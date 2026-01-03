  • İSTANBUL
Soğuk Ankara’yı esir aldı! Kuşlar buzun üstünde kaldı
Soğuk Ankara'yı esir aldı! Kuşlar buzun üstünde kaldı

Kar yağışının ardından etkisini artıran dondurucu soğuklar Ankara’da göl ve havuzların buz tutmasına neden oldu.

Ankara’da kar yağışının ardından etkisini sürdüren soğuk hava, kent genelinde yaşamı olumsuz etkiledi.

Başkentte kar yağışının ardından hava sıcaklığı gece eksi 11 dereceye kadar düştü. 3 gündür süren soğuk hava nedeniyle süz havuzları ve göller buz tuttu.

Gölbaşı ilçesindeki Mogan Gölü'nün yüzeyi de soğuk havanın etkisiyle buz tuttu. Gölde oluşan buz tabakasının üzerindeki kuşlar dikkat çekti.

Ankara'nın simgelerinden Kuğulu Park'taki havuzda oluşan buz tabakası da belediye görevlileri tarafından kırılarak temizlendi. Havuzdaki kuğu ve ördekler, görevlilerin buzdan temizlediği alanlarda yüzdü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Ankara'da hava sıcaklığının bugünden itibaren artması bekleniyor.

