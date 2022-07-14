Sofranızdan eksik etmeyin! Kanser hücrelerini direkt yok ediyor

Kanserle adeta savaşıyor, kanser hücrelerini direkt olarak yok ediyor. Sadece kanser değil pek çok rahatsızlığa da iyi geliyor. Kanser en çok korkulan hastalıkların başında geliyor. Araştırmalar kanseri önlemenin yolunun besinler ve sağlıklı yaşam olduğunu gösteriyor. Ancak çalışmalar sonucunda bazı besinlerin kanser hücrelerini direkt öldürdüğü ortaya çıktı. Bu meyve akciğer kanserine sebep olan kanser hücrelerinin yüzde 86'sını öldürüyor. En şifalı besin olarak adlandırılıyor. Kanser hücrelerini öldürmekle kalmıyor düzenli tüketildiğinde kanserin oluşma ihtimalini de düşürüyor.