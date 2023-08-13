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Ekonomi
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ŞOK'ta hafta sonu fırsatı! Bu Pazar çok şenlenecek

2023-08-13 10:19:50
ŞOK'ta hafta sonu fırsatı! Bu Pazar çok şenlenecek

ŞOK market aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. İndirimli bir şekilde alışveriş yapmak isteyenler ŞOK aktüel ürün kataloğunu araştırıyor. Bu hafta sonu yayımlanan ŞOK market kataloğunda bisikletler ve TV üniteleri dikkat çekti. İşte, ŞOK 12-15 Ağustos 2023 kataloğu... ŞOK 12 AĞUSTOS 2023 AKTÜEL KATALOĞU Fujiplus FP-12T 12 BTU INV Beyaz Klima 12999 TL FujiPlus 9000 BTU Klima 11999 TL Bisan FX3600 Altus Gri Turuncu 20 Jant 8899 TL Bisan Serenity-22 Pembe-Silver 28 Jant 4899 TL Bisan Mabella Mat Gri Yeşil 24 Jant 3799 TL

#1
Foto - ŞOK'ta hafta sonu fırsatı! Bu Pazar çok şenlenecek

• Ruum Store Adel Üç Raflı Ayakkabılık Varna Meşe 1199 TL • Ruum Store Zein Kitaplık Varna Meşe 649 TL • Ruum Store Nona Yan Sehpa Varna Meşe 569 TL • Ruum Store Vega TV Ünitesi Üst Dolap Varna Meşe 429 TL • Ruum Store Vega Konsol Varna Meşe 1349 TL

#2
Foto - ŞOK'ta hafta sonu fırsatı! Bu Pazar çok şenlenecek

• Homelle Çift Kişilik Pike 169 TL • Kurulama Bezi 19,95 TL • Hotwheels Şehir Temalı Fırlatma Seti 129 TL • Barbie Havuz Oyun Seti 299 TL • Barbie Kariyer Bebekleri 129 TL

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