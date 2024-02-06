  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Herkese göstermişler: Azerbaycan’dan dev anlaşma her an açıklanabilir: Okan Buruk imzalatacak! Bomba teklif…

8 maddede sıralandı! 5 milyon konutu kurtaracak formül

79 yıl sonra gelen tarihi karar! Ayasofya’dan sonra bir zincir daha kırılıyor

Suudi Arabistan'dan dev savunma sanayii anlaşması! Prens Selman imzaladı

Efsane bitiyor mu? Sebebi belli oldu… Dursun Özbek’ten Türkiye’yi ayağa kaldıracak “Muslera” açıklaması! Herkesi hayretler içinde bıraktı

Icardi için bunu duyurdular! Galatasaray işte şimdi yandı… Resmen şok olacaksınız￼: Türkiye'ye ilan ettiler resmen…

Yerli araba için bomba proje! Erzurumlu öğretmen TOGG için icat etti! O buluşu ağızları açık bıraktı! Sen ne yaptın böyle Necati hocam

Vinicius, Aurier yetmedi, bir transfer daha! Galatasaray sessizliğini bozdu! Bir bomba daha: Böyle açıkladılar…

Emekli istihbaratçı Türkiye'nin yerli S-400'ünü duyurdu! Menzili 800 kilometreyi geçmiş, Yunanistan işte şimdi yandı

Şok Market’e giden ne alacağını şaşıracak! Bu indirimler saç baş kavga çıkarır
Gündem
9
Şok Market’e giden ne alacağını şaşıracak! Bu indirimler saç baş kavga çıkarır

2024-02-06 15:23:26
Şok Market’e giden ne alacağını şaşıracak! Bu indirimler saç baş kavga çıkarır

Ülkemizdeki önde gelen marketlerden biri olan ŞOK, 7 Şubat 2024 Çarşamba kataloğunu yayınladı. Sevgililer gününe özel indirim yarın Şok marketlerde başlıyor... Düzenli olarak farklı kategorilerdeki ürünlerinde indirim kampanyalarını halka duyuran Şok market bu haftaya özel aktüel ürün kataloğunu yayınladı. Şok tüketiciye bu hafta hangi ürünlerini hangi fiyata sunacak? İşte ayrıntılar bu haberimizde...

#1
Foto - Şok Market’e giden ne alacağını şaşıracak! Bu indirimler saç baş kavga çıkarır

• Arzum Okka Minio Jet Türk Kahve Makinesi 1.099 TL • ESSE Çaymatik Çay Makinesi 799 TL • 6'lı LAV Çay Bardağı 119 TL • 3'lü LAV Su Bardağı 89,95 TL • LAV Uzun Meşrubat Bardağı 34,95 TL • 1200 cc LAV Sürahi 79,95 TL • Şekilli Peçetelik 69,95 TL • 3 Boy Nar 129 TL • 26 cm Dik Kenarlı Tabak 69,95 TL • 16 cm Dik Kenarlı Tabak 39,95 TL • Salata Kasesi 28 cm 69,95 TL • Bacalı Kek Kalıbı 129 TL • Bravo / Güneş Turta Kalıbı 89,95 TL • Baton Büyük Boy Kek Kalıbı 109 TL • Dekoratif Ahşap Çerçeve 99,95 TL • Dekoratif Ahşap Kalp Anı Kutusu 129 TL • Dekoratif Ahşap Takı Aksesuar Standı 109 TL • 500 cc Su Bardağı 39,95 TL • Parıltı 3 Bölmeli Çerezlik 49,95 TL • Parıltı 2 Bölmeli Çerezlik 39,95 TL • Parıltı Rüzgar Kupa 49,95 TL • Ekose Masa Örtüsü 49,95 TL • 4'lü Petrix Tealight Mum 49,95 TL • 3'lü Petrix RGB Led Mum 379 TL • 4'lü Kapsül Mum 59,90 TL • 10 LED Dekoratif Otantik Metal Top 79,95 TL • Dekoratif Tealight Mumluk 19,90 TL • 50'li Tealight 69,90 TL • Bardak Mum 49,90 TL • Orbus 20 Led Dekoratif Bakır Top 119 TL • 2'li Küçük Elips Mumluk 44,90 TL • Metalik Top Mum 39,90 TL • Tekli Şamdan 44,90 TL • 2'li Metalik Şamdan Mum 39,90 TL

#2
Foto - Şok Market’e giden ne alacağını şaşıracak! Bu indirimler saç baş kavga çıkarır

• Braun Satin Hair 1 Powerperfection Hd180 Saç Kurutma Makinesi 1.199 TL • Braun Erkek Bakım Kiti 929 TL • Braun Silk-epil 5 Sensosmart Epilasyon Cihazı 1.499 TL • Philips Tıraş Makinesi 1.499 TL • Wellsoft Tam Fermuarlı Sweatshirt 199 TL • Kadın Düğmeli Pijama Takımı 349 TL • Kadın / Erkek Pijama Takımı 259 TL • Chantale Dantelli Bralet 115 TL • Penti Termal Tayt 129 TL

#3
Foto - Şok Market’e giden ne alacağını şaşıracak! Bu indirimler saç baş kavga çıkarır

• Chantale Erkek Boxer 59,95 TL • Kadın Gondol Terlik 99,95 TL • Kürklü Ev Botu 119 TL • 2'li Kadın Desenli Slip 49,95 TL • 3'lü Kadın / Erkek Sneaker Çorabı 39,95 TL • 2'li Kadın Çizgili Çorap 39,95 TL • Zincir Askılı Omuz Çantası 139 TL • Zincir Askılı Telefonluk 129 TL • Cüzdan 79,95 TL • Kılıflı Sıcak Su Torbası 49,95 TL • Pastel Renk Sıcak Su Torbası 39,95 TL

#4
Foto - Şok Market’e giden ne alacağını şaşıracak! Bu indirimler saç baş kavga çıkarır

• Samsung 4K Ultra HD 65 165 Smart LED TV 28.499 TL • Mi Line 4 Litre Airfryer 1.899 TL • Fantom Hair Styler SK 1600 Saç Şekillendirme Seti 7.499 TL • Kochler 6 Litre Airfryer Sıcak Hava Fritözü 2.099 TL • Samsung 9 Kg Çamaşır Makinesi 17.999 TL • Fantom Mixpresso KS 1450 Siyah Kapsül Kahve Makinesi 4.499 TL • Mixbox Plus Akıllı Robot Süpürge 5.399 TL • Fantom Forza IR 2600 Buharlı Ütü 1.659 TL • Fantom Roboset BL 1000 W Blender Seti 2.299 TL • 4 Mevsim Akıllı Topraksız Ev Bahçesi 1.799 TL • Petrix Mini Simli Lava Gece Lambası 279 TL • Petrix Harfli Ahşap Yazı Panosu Letter Board 259 TL

#5
Foto - Şok Market’e giden ne alacağını şaşıracak! Bu indirimler saç baş kavga çıkarır

• Vans UY Old Skool Ayakkabı 1.999 TL • Vans WM Ward Platform Ayakkabı 2.299 TL • Vans MN Skate Old Skool Ayakkabı 1.999 TL • Vans MN Filmore Decon Ayakkabı 1.999 TL • Vans UA SKB- Low Ayakkabı 1.999 TL • Vans UA Authentic Ayakkabı 1.999 TL • Vans UA Old Skool Ayakkabı 1.999 TL • Vans Çanta MN Old Skool Backpack 999 TL • Vans TD Old Skool Ayakkabı 1.299 TL

#6
Foto - Şok Market’e giden ne alacağını şaşıracak! Bu indirimler saç baş kavga çıkarır

• Eviana Sofa Biga Koltuk Takımı 33.499 TL • Eviana Sofa Biga Üçlü Koltuk 13.999 TL • Eviana Sofa Biga Berjer Koltuk 5.149 TL • Eviana Alvin MDF Sehpa 1.099 TL • Eviana Kagu Serisi Konsol 3.349 TL • Eviana Tetra Sandalye Dörtlü 3.499 TL • Tetra masa 60x120 1.399 TL • Eviana Tetra Masa Sandalye 4.899 TL

#7
Foto - Şok Market’e giden ne alacağını şaşıracak! Bu indirimler saç baş kavga çıkarır

#8
Foto - Şok Market’e giden ne alacağını şaşıracak! Bu indirimler saç baş kavga çıkarır

Sapkınlığın sonu… Eşcinsel ilişki için çağırıp “düdüklediler”
Gündem

Sapkınlığın sonu… Eşcinsel ilişki için çağırıp “düdüklediler”

Denizli’de internet üzerinden tanışılan ve rezil vaatlerle eve çağırılan eşcinsel sapkınların başına gelen olay, meşru dairenin dışına çıkıl..
Çağlayan Adliyesinde alçak eylem! İşte saldırıyı gerçekleştiren terör örgütü
Gündem

Çağlayan Adliyesinde alçak eylem! İşte saldırıyı gerçekleştiren terör örgütü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Çağlayan Adliyesine düzenlenen saldırıyı DHKPC terör örgütünün gerçekleştirdiğini duyurdu...
Son seçimi bilen Hakan Bayrakçı, yaptırdığı İstanbul anketinin sonucunu 'Buna çok şaşırdım' diyerek duyurdu

Son seçimi bilen Hakan Bayrakçı, yaptırdığı İstanbul anketinin sonucunu 'Buna çok şaşırdım' diyerek duyurdu
Çağlayan Adliyesi'nde silahlı saldırı! 3 polis yaralandı, 2 saldırgan da etkisiz halde
Gündem

Çağlayan Adliyesi'nde silahlı saldırı! 3 polis yaralandı, 2 saldırgan da etkisiz halde

Çağlayan Adliyesi C Kapısı önünde silah sesleri yükseldi, silah seslerini duyanlar panikle yere yattı. Çıkan çatışmada 2 saldırgan etkisiz h..
Depremin yıl dönümünde tepki yağdı! Lütfü Savaş’a büyük protesto
Gündem

Depremin yıl dönümünde tepki yağdı! Lütfü Savaş’a büyük protesto

CHP'nin yeniden aday gösterdiği Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş bölge halkı tarafından anmalar esnasında protesto edildi...
Depremzede Tuğba Dilek yapılan evlerin videosunu izlerken gözyaşlarını tutamadı: “Gerçekten benim böyle evim olacak mi?”
Gündem

Depremzede Tuğba Dilek yapılan evlerin videosunu izlerken gözyaşlarını tutamadı: “Gerçekten benim böyle evim olacak mi?”

Gaziantep Nurdağı'nda yapılan deprem konutlarının görüntüsünü izleyen Tuğba Dilek isimli depremzede gözyaşlarını tutamadı. Depremzedenin vid..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23