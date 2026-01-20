Siz sorun SGK Uzmanı Murat Özdamar cevaplasın! Ölüm aylığında hisse paylaşımı

Cevap: Ölen bir sigortalının sadece hak sahibi bir kızına ölüm aylığı bağlanmış olsa bu kızın ölüm aylığı hissesi yüzde 50’dir. İki kızına aylık bağlanmış olsa her bir kızın ölüm aylığı hissesi yüzde 50’şer olacak. Yani aylık alan bir kız veya iki kız bulunsa ölüm aylık hissesi aynı, yani yüzde 50 oranında. Ölüm aylığı miktarı sadece aylık hissesinden ibaret değil. Sosyal sigortalarda aylık hissesinden bağımsız olarak bir de alt sınır yani en düşük bağlanacak aylık uygulaması bulunuyor. İlk defa 1.1.2000 tarihinden önce sigortalı olup 1.10.2008 tarihinden önce emekli olup 1.10.2008 tarihinden sonra ölen sigortalılar için emsali için ödenen en düşük ödenen aylık dikkate alınır. Aylık alan tek bir hak sahibi varsa bağlanacak aylık bu emsal alınan en düşük aylığın yüzde 80’inden az olamaz. Verdiğiniz bilgilere göre normalde ölen babanızın aylığı ek ödeme hariç 20.665,76 TL. Kardeşinizin hissesine göre bağlanacak aylık bu aylığın yarısı yani ek ödeme hariç 10.332,88 TL. Oysa tek bir hak sahibi alt sınır aylığı ek ödeme hariç 17.259,20 TL. Bu nedenle kardeşinize tek aylık alma dönemlerinde alt sınır aylık olan ek ödeme hariç 17.259,20 TL, ek ödeme dahil 17.949,61 TL ödeme yapıldı. Şimdi sizin aylığa girmenizle, her birinizin hissesi yüzde 50 alınarak ölenin aylığının tamamı size pay edildi. Böylece kardeşiniz alt sınır aylıktan çıktı. Hisse aynı kalmasına karşın aylığın azalma nedeni budur. Ayrıca sizin 1.1.2026 tarihinde aylığa girmenizle kardeşinize 2026/Ocak dönemi için fazla aylık ödenmesi nedeniyle 7.107 TL aylık borcu çıkarılmıştır.