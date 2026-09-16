Küresel ekonomi çöküşte!
ABD ve soykırımcı İsrail’in İran’a karşı başlattığı savaş, küresel ticaret ve enerji hatlarında ciddi krize yol açarak dünya ekonomisini ağır bir çıkmaza sürükledi. Savaşın etkileri petrol ve doğal gaz başta olmak üzere enerji piyasalarına, tedarik zincirlerine ve gıda fiyatlarına yansırken, borçlanma maliyetlerindeki artış da küresel ekonomideki baskıyı artırdı. Dünya Bankası’nın savaş nedeniyle küresel büyüme beklentisini sert şekilde aşağı çektiği belirtilirken, artan maliyetlerin dünyanın farklı bölgelerindeki tüketicilere yansıdığı ifade edildi. İran’ın saldırılara karşılık Hürmüz Boğazı’nı kapatması, küresel enerji arzında büyük bir kesintiye neden oldu.