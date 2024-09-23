Sokaklarda yaşıyor! Kemal amcanın hayali gerçek oldu

Kemal Ayselbuz, “Ben sokak röportajında ‘Adana'yı görmek istiyorum' dedim. Allah razı olsun beni buraya getirdiler. Babamın mezarını gördüm, Adana'yı gördüm. Çok mutlu oldum. Para, mal, mülk hepsi boş. Ben hiç bu hayalimin gerçekleşeceğine inanmıyordum. Esnafın desteğiyle ben ayakta kalıyorum. Ben kendim buraya gelemezdim. Ben geri İstanbul'a döneceğim. Orada köpeklerim var. Ben olmazsam onlar ölür” dedi.