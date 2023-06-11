  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor
19
Şok eden gelişme: Koç söz vermişti! Milyonların beklediği teknik adamda yeni detaylar ortaya çıktı

2023-06-11 12:35:12
Şok eden gelişme: Koç söz vermişti! Milyonların beklediği teknik adamda yeni detaylar ortaya çıktı

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Sezona şampiyonluk hayaliyle başlayan ve teknik direktör Jorge Jesus'u takımın başına getiren sarı lacivertliler, maalesef mutlu sona ulaşamadı. Tüm bu gelişmeler devam ederken, Jesus Fenerbahçe'ye veda etti. Tecrübeli teknik adamın vedasıyla birlikte takımın yeni hocası da belli oldu.

#1
Foto - Şok eden gelişme: Koç söz vermişti! Milyonların beklediği teknik adamda yeni detaylar ortaya çıktı

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

#2
Foto - Şok eden gelişme: Koç söz vermişti! Milyonların beklediği teknik adamda yeni detaylar ortaya çıktı

Sezona şampiyonluk hayaliyle başlayan ve teknik direktör Jorge Jesus'u takımın başına getiren sarı lacivertliler, maalesef mutlu sona ulaşamadı.

#3
Foto - Şok eden gelişme: Koç söz vermişti! Milyonların beklediği teknik adamda yeni detaylar ortaya çıktı

Tüm bu gelişmeler devam ederken, Jesus Fenerbahçe'ye veda etti.

#4
Foto - Şok eden gelişme: Koç söz vermişti! Milyonların beklediği teknik adamda yeni detaylar ortaya çıktı

Tecrübeli teknik adamın vedasıyla birlikte takımın yeni hocası da belli oldu. İşte o isim ve tüm detaylar...

#5
Foto - Şok eden gelişme: Koç söz vermişti! Milyonların beklediği teknik adamda yeni detaylar ortaya çıktı

Sabah'a göre; Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, kulübün 8 yıldır hiç kupa kazanamadığını hatırlatıp bu sezonu Ziraat Türkiye Kupası ile kapatmak istediklerini söyledi.

#6
Foto - Şok eden gelişme: Koç söz vermişti! Milyonların beklediği teknik adamda yeni detaylar ortaya çıktı

68 yaşındaki hoca, "İki kulüp için de önemli kupa. Ligde sonuna kadar mücadele ettik ama olmadı. Oyuncularım kupanın bilincinde çünkü bu kupayı daha önce hiç kazanmadılar" diye konuştu.

#7
Foto - Şok eden gelişme: Koç söz vermişti! Milyonların beklediği teknik adamda yeni detaylar ortaya çıktı

Türkiye'nin finaller ülkesi olduğunu belirten Portekizli çalıştırıcı şu ifadeleri kullandı: "Türkiye Kupası her taraftar ve kulüp için önemli. Bu ülkenin çok güzel sahaları, atmosferi ve zemini var finaller için. Umarım maç da bu futbol atmosferine uygun geçer.

#8
Foto - Şok eden gelişme: Koç söz vermişti! Milyonların beklediği teknik adamda yeni detaylar ortaya çıktı

F.Bahçe 8 senedir kupa alamıyor, bu kez kazanıp başarmak istiyoruz. Baskı var. Ama hoca ve oyuncular olarak bizim görevimiz bunu aşmak."

#9
Foto - Şok eden gelişme: Koç söz vermişti! Milyonların beklediği teknik adamda yeni detaylar ortaya çıktı

Jesus, kariyeriyle ilgili ise şu mesajları verdi: "Geleceğimle ilgili kararı ben Başkanımıza söyledim, kendisi biliyor ama bunu burada konuşmanın doğru olduğunu düşünmüyorum.

#10
Foto - Şok eden gelişme: Koç söz vermişti! Milyonların beklediği teknik adamda yeni detaylar ortaya çıktı

Çünkü şu anda bir final öncesindeyiz. Dolayısıyla maçı konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü finaller her zaman çok güzeldir. En azından benim ülkemde, Portekiz'de maçların öncesi hep bir kutlama havasında, bir şenlik havasında geçer.

#11
Foto - Şok eden gelişme: Koç söz vermişti! Milyonların beklediği teknik adamda yeni detaylar ortaya çıktı

Dolayısıyla odağımızın bu olması gerektiğini düşünüyoruz." Bu arada sözleşmesi biten Jesus, bugünkü maç sonrası yüzde 99 Türkiye'ye veda edecek.

#12
Foto - Şok eden gelişme: Koç söz vermişti! Milyonların beklediği teknik adamda yeni detaylar ortaya çıktı

Sarı-lacivertlilerde Jorge Jesus bugün F.Bahçe'nin başında son maçına çıkıyor. 68 yaşındaki teknik adamın vedası sonrası takımın başına geçecek yeni teknik direktörün haftaya Mali Genel Kurul'da açıklanması bekleniyor.

#13
Foto - Şok eden gelişme: Koç söz vermişti! Milyonların beklediği teknik adamda yeni detaylar ortaya çıktı

Teknik adam için birçok isim geçiyor... Yerli olarak Sergen Yalçın'ın adı ön plana çıkarken, Almanya Milli Takımı sonrası kulüp çalıştırmayan Löw de sarı-lacivertli takımın radarına girdi.

#14
Foto - Şok eden gelişme: Koç söz vermişti! Milyonların beklediği teknik adamda yeni detaylar ortaya çıktı

Son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran Sergen Yalçın, 2020/2021 sezonunda görev yaptığı siyah-beyazlılarla 1 Lig bir de Türkiye Kupası şampiyonluğu elde etti.

#15
Foto - Şok eden gelişme: Koç söz vermişti! Milyonların beklediği teknik adamda yeni detaylar ortaya çıktı

Joachim Löw, son olarak 2006-2021 yılları arası Alman Milli Takımı'nı çalıştırdı.

#16
Foto - Şok eden gelişme: Koç söz vermişti! Milyonların beklediği teknik adamda yeni detaylar ortaya çıktı

Panzerler'in başında 198 karşılaşmaya çıkan 63 yaşındaki Alman teknik adam, 1 Dünya Kupası bir de Konfederasyon Kupası şampiyonluğu yaşadı.

#17
Foto - Şok eden gelişme: Koç söz vermişti! Milyonların beklediği teknik adamda yeni detaylar ortaya çıktı

15 yıllık süreçte 125 galibiyet, 39 beraberlik ve 34 mağlubiyetle 2,09 puan ortalaması tutturdu.

#18
Foto - Şok eden gelişme: Koç söz vermişti! Milyonların beklediği teknik adamda yeni detaylar ortaya çıktı

ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs'tan akılalmaz Türkiye tahmini: 22 Haziran'da bu olacak
Ekonomi

ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs'tan akılalmaz Türkiye tahmini: 22 Haziran'da bu olacak

ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, Türkiye Merkez Bankası'nın faizleri yüzde 40 çıkaracağına yönelik akılalmaz bir tahminde bulundu...
Gerçek limonlu dondurma: Asgari kadar kullanmak yetiyor! Bunu yapın, dışarda ücret ödemeyin
Kadın - Aile

Gerçek limonlu dondurma: Asgari kadar kullanmak yetiyor! Bunu yapın, dışarda ücret ödemeyin

Dondurma yapımı konusunda merak edilenler ve evde yapabileceğiniz dondurma tarifi yazımızda. Limonlu dondurma, yaz aylarında serinletici bir..
İstanbullular pazar gününe aman dikkat!
Gündem

İstanbullular pazar gününe aman dikkat!

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde pazar günü yapılması planlanan koşu nedeniyle 06.00-14.00 saatleri arasında bazı yolların trafiğe kapatılacağı..
Van'da teröristlere ağır darbe!
Gündem

Van'da teröristlere ağır darbe!

Van'da teröristlere ait 3 sığınakta çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
Hatice Kolçak bu kez kripto para ile ilgili gerçek rakamı açıkladı! Ben olsam bunu yaparım
Ekonomi

Hatice Kolçak bu kez kripto para ile ilgili gerçek rakamı açıkladı! Ben olsam bunu yaparım

Para Piyasaları Uzmanı Hatice Kolçak, altın fiyatlarıyla, altın, dolar ve borsadaki son duruma ilişkin dikkat çeken öngörüleri sonrası Kript..
İstanbul kimlere emanet! Ekrem’in itfaiyesi yine kötü sınav verdi
Gündem

İstanbul kimlere emanet! Ekrem’in itfaiyesi yine kötü sınav verdi

İstanbul İkitelli organize sanayi bölgesinde bugün saat 16.00 sularında çıkan yangının üzerinden saatler geçmesine rağmen İBB ekipleri yangı..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23