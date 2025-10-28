Siz sorun SGK Uzmanı Murat Özdamar cevaplasın! Ölüm aylığına başvuru nasıl yapılır?

Emekli maaşı bağlanmadan ölen sigortalının dul eşi, çocukları ve anne-babası da e-devlet portalı üzerinden ölüm aylık başvurusu yapabilir. Ancak bu yöntem yerine ıslak imzalı ölüm aylık başvuru formu ile de ölüm aylığı talebi yapmak da mümkündür. Bu durumda olanlar için başvuru yapılacak SGK Müdürlüğü, sigortalılık statüsüne göre farklılık gösterir. Bağ-Kur sigortalısı iken ölen sigortalının aylık bağlanma hakkı bulunan aile bireylerinin ölüm aylık başvurusu yapması gereken yer Bağ-Kur dosyasının bulunduğu SGK Müdürlüğüdür. SSK sigortalısı iken ölenler açısından ise aktif olarak SSK’lı çalışması devam ederken ölenler için müracaat yeri; SSK’lı çalışmanın geçtiği SGK Müdürlüğü, SSK sigortalılığına ara verildikten sonra ölüm gerçekleşmiş ise bu kez başvuru yapılacak yer aylık bağlanma hakkı bulunan aile bireyinin yasal ikamet adresinin bulunduğu SGK Müdürlüğüdür. Devlet memuru iken yani 4/c statüsünde sigortalı iken ölüm halinde ise aylık bağlanma hakkı bulunan aile bireyinin başvuruyu SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığına yapması gerekir. Ölen sigortalıdan dolayı bağlanacak aylık SSK veya Bağ-Kur statüsünde ise ve başvuru e-devlet üzerinden yapılacak ise e-devlet üzerinden cenaze ödeneği için ikinci bir başvuru yapılması gerekmektedir. Cenaze ödeneği, dul eşe ödendiği için çocuklar ve anne-babanın başvuru yapmasına gerek yoktur. Eşin daha önce ölmesi veya boşanmış olması yani eşe aylık bağlanmama halinde cenaze yardımı çocuklara eşit pay olarak ödenir. Bu nedenle çocuklardan sadece birisinin başvuru yapması yeterlidir.