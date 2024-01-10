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Şok Market’i tutabilene aşk olsun! Bugün olacak! Tüm Türkiye’ye böyle ilan ettiler

2024-01-10 12:27:36
Şok Market’i tutabilene aşk olsun! Bugün olacak! Tüm Türkiye’ye böyle ilan ettiler

Ülkemizdeki önde gelen marketlerden biri olan ŞOK, 10 Ocak 2024 Çarşamba kataloğunu yayınladı. Başta kışlık ürünler, mutfak eşyaları ve teknolojik aletler olmak üzere birden fazla ürün bugün Şok marketin raflarında... Düzenli olarak farklı kategorilerdeki ürünlerinde indirim kampanyalarını halka duyuran Şok market bu haftaya özel aktüel ürün kataloğunu yayınladı. Şok tüketiciye bu hafta hangi ürünlerini hangi fiyata sunacak? İşte ayrıntılar bu haberimizde...

#1
Foto - Şok Market’i tutabilene aşk olsun! Bugün olacak! Tüm Türkiye’ye böyle ilan ettiler

• Pamuklu Çift Kişilik Battaniye 185 TL • Pamuklu Tek Kişilik Battaniye 165 TL • Desenli Fitilli Tv Battaniyesi 265 TL • Kadın Panço 199 TL • Kadın Şal 149 TL • Kadın Süpersoft Alt 199 TL • Kadın Düğmeli Soft Pijama Takımı 319 TL • Wellsoft Tam Fermuarlı Sweatshirt 199 TL • Kadın Buklet Şal 179 TL • Kadın Peluş Çorap 29,95 TL • Kadın Terlik 99,95 TL • Kadın Kürklü Terlik 89,95 TL • Ultrasoft Ev Botu 119 TL

#2
Foto - Şok Market’i tutabilene aşk olsun! Bugün olacak! Tüm Türkiye’ye böyle ilan ettiler

• 12 Parça 4 Kişilik Kahvaltılık 399 TL • Seramik Fırın Kabı Çeşitleri 79,95 TL • Seramik Kase Çeşitleri 29,95 TL • 400 cc Cam Pipetli Bardak 119 TL • 270 cc Cam Pipetli Bardak 99,95 TL • Beton Obje 2'li + Tepsili 89,90 TL • Kapaklı Beton Organizer 79,90 TL • Beton Saksıda Yapay Kaktüs 39,90 TL • Petcom Kabak Desenli Tepsi 69,95 TL • Güpürlü Dertsiz Masa Örtüsü 149 TL • 140x140 cm Pvc Masa Örtüsü 79,95 TL • 100x140 cm Pvc Masa Örtüsü 69,95 TL • Kapı Önü Paspası 44,95 TL • Katlanır Masa 499 TL • Yer Sofrası 299 TL

#3
Foto - Şok Market’i tutabilene aşk olsun! Bugün olacak! Tüm Türkiye’ye böyle ilan ettiler

• LG 25.9 V Şarjlı Dikey Süpürge 9.199 TL • Sunny UHD 65'' Webos Dualled TV 15.999 TL • Zwilling 2 Parça Bıçak Seti 2.229 TL • Samsung JET60 Elektrikli Yeşil Süpürge 7.299 TL • Zwilling Granit Derin Kızartma Tavası 1.499 TL • Duraslide Yapışmaz Granit Tava 1.499 TL • Dolce Vita Banyo Tipi Su Isıtıcı 1.249 TL • Altus 9 Kg Çamaşır Makinesi 11.999 TL • Altus 3 Programlı 13 Kişilik Bulaşık Makinesi 8.799 TL • Hoover 10 Kg Kurutma Makinesi 15.399 TL

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