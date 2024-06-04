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Yaşam
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Siz daha önce böyle bir gelin arabası gördünüz mü?

2024-06-04 18:04:03
Siz daha önce böyle bir gelin arabası gördünüz mü?

Düzce'de yeni evlenen çiftin gelin arabası için tercih ettiği patpat görenleri şaşırttı.

#1
Foto - Siz daha önce böyle bir gelin arabası gördünüz mü?

Düzce’nin Cumayeri ilçesinde dünyaevine giren Muhammed Ensar Keleş (30) ve Dilek Keleş (28) çiftinin gelin arabası ‘patpat’ oldu.

#2
Foto - Siz daha önce böyle bir gelin arabası gördünüz mü?

Gelin Dilek Keleş’in gelinlikle ‘patpat’ kullanması, trafikteki diğer sürücülerin ilgisini çekti.

#3
Foto - Siz daha önce böyle bir gelin arabası gördünüz mü?

Cumayeri ilçesinde Muhammed Ensar Keleş ve Dilek Keleş çifti, pazar günü yapılan düğünle evlendi. Kentte ‘patpat doktoru’ olarak bilinen tamirci Necmi Keleş’in, amatör ligde futbolcu olan oğlu Muhammed Ensar Keleş, düğün öncesi babasına ait patpatı gelin arabası olarak süsledi. Çift, düğün konvoyuna ‘patpat’ olarak bilinen tarım aracı ile katıldı. Patpatın direksiyonuna gelinlikle Dilek Keleş geçti. Yoldan geçen diğer sürücüler, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bir süre patpat ile giden çift, daha sonra düğün salonunun uzak olması nedeniyle yollarına, otomobil ile devam etti.

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