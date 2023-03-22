Soğuk hava dalgası ve kuvvetli yağış geliyor! Meteoroloji son dakika il il duyurdu

Yağmur ve kar yağışı yeniden başlıyor. Meteoroloji ve uzmanlardan son dakika açıklamaları geldi ve net tarih verildi. Meteoroloji yeni bir açıklamada bulundu ve 'Ülkemizin yeni bir yağışlı havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor' dedi. MGM aynı zamanda 5 günlük hava durumu tahmin haritasını da yayınladı. Hangi illerde hava nasıl olacak? Kar yağışı ve yağmur ne zaman gelecek? İşte son dakika hava durumu tahminleri...