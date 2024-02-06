2024-02-06 15:23:26 Şok Market’e giden ne alacağını şaşıracak! Bu indirimler saç baş kavga çıkarır
Ülkemizdeki önde gelen marketlerden biri olan ŞOK, 7 Şubat 2024 Çarşamba kataloğunu yayınladı. Sevgililer gününe özel indirim yarın Şok marketlerde başlıyor... Düzenli olarak farklı kategorilerdeki ürünlerinde indirim kampanyalarını halka duyuran Şok market bu haftaya özel aktüel ürün kataloğunu yayınladı. Şok tüketiciye bu hafta hangi ürünlerini hangi fiyata sunacak? İşte ayrıntılar bu haberimizde...