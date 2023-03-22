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Soğuk hava dalgası ve kuvvetli yağış geliyor! Meteoroloji son dakika il il duyurdu

2023-03-22 08:32:20
Soğuk hava dalgası ve kuvvetli yağış geliyor! Meteoroloji son dakika il il duyurdu

Yağmur ve kar yağışı yeniden başlıyor. Meteoroloji ve uzmanlardan son dakika açıklamaları geldi ve net tarih verildi. Meteoroloji yeni bir açıklamada bulundu ve 'Ülkemizin yeni bir yağışlı havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor' dedi. MGM aynı zamanda 5 günlük hava durumu tahmin haritasını da yayınladı. Hangi illerde hava nasıl olacak? Kar yağışı ve yağmur ne zaman gelecek? İşte son dakika hava durumu tahminleri...

#1
Foto - Soğuk hava dalgası ve kuvvetli yağış geliyor! Meteoroloji son dakika il il duyurdu

Ülkemizin 22.03.2023 Çarşamba gününden itibaren yeni bir yağışlı havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, güney ve iç kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması, Çarşamba günü; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı ve Batı Karadeniz’de Perşembe günü; tüm yurtta beklenen yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

#2
Foto - Soğuk hava dalgası ve kuvvetli yağış geliyor! Meteoroloji son dakika il il duyurdu

Hava sıcaklıklarının, tüm yurtta mevsim normalleri civarında ve yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği, Çarşamba gününden itibaren yağış alan yerlerde azalarak mevsim normalleri civarına ve yer yer altına düşeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunuyor.

#3
Foto - Soğuk hava dalgası ve kuvvetli yağış geliyor! Meteoroloji son dakika il il duyurdu

Deprem Bölgesinde; Perşembe gününe kadar yağış beklenmiyor. Perşembe günü batıdan başlayarak yağışlı havanın etkisi altına girmesi bekleniyor. Yağışların; Perşembe günü; Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş çevrelerinde, Cuma günü; Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Adıyaman, Elazığ ve Malatya çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

#4
Foto - Soğuk hava dalgası ve kuvvetli yağış geliyor! Meteoroloji son dakika il il duyurdu

Hava sıcaklığının; deprem bölgesindeki illerde bir haftalık periyotta mevsim normalleri civarında ve yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

#5
Foto - Soğuk hava dalgası ve kuvvetli yağış geliyor! Meteoroloji son dakika il il duyurdu

BUGÜN HAVA DURUMU Bugün ise ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ordu, Giresun, Şırnak ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

#6
Foto - Soğuk hava dalgası ve kuvvetli yağış geliyor! Meteoroloji son dakika il il duyurdu

Sıcaklıkların yurdun kuzeydoğusunda mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgârın; Doğu Akdeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun güneydoğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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