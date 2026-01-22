  • İSTANBUL
Siz de dijital göz yorgunluğun kurbanı olabilirsiniz! Bu hatayı sakın yapmayın!
Siz de dijital göz yorgunluğun kurbanı olabilirsiniz! Bu hatayı sakın yapmayın!

Özellikle ofis çalışanları, öğrenciler ve uzaktan çalışan bireylerde dijital cihazlara aşırı maruz kalma, göz sağlığını olumsuz etkiliyor; uzmanlar önlemler şart diyor. Peki, Dijital Göz Yorgunluğu nedir?

Özellikle ofis çalışanları, öğrenciler ve uzaktan çalışan bireylerde günlük ekran süresinin artmasının göz sağlığını olumsuz etkilediğini söyleyen Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mesut Toğaç, “Dijital göz yorgunluğu, dijital ekranlara uzun süreli bakış sonucu ortaya çıkan geçici ancak tekrarlayıcı göz ve göz dışı semptomlarla karakterizedir. Ekran başında uzun zaman geçiren kişilerde göz kuruluğu, yanma, batma ve yabancı cisim hissi, kızarıklık, bulanık veya çift görme, ışığa hassasiyet, baş ağrısı, boyun, omuz ve sırt ağrıları, konsantrasyon güçlüğü ve genel yorgunluk hissi görülmektedir” dedi.

Medicana Avcılar Hastanesi'nden Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mesut Toğaç, "Bilgisayarlar, akıllı telefonlar ve tabletler modern yaşamın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Dijital Göz Yorgunluğu Sendromu (DGYS), ilk kez 'Computer Vision Syndrome' terimiyle tanımlanmış olup günümüzde tüm dijital ekranları kapsayacak şekilde ele alınıyor. Çalışmalar, ekran kullanan bireylerin yüzde 50–90'ında dijital göz yorgunluğuna ait en az bir semptomun görüldüğünü bildiriyor" diye konuştu.

Op. Dr. Toğaç, "Bu durum göz yüzeyinin yeterince nemlenmemesine ve kuruluğa yol açmaktadır. Yanlış oturma pozisyonu, uygun olmayan ekran mesafesi, düzeltilmemiş kırma kusurları ve uygunsuz gözlük kullanımının da göz yorgunluğunu artıran önemli faktörler arasında yer almaktadır" dedi. Op. Dr. Toğaç, özellikle çocuklar ve gençlerin artan dijital cihaz kullanımı nedeniyle daha fazla risk altında olduğunu belirtti. Günümüzde dijital cihazların kullanımının artmasıyla birlikte dijital göz yorgunluğu, birçok kişinin günlük yaşamında karşılaştığı yaygın bir sorun haline geldi. Uzun süre ekranlara bakmak gözlerde rahatsızlık ve yorgunluk yaratabiliyor. Güven Hastanesi Göz Hastalıkları Bölümü'nden Uzm. Dr. Burçin Bulur dijital göz yorgunluğunun nedenlerini, belirtilerini ve dijital göz yorgunluğunu önleme yöntemlerini şöyle anlattı. Op. Dr. Toğaç, "Her 20 dakikada bir 20 saniye boyunca yaklaşık 6 metre uzaklıktaki bir noktaya bakılmasını içeren 20-20-20 kuralı uygulanması göz kaslarını rahatlatmaktadır. Ekranların göz hizasından biraz aşağıda ve yaklaşık bir kol mesafesinde konumlandırılması ve ekran parlaklığı ve yazı boyutunun gözleri yormayacak şekilde ayarlanması gerekmektedir. Ekran kullanımında bilinçli olarak daha sık göz kırpılması gözün nem dengesini korumaya yardımcı olmaktadır. Düzenli göz muayenesi ihmal edilmemeli ve gerekli durumlarda hekime danışılarak suni gözyaşı kullanılabilmektedir" dedi.

Op. Dr. Toğaç, "Şikayetlerin önerilere rağmen geçmemesi, bulanık görmenin kalıcı hale gelmesi veya sık baş ağrısı yaşanması durumunda mutlaka bir göz hastalıkları uzmanına başvurulması gerekmektedir. Dijital göz yorgunluğu sendromu dijitalleşen dünyada giderek artan bir sağlık sorunu haline gelmiştir. Dijital cihazlar hayatı kolaylaştırmasına rağmen bilinçsiz kullanımı durumunda göz sağlığını tehdit edebilmekte, erken farkındalık, ergonomik düzenlemeler ve koruyucu önlemlerle bu olumsuz etkilerin azaltılabilmektedir" diye konuştu. Peki, Dijital Göz Yorgunluğu Nedir?

Dijital Göz Yorgunluğu Nedir? Dijital göz yorgunluğu, uzun süre bilgisayar, tablet, akıllı telefon ve benzeri dijital cihazları kullanmanın neden olduğu bir dizi göz ve görme ile ilgili sorunları ifade eder. Bu durum genellikle aşağıdaki belirtilerle kendini gösterir: ⁠Göz Yorgunluğu: Uzun süre ekranlara bakmak göz kaslarının yorulmasına ve gözlerde ağrıya neden olabilir. ⁠Kuru Gözler: Dijital ekranlara bakarken göz kırpma sıklığı azalır, bu da gözlerin kurumasına yol açar. ⁠Bulanık Görme: Ekranlardan kaynaklanan yoğun parlaklık ve yansıma, geçici bulanık görmeye neden olabilir. ⁠Baş Ağrıları: Göz yorgunluğuna bağlı olarak baş ağrıları ortaya çıkabilir. ⁠Boyun ve Omuz Ağrıları: Kötü duruş ve uzun süreli ekran kullanımı, boyun ve omuz ağrılarına yol açabilir. Dijital Göz Yorgunluğunun Nedenleri Dijital göz yorgunluğunun birçok nedeni vardır ve bu nedenler genellikle uzun süreli ekran kullanımına bağlıdır: ⁠Ekran Parlaklığı ve Yansıma: Yüksek parlaklık ve ekrandan gelen yansımalar göz yorgunluğunu artırabilir. ⁠Yanlış Duruş: Ekrana doğru olmayan açılarla bakmak boyun, omuz ve göz yorgunluğunu artırır. ⁠Yakın Çalışma Mesafesi: Ekrana çok yakın oturmak göz kaslarını daha fazla zorlayarak yorgunluğa neden olabilir. ⁠Azalmış Göz Kırpma: Ekrana bakarken göz kırpma sıklığının azalması göz kuruluğuna yol açar. Dijital Göz Yorgunluğunun Yönetimi Dijital göz yorgunluğunu önlemek ve yönetmek için birçok strateji mevcuttur. Bu stratejiler, ergonomik düzenlemelerden göz egzersizlerine kadar geniş bir yelpazede yer alır. Ekran ve Çalışma Ortamı Düzenlemeleri ⁠Ekran Parlaklığını Azaltma: Ekran parlaklığını ortam ışığına uygun seviyede ayarlamak önemlidir. Ayrıca ekran filtresi kullanarak yansımaları azaltabilirsiniz. ⁠Ergonomik Düzenlemeler: Ekranınızı göz seviyesinde ve yaklaşık 50-70 cm mesafede konumlandırın. Doğru oturma pozisyonunu sağlayarak boyun ve omuz ağrılarının önüne geçin. ⁠Doğru Aydınlatma: Ortam ışığının ekrandan daha parlak olmamasına dikkat edin. Parlamayı azaltmak için dolaylı ışık kaynakları kullanın. Göz Egzersizleri ve Mola Verme ⁠20-20-20 Kuralı: Her 20 dakikada bir, 20 saniye boyunca 20 feet (yaklaşık 6 metre) uzaklıktaki bir nesneye bakarak gözlerinizi dinlendirin. ⁠Göz Kırpma Egzersizleri: Bilinçli olarak sık sık göz kırpmak, gözlerin nemli kalmasını sağlar ve göz kuruluğunu önler. ⁠Düzenli Molalar: Uzun süreli ekran kullanımında sık sık kısa molalar verin ve gözlerinizi dinlendirin. Göz Sağlığı ve Genel Sağlık ⁠Düzenli Göz Kontrolleri: Göz sağlığınızı korumak için düzenli olarak göz doktoruna gidin. Gözlük veya lens kullanıyorsanız, reçetenizin güncel olup olmadığını kontrol edin. ⁠Yeterli Hidrasyon: Yeterli su tüketimi, genel sağlık kadar göz sağlığı için de önemlidir. ⁠Sağlıklı Beslenme: Omega-3 yağ asitleri, lutein ve zeaksantin gibi besinler göz sağlığını destekler. Balık, yeşil yapraklı sebzeler ve renkli meyveler tüketmeye özen gösterin. Dijital Cihaz Kullanımını Azaltma ⁠Mavi Işık Filtreleri: Dijital cihazlarda mavi ışık filtreleri kullanmak, göz yorgunluğunu azaltabilir. ⁠Cihaz Kullanımını Sınırlandırma: Ekran başında geçirdiğiniz süreyi sınırlamak, göz yorgunluğunu önlemeye yardımcı olur. Günlük ekran süresini takip ederek gerektiğinde kısıtlama yapın. ⁠Dışarıda güneş gözlüğü kullanımı dijital göz yorgunluğu olan hastalarda ultraviyole ışınlarını bloke ederek göz sağlığını korumaya yardımcı olur.

