Siz daha önce böyle bir ayran gördünüz mü?

Manisa Kebabı'nın 300 yıldır aynı yöntemle hazırlandığını söyleyen Yaşar Çiçek, “1977’den beri kebap ustalığı yapıyorum. Bu mekan da 1945 yılında açıldı. Daha önceden Hacı ustamız, Tahir ustamız vardı. Biz de onların mesleğini dördüncü kuşak olarak devam ettirdik. Manisa Kebabı, aşağı yukarı 300 yıllık bir geçmişi var.