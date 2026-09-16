Küresel ekonomi çöküşte!

BU KIŞ ÇOK ZOR GEÇECEK ABD ve soykırımcı israilin İran İslam Cumhuriyeti’ne karşı başlattığı savaş bir yandan tırmanırken, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı yürüttüğü savaş da giderek şiddetleniyor. Bu iki savaşın arasında dünya; tarım alanlarını vuran, nehirlerdeki su seviyelerini ve mal akışını azaltan kuraklığın etkisi altında yaşıyor. Öte yandan Hürmüz Boğazı ve Babülmendep’ten Karadeniz ve Azak Denizi’ne kadar uzanan hayati deniz geçitlerinin kapatıldığına ve bunun petrol, doğal gaz, emtia ve gıda tedarikini azalttığına ilişkin haberler art arda geliyor. Bu nedenle dünya hükümetleri sert bir kış bekliyor. Sorun yalnızca ısınma maliyetlerinin ve enflasyonun yükselmesiyle sınırlı değil. Faiz oranlarının artması da tüketici harcamalarının gerilemesi, yatırım projelerine ayrılan kaynakların azaltılması ve hükümetler, şirketler ile bireyler açısından borçlanma maliyetlerinin yükselmesi anlamına geliyor.