Şok Market’i tutabilene aşk olsun! Bugün olacak! Tüm Türkiye’ye böyle ilan ettiler

Ülkemizdeki önde gelen marketlerden biri olan ŞOK, 10 Ocak 2024 Çarşamba kataloğunu yayınladı. Başta kışlık ürünler, mutfak eşyaları ve teknolojik aletler olmak üzere birden fazla ürün bugün Şok marketin raflarında... Düzenli olarak farklı kategorilerdeki ürünlerinde indirim kampanyalarını halka duyuran Şok market bu haftaya özel aktüel ürün kataloğunu yayınladı. Şok tüketiciye bu hafta hangi ürünlerini hangi fiyata sunacak? İşte ayrıntılar bu haberimizde...