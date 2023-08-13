2023-08-13 10:19:50 ŞOK'ta hafta sonu fırsatı! Bu Pazar çok şenlenecek
ŞOK market aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. İndirimli bir şekilde alışveriş yapmak isteyenler ŞOK aktüel ürün kataloğunu araştırıyor. Bu hafta sonu yayımlanan ŞOK market kataloğunda bisikletler ve TV üniteleri dikkat çekti. İşte, ŞOK 12-15 Ağustos 2023 kataloğu... ŞOK 12 AĞUSTOS 2023 AKTÜEL KATALOĞU Fujiplus FP-12T 12 BTU INV Beyaz Klima 12999 TL FujiPlus 9000 BTU Klima 11999 TL Bisan FX3600 Altus Gri Turuncu 20 Jant 8899 TL Bisan Serenity-22 Pembe-Silver 28 Jant 4899 TL Bisan Mabella Mat Gri Yeşil 24 Jant 3799 TL