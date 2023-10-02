  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi
5
Şok çıldırdı! 1000 üründe yüzde 50’ye varan indirim

2023-10-02 11:20:44
Şok çıldırdı! 1000 üründe yüzde 50’ye varan indirim

Türkiye’nin en büyük gıda perakendecilerinden ŞOK Marketler, gerçekleştireceği büyük indirim kampanyasıyla Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl coşkusunu müşterileriyle buluşturuyor.

#1
Foto - Şok çıldırdı! 1000 üründe yüzde 50’ye varan indirim

“Cumhuriyetimizin 100. Yıl Şenlikleri” kapsamında Şok Marketler Ekim ayı boyunca her hafta en az 250 üründe olmak üzere; peynirden zeytine, çaydan kahveye, undan süte bir evin en temel ihtiyaçları arasından belirlenen toplam 1000 üründe, yüzde 50’ye varan indirimler ve Win sadakat programı müşterilerine özel avantajlar sağlayacak.

#2
Foto - Şok çıldırdı! 1000 üründe yüzde 50’ye varan indirim

İndirimli ürünlere ve Win TL kazançlı ürünlere hem ŞOK’un Türkiye’nin 81 ilindeki 10 bini aşkın mağazasından hem de online alışveriş uygulaması Cepte ŞOK üzerinden ulaşılabilecek.

#3
Foto - Şok çıldırdı! 1000 üründe yüzde 50’ye varan indirim

Cumhuriyetimizin 100. yılına özel indirim kampanyası hakkında değerlendirmelerde bulunan ŞOK Marketler CEO’su Uğur Demirel şunları söyledi:

#4
Foto - Şok çıldırdı! 1000 üründe yüzde 50’ye varan indirim

“Çok büyük mücadelelerle kazanılan milletimizin varoluş savaşı tam 100 yıl önce Cumhuriyetin kuruluşu ile taçlandırıldı. Öncelikle Cumhuriyeti bizlere armağan eden Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere kahraman silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha rahmet ve şükranla anıyorum. Ülkemizi daha da ileriye taşımak için çok çalışırken, ülkemizin bu en kıymetli gününü de kuşkusuz büyük bir coşkuyla kutlayacağız. Türk milleti olarak en büyük özelliklerimizden biri zor günlerde birlik ve beraberlik ruhu içinde hareket etmektir. Bu anlayışla küresel dalgalanmalar sebebiyle enflasyonist bir dönemden geçerken, biz de ŞOK Marketler olarak hane ekonomilerine ve enflasyonla mücadeleye katkı vererek 100. yıl heyecanına ortak olmak istedik. Ekim ayındaki Cumhuriyetimizin 100. Yıl Şenlikleri süresince toplam 1000 kampanyalı ürünümüzde indirimler ve Win avantajları sunacağız. ŞOK Marketler’de müşterilerimize her gün düşük fiyatlar sunuyoruz. Amacımız Türkiye’nin dört bir yanında halkımızın tamamının temel ihtiyaç ürünlerine rahatlıkla ulaşabilmesi. Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümü gibi böylesine özel bir dönemde her gün düşük olan fiyatlarımıza yaptığımız ilave indirimlerle Cumhuriyet şenliklerine katkı vermeyi hedefliyoruz. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlarken, tüm halkımızı 'Cumhuriyetimizin 100. Yıl Şenliklerine' davet ediyorum"

Tesla ve X'in CEO'su milyarder Elon Musk’ın 77 yaşındaki babası çocuk sahibi olmak için şartı... İşte detaylar
Aktüel

Tesla ve X'in CEO'su milyarder Elon Musk’ın 77 yaşındaki babası çocuk sahibi olmak için şartı... İşte detaylar

Dünyaca ünlü iddialarla gündemden düşmeyen Tesla ve X'in CEO'su Elon Musk'ın dünyanın sayılı zenginlerinden ama babası, daha fazla çocuk sah..
Ziyaretinizle HDP ile ittifakınızı mı unutturacaksınız?
Siyaset

Ziyaretinizle HDP ile ittifakınızı mı unutturacaksınız?

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde HDP ile gizli ittifak yapan İYİ Parti'nin Sözcüsü ve Medya İlişkileri Başkanı Kürşad Zorlu, İçişleri Bakanı Al..
Son dakika... İçişleri Bakanlığı'ndan Ankara'daki bombalı saldırıya ilişkin açıklama
Gündem

Son dakika... İçişleri Bakanlığı'ndan Ankara'daki bombalı saldırıya ilişkin açıklama

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü önündeki saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden birinin PKK terör örgütü üyesi olduğunun belirl..
Süpermarket zinciri iflas etti! Binlerce kişi işsiz kalacak, tüm şubeleri kapanıyor

Süpermarket zinciri iflas etti! Binlerce kişi işsiz kalacak, tüm şubeleri kapanıyor

Azeriler Karabağ’daki teröristleri şipşak temizledi! Dünya hâlâ şokta!
Dünya

Azeriler Karabağ’daki teröristleri şipşak temizledi! Dünya hâlâ şokta!

Azerbaycan, 19 Eylül’de Karabağ’daki yasa dışı Ermeni silahlı güçlere yönelik 24 saatlik operasyonun detaylarına Akit ulaştı. Hassas kaynakl..
MSB sıcak gelişmeyi duyurdu! Terör örgütü PKK'ya hava harekatı: Bir gece ansızın inlerinde vurduk!
Gündem

MSB sıcak gelişmeyi duyurdu! Terör örgütü PKK'ya hava harekatı: Bir gece ansızın inlerinde vurduk!

Milli Savunma Bakanlığı(MSB),Irak'ın kuzeyindeki Metina, Hakurk, Kandil ve Gara bölgelerinde bulunan terörist hedeflerine hava harekatları i..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23