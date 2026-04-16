Siyonistlerin varlık sebebi İsrail’in 'Düşmanlaştırma' Retoriği

7 Ekim sonrası sürece dikkat çeken Kaşlılar, Gazze’de yaşanan ağır insani tablonun ardından İsrail’in güvenlik politikaları çerçevesinde Lübnan, Suriye ve İran üzerindeki baskıyı artırdığını dile getirdi. 28 Şubat 2026 itibarıyla İran’a yönelik müdahale sürecinin de bu zincirin bir parçası olduğunu savunan Kaşlılar, “İsrail’in bu sert politikalarını anlamak için öncelikle bugün Hükümet çerisinde olan Netanyahu hükümetini iyi incelemek gereklidir. Netanyahu sağ grupları ve dini Yahudi grupları bir çerçeve etrafına toplayarak bir siyaset yürütüyor ve bunu da doğrudan bölgedeki savaş ile göstermeye çalışıyor bu siyasi artı bir puan için fakat bunun yanında Netanyahu hükümeti yolsuzlukla itham ediliyor burası oldukça kritik zira Netanyahu bölgede savaşmaya devam ettikçe bu ithamlardan sıyrılıyor, İsrail halkını konsolide edebiliyor. Barış dönemi demek Netanyahu için büyük sorun demek zira Netanyahu 2019’da açılan ve 2020 tarihinde başlayan üç ana dosya kapsamında yargılanmayı sürdürüyor. Bunlar Rüşvet, Dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanma suçları.28 Şubat tarihinde İran’a saldırı sonrasında mahkeme duruşmaları ertelenmişti bu Netanyahu’nun savaşı bir kalkan olarak kullandığının net resmi dikkat edildiyse İran ile müzakereler sırasında Lübnan’da katliam yaparak süreci çıkmaza sürüklemiş ve Lübnan’ın müzakere içerisinde yer almadığını söylemişti İsrail’in barışa yanaşmaması ve sürekli düşman söylemi yaratması bununla da doğrudan bağlantılı bir süreç içeriyor. Netanyahu bu süreç içerisinde savaşı olabildiğince sürdürmeye çalışarak kendi suçlarından yargılanmaktan kurtuluyor ve halka kesin zafer sunabilene kadar buna devam etmeyi planlıyor bu yüzden düşman söylemlerine her gün yenisi ekleniyor bu da son olarak Türkiye oldu” ifadelerini kullandı.