Skandal mı desek, başka bir şey mi bilemedik... Şaka değil: Beşiktaş'ta 30 futbolcu gitti!
Beşiktaş'ta sezon başından beri birçok futbolcuyla yollar ayrıldı. Kulağa abartılı gelebilir ancak Siyah-Beyazlılar'da 30 oyuncuya veda edildi!
Bu sezon başından beri Beşiktaş'tan giden futbolcular şöyle sıralanıyor:
Mert Günok Gabriel Paulista Arda Kılıç (Kiralık) Svensson Elan Ricardo (Kiralık) Kenny Arroyo David Jurasek Chamberlain Joao Mario (Kiralık) Tayyip Talha Sanuç (Kiralık) Can Keleş (Kiralık)
Tayfur Bingöl Emrecan Terzi (Kiralık) Kerem Atakan Kesgin Immobile Masuaku Hadziahmetovic (Kiralık) Jean Onana (Kiralık) Ernest Muçi (Kiralık) Semih Kılıçoy (Kiralık) Zaynutdinov Rafa Silva Demir Ege Tıknaz Al Musrati (Kiralık) Gedson Fernandes Onur Bulut Jackson Muleka Necip Uysal Emrecan Uzunhan (Kiralık) Tammy Abraham
Son olarak Abraham'la birlikte toplam 30 oyuncuyla yollar ayrılmış olacak.
Kiralama, satış, kadro dışı, mukavele yenilememe ve karşılıklı anlaşma gibi bütün yollar uygulandı. Son yıllarda şampiyonluk yarışlarına çok erken havlu atan Beşiktaş'ta resmen açıklanmasa da yeniden yapılanma sürecine girildi. 30 futbolcunun gitmesi, hiç de normal değil...
Siyah-Beyazlı taraftarların sabrı çoktan tükendi... Beşiktaş'ın özellikle önümüzdeki sezon nasıl bir performans göstereceği merakla bekleniyor. Yeniden yapılanmanın süresi ne kadar uzarsa, sinirler de o kadar gerilecek. Kartal'ın transferde hata yapma şansı sıfır...
