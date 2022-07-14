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Aktüel
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Sofranızdan eksik etmeyin! Kanser hücrelerini direkt yok ediyor

2022-07-14 10:09:55
Sofranızdan eksik etmeyin! Kanser hücrelerini direkt yok ediyor

Kanserle adeta savaşıyor, kanser hücrelerini direkt olarak yok ediyor. Sadece kanser değil pek çok rahatsızlığa da iyi geliyor. Kanser en çok korkulan hastalıkların başında geliyor. Araştırmalar kanseri önlemenin yolunun besinler ve sağlıklı yaşam olduğunu gösteriyor. Ancak çalışmalar sonucunda bazı besinlerin kanser hücrelerini direkt öldürdüğü ortaya çıktı. Bu meyve akciğer kanserine sebep olan kanser hücrelerinin yüzde 86'sını öldürüyor. En şifalı besin olarak adlandırılıyor. Kanser hücrelerini öldürmekle kalmıyor düzenli tüketildiğinde kanserin oluşma ihtimalini de düşürüyor.

#1
Foto - Acai üzümü ve yaban mersini besin değerleri ve yetiştirildikleri bölgeler açısından birbirinden farklı özelliklere sahip iki ayrı meyvedir. Genellikle ikisi sıkça karıştırılıyor. Ana vatanı Güney Amerika olan acai üzümü, tropik iklim özelliklerine sahip bölgelerde yetiştiriliyor. Araştırmalara göre, acai 2009 yılında popüler oldu. Acai çilekleri oldukça kırılgandır, bu nedenle onları Orta ve Güney Amerika dışında herhangi bir yerde bulmak zordur. Bu yüzden toz haline getirilmiş veya dondurulmuş acai çilekleri satılmaya başlandı.

Acai üzümü ve yaban mersini besin değerleri ve yetiştirildikleri bölgeler açısından birbirinden farklı özelliklere sahip iki ayrı meyvedir. Genellikle ikisi sıkça karıştırılıyor. Ana vatanı Güney Amerika olan acai üzümü, tropik iklim özelliklerine sahip bölgelerde yetiştiriliyor. Araştırmalara göre, acai 2009 yılında popüler oldu. Acai çilekleri oldukça kırılgandır, bu nedenle onları Orta ve Güney Amerika dışında herhangi bir yerde bulmak zordur. Bu yüzden toz haline getirilmiş veya dondurulmuş acai çilekleri satılmaya başlandı.

#2
Foto - Acai üzümü sadece tropikal ve subtropikal bölgelerde büyüyen acai palmiyesinin meyvesidir. Bazı meyvelerin doğal şeker oranı yüksektir. Acai çilekleri diğer meyvelere nispeten daha düşük şeker oranına sahip.

Acai üzümü sadece tropikal ve subtropikal bölgelerde büyüyen acai palmiyesinin meyvesidir. Bazı meyvelerin doğal şeker oranı yüksektir. Acai çilekleri diğer meyvelere nispeten daha düşük şeker oranına sahip.

#3
Foto - <p>100 GRAM ACAİ ÇİLEĞİNDE; </p><p>Kalori: 70 </p><p>Karbonhidrat: 16 Yağ: 50 </p><p>Proteinden: 4 A vitamini: 750 IU </p><p>Kalsiyum: 20mg </p><p>Sodyum: 10 mg </p><p>Lif: 2g </p><p>Şeker: 2g bulunuyor.</p>

100 GRAM ACAİ ÇİLEĞİNDE;

Kalori: 70

Karbonhidrat: 16 Yağ: 50

Proteinden: 4 A vitamini: 750 IU

Kalsiyum: 20mg

Sodyum: 10 mg

Lif: 2g

Şeker: 2g bulunuyor.

#4
Foto - <p>ACAİ ÇİLEĞİNİN SAĞLIĞA YARARLARI </p><p>Acai çileğinde bulunan antioksidanlar dikkat çekici bir şekilde kanseri önlüyor. Özellikle lösemi gibi kanser hücrelerini öldürüyor. Araştırmalara göre, akciğer kanseri hücrelerinin yüzde 86'sını başarıyla öldürdü.</p>

ACAİ ÇİLEĞİNİN SAĞLIĞA YARARLARI

Acai çileğinde bulunan antioksidanlar dikkat çekici bir şekilde kanseri önlüyor. Özellikle lösemi gibi kanser hücrelerini öldürüyor. Araştırmalara göre, akciğer kanseri hücrelerinin yüzde 86'sını başarıyla öldürdü.

#5
Foto - Araştırmalara göre, Acai, çoğu insan için kilo vermesin de etkili oldu. Yüksek yağlı diyetlerin olumsuz etkilerini azalttı.

Araştırmalara göre, Acai, çoğu insan için kilo vermesin de etkili oldu. Yüksek yağlı diyetlerin olumsuz etkilerini azalttı.

#6
Foto - Acai, açlık şekerini ve glukozu dengelediği için ek besin görevi görür.

Acai, açlık şekerini ve glukozu dengelediği için ek besin görevi görür.

#7
Foto - Acai üzümünde kolesterolün emilmesini önleyen sterol bulunur.

Acai üzümünde kolesterolün emilmesini önleyen sterol bulunur.

#8
Foto - İlerleyen yaşla birlikte görülen hafıza ve öğrenme sorunlarının önüne geçer. Beyni toksik hücrelerden koruyarak beyin fonksiyonlarının daha hızlı ve sağlıklı çalışmasını sağlar.

İlerleyen yaşla birlikte görülen hafıza ve öğrenme sorunlarının önüne geçer. Beyni toksik hücrelerden koruyarak beyin fonksiyonlarının daha hızlı ve sağlıklı çalışmasını sağlar.

#9
Foto - Güçlü bir antioksidan olan acai üzümünün cilt ve saç üzerinde de olumlu etkileri vardır.

Güçlü bir antioksidan olan acai üzümünün cilt ve saç üzerinde de olumlu etkileri vardır.

#10
Foto - İçeriğindeki yüksek lif oranı sayesinde kabızlık ile mücadele eder. Şişkinlik hissinin önüne geçer ve sindirim sistemini destekler.

İçeriğindeki yüksek lif oranı sayesinde kabızlık ile mücadele eder. Şişkinlik hissinin önüne geçer ve sindirim sistemini destekler.

#11
Foto - Türkiye Halk Sağlığı Kurumu'nun istatistiklerine göre, ülkemizde her yıl 160 binden fazla kişi kansere yakalanıyor. Bu kabaca günde yaklaşık 450 kişiye kanser teşhisi konduğu anlamına geliyor.

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu'nun istatistiklerine göre, ülkemizde her yıl 160 binden fazla kişi kansere yakalanıyor. Bu kabaca günde yaklaşık 450 kişiye kanser teşhisi konduğu anlamına geliyor.

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