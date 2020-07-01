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Skandal gezi tehdidi! Gençleri açık açık kışkırttı

2020-07-01 23:28:44
Skandal gezi tehdidi! Gençleri açık açık kışkırttı

EuroNews muhabiri Gülsüm Alan, Türkiye'yi yeni "Gezi kalkışması" ile tehdit ederek büyük bir skandala imza attı.

#1
Foto - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medyadaki kirliliğe dikkat çekerek bu konuda yasal düzenleme sinyali vermesi bazı kesimlerde rahatsızlık yarattı. Sosyal medyada hükümetin Twitter, Facebook ve benzeri platformları kapatacağı gibi bir algı yaratılma yönünde paylaşımlar yapılırken, Brüksel'de yaşayan ve meslek hanesinde gazeteci yazan Gülsüm Alan'dan yeni Gezi tehdidi geldi. Gençleri attığı mesajla kışkırtmaya çalıştığı görülen EuroNews AB muhabiri Gülsüm Alan,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medyadaki kirliliğe dikkat çekerek bu konuda yasal düzenleme sinyali vermesi bazı kesimlerde rahatsızlık yarattı. Sosyal medyada hükümetin Twitter, Facebook ve benzeri platformları kapatacağı gibi bir algı yaratılma yönünde paylaşımlar yapılırken, Brüksel'de yaşayan ve meslek hanesinde gazeteci yazan Gülsüm Alan'dan yeni Gezi tehdidi geldi. Gençleri attığı mesajla kışkırtmaya çalıştığı görülen EuroNews AB muhabiri Gülsüm Alan, "RTE sosyal medyayı kapatırsa ikinci bir 'Gezi eylemi' kaçınılmaz olur gibi...Gençler ile daha dikkatli bir dil kullanmak gerek...Hem çok hızlılar hem çok akıllılar hem bol enerjileri var...Ne yapacakları hiç belli olmaz. Ben olsam bulaşmazdım. " sözleri ile Türkiye'yi tehdit etti. Alan'ın tehditkar ve gençleri kışkırtır nitelikteki mesajına sosyal medyada tepki yağdı.

#2
Foto - Vatandaşlar sosyal medyada Alan'a çok sert tepki gösterdi.

Vatandaşlar sosyal medyada Alan'a çok sert tepki gösterdi.

#3
Foto - İşte gelen tepkilerden bazıları:

İşte gelen tepkilerden bazıları:

#4
Foto - Nereden neyi bağlıyorsunuz Allah aşkına yani bir şeyden de ülkeyi karıştıracak birşey çıkarmayın pes Vallahi.

Nereden neyi bağlıyorsunuz Allah aşkına yani bir şeyden de ülkeyi karıştıracak birşey çıkarmayın pes Vallahi.

#5
Foto - Gülsüm Belçika'da ajanlık mı yapıyorsun?

Gülsüm Belçika'da ajanlık mı yapıyorsun?

#6
Foto - İkinci bir gezi eylemi ? Hiç sanmıyorum sakın denemeyin pişman olursunuz!!!

İkinci bir gezi eylemi ? Hiç sanmıyorum sakın denemeyin pişman olursunuz!!!

#7
Foto - Peki size de aynı hakaretleri etseler ailenize torununuza evladınıza aynı şekilde yapar mıydınız?

Peki size de aynı hakaretleri etseler ailenize torununuza evladınıza aynı şekilde yapar mıydınız?

#8
Foto - Lafı yanlış anlarsanız böyle saçma taglar açılır kim sosyal medyayı kapatacağız dedi size ayrıca gençler ne yapacak devletimize savaş mı açacak? Biraz hassasiyet içerikli paylaşımlar yapın. Bir kez daha gezi deneyin bakın ne oluyor o zaman

Lafı yanlış anlarsanız böyle saçma taglar açılır kim sosyal medyayı kapatacağız dedi size ayrıca gençler ne yapacak devletimize savaş mı açacak? Biraz hassasiyet içerikli paylaşımlar yapın. Bir kez daha gezi deneyin bakın ne oluyor o zaman

#9
Foto - Gençleri sokağa sürmek , kan akıtmak ,kargaşa çıkarmak size ne kazandıracak?

Gençleri sokağa sürmek , kan akıtmak ,kargaşa çıkarmak size ne kazandıracak?

#10
Foto - Çok boş konuşuyorsunuz

Çok boş konuşuyorsunuz

#11
Foto - Alın bu hanımefendiyi buradan. Sanırım birilerini kaşıyarak bir şeyler ifade etme ve kıvılcım olma çabasında...

Alın bu hanımefendiyi buradan. Sanırım birilerini kaşıyarak bir şeyler ifade etme ve kıvılcım olma çabasında...

#12
Foto - Ateş olsalar cürümleri kadar yer yakarlar.

Ateş olsalar cürümleri kadar yer yakarlar.

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