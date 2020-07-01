Skandal gezi tehdidi! Gençleri açık açık kışkırttı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medyadaki kirliliğe dikkat çekerek bu konuda yasal düzenleme sinyali vermesi bazı kesimlerde rahatsızlık yarattı. Sosyal medyada hükümetin Twitter, Facebook ve benzeri platformları kapatacağı gibi bir algı yaratılma yönünde paylaşımlar yapılırken, Brüksel'de yaşayan ve meslek hanesinde gazeteci yazan Gülsüm Alan'dan yeni Gezi tehdidi geldi. Gençleri attığı mesajla kışkırtmaya çalıştığı görülen EuroNews AB muhabiri Gülsüm Alan, "RTE sosyal medyayı kapatırsa ikinci bir 'Gezi eylemi' kaçınılmaz olur gibi...Gençler ile daha dikkatli bir dil kullanmak gerek...Hem çok hızlılar hem çok akıllılar hem bol enerjileri var...Ne yapacakları hiç belli olmaz. Ben olsam bulaşmazdım. " sözleri ile Türkiye'yi tehdit etti. Alan'ın tehditkar ve gençleri kışkırtır nitelikteki mesajına sosyal medyada tepki yağdı.