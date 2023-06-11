2023-06-11 12:35:12 Şok eden gelişme: Koç söz vermişti! Milyonların beklediği teknik adamda yeni detaylar ortaya çıktı
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Sezona şampiyonluk hayaliyle başlayan ve teknik direktör Jorge Jesus'u takımın başına getiren sarı lacivertliler, maalesef mutlu sona ulaşamadı. Tüm bu gelişmeler devam ederken, Jesus Fenerbahçe'ye veda etti. Tecrübeli teknik adamın vedasıyla birlikte takımın yeni hocası da belli oldu.