 25 TL kampanyası başladı! Bu ürünler daha kapı açılmadan bitecek

• Arzum AR4070 Cleancompact Cyclone Süpürge 3.299 TL • Arzum Dikey Elektrikli Süpürge 1.099 TL • Arzum Olivya Seramik Tabanlı Ütü 899 TL • Fantom Girdap CS 9000 Torbasız Cyclone Elektrikli Süpürge 2.599 TL • Jeo Set Tablet Mop 249 TL • Awion Alüminyum Saplı Sprey Mop 229 TL • El Mopu 79,95 TL • Yengeç / Kelebek Mop 199 TL • Pedallı Spin Mop 349 TL • Sillgech Superbright Cam Mopu 219 TL • Katlanır Maşrapa 16,95 TL • Katlanır Sele 149 TL • Hazneli Tüy Toplayıcı 69,95 TL • Muhafazalı Topuz Wc Fırçası Takımı 32,95 TL • Hünerli Plastik Camsil 25 TL • Lavabo, Küvet, Ütü, Bulaşık Fırçası 25 TL • Hamarat Fırçalı Faraş 25 TL • Karizma Tuvalet Fırçası 25 TL • Hamarat Klozet Fırçası Takımı 25 TL

#2
Foto - Şok'ta ne alırsan 25 TL kampanyası başladı! Bu ürünler daha kapı açılmadan bitecek

• Home Plus Kurutmalık 299 TL • Bordürlü Banyo Havlusu 179 TL • 2'li Bordürlü El-Yüz Havlu Seti 99,95 TL • Havlu Bone 39,95 TL • Metal Tuvalet Kağıtlığı 299 TL • Klozet Kapağı 99,95 TL • Banyo Köşe Rafı 129 TL • 4 Fonksiyonlu Platin Mafsallı Duş Seti 49,95 TL • Kristal Vantuzlu Paspas 79,95 TL • Bulaşık Altlığı 34,95 TL • Ayakkabı Çekeceği 19,95 TL • Proff Terapi Banyo Süngeri 39,95 TL • 9'lu Silikon Moblen Askı 49,95 TL • 10'lu Silikon Mandal 34,95 TL • Ütü Masası Kılıfı 79,95 TL • Esem Kadın / Erkek Terlik 229 TL • Kadın Tokalı Terlik 79,95 TL • 2'li Kadın Desenli Bato Slip 54,95 TL • Kadın Lazer Kesim Dikişsiz Slip 34,95 TL • 2'li Kadın Desenli Slip 54,95 TL • 2'li Kadın Ribanalı Slip 54,95 TL • Erkek Boxer 59,95 TL • Kitap Çeşitleri 24,90 TL

#3
Foto - Şok'ta ne alırsan 25 TL kampanyası başladı! Bu ürünler daha kapı açılmadan bitecek

#4
Foto - Şok'ta ne alırsan 25 TL kampanyası başladı! Bu ürünler daha kapı açılmadan bitecek

#5
Foto - Şok'ta ne alırsan 25 TL kampanyası başladı! Bu ürünler daha kapı açılmadan bitecek

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