Siz sorun SGK Uzmanı Murat Özdamar cevaplasın! Ölüm aylığına başvuru nasıl yapılır?

Cevap: Geçimi sigortalı tarafından sağlanan eş ve çocuklar ile anne-babası sigortalının ölümü nedeniyle ciddi bir gelir kaybına uğrar. Buna bağlı olarak sigortalının ölümü sonrası geride kalan aile bireyleri yani dul eş, reşit olmayan yetim çocuklar ve anne-baba için sosyal bir tehlike oluşur. Sosyal sigorta sistemi, sigortalının hak sahibi olarak nitelediği aile bireylerini yani dul eşini, yetim çocuklarını, emekli maaşı bulunmayan geliri düşük anne-babasını sosyal koruma kapsamına alır. Sigortalının ölümü sonrası, sosyal tehlikeye uğradığı için geçim sıkıntısına uğraması muhakkak olan dul eş, yetim çocuklar, anne ve baba sürekliliği bulunan bir sosyal sigorta yardımına gereksinim duyar. Sigortalının ölümü sonrası geçimi sigortalı tarafından sağlanan dul eş, yetim çocuklar, anne ve babanın gereksinim duyduğu ölüm aylığı için 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda düzenlemeler yapılmıştır. Kanunda yer alan düzenlemelere bağlı olarak, emekli aylığı almakta iken ölen emekli sigortalının dul eşine, 18 yaşından küçük yetim çocuklarına, sigortalı çalışması bulunmayan bekar, boşanmış, dul kalmış kız çocukları, evli dahi olsa malul çocukları ile anne ve babasına ölüm aylığı bağlanır.