Siyonistlerin varlık sebebi İsrail’in 'Düşmanlaştırma' Retoriği
Mustafa Metin Kaşlılar, İsrail’in son yıllarda giderek daha belirgin hale gelen dış politika yaklaşımında “düşmanlaştırma” retoriğinin merkezî bir rol oynadığını savunarak, bu söylemin yalnızca askeri güvenlik gerekçeleriyle sınırlı olmadığını, aynı zamanda bölgesel güç dengelerini yeniden şekillendirmeye yönelik kapsamlı bir stratejinin parçası olduğunu ifade etti. Kaşlılar’a göre İsrail, tarihsel süreçte yaşanan çatışmaları ve güvenlik tehditlerini sürekli canlı tutarak hem iç kamuoyunu konsolide ediyor hem de uluslararası alanda kendi politikalarına yönelik eleştirileri “antisemitizm” başlığı altında etkisizleştiren bir algı yönetimi yürütüyor.