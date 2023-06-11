Şok eden gelişme: Koç söz vermişti! Milyonların beklediği teknik adamda yeni detaylar ortaya çıktı

Türkiye'nin finaller ülkesi olduğunu belirten Portekizli çalıştırıcı şu ifadeleri kullandı: "Türkiye Kupası her taraftar ve kulüp için önemli. Bu ülkenin çok güzel sahaları, atmosferi ve zemini var finaller için. Umarım maç da bu futbol atmosferine uygun geçer.