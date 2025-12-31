TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan yeni yıl mesajı

Federasyonun internet sitesinde yer alan mesajda Hacıosmanoğlu, sevinç ve üzüntüleriyle geride kalan bir yılın muhasebesini yaparak yeni hedef ve umutlarla 2026 yılına girmenin heyecanını yaşadıklarını belirterek, "Yeni yılın başta futbol ailemiz olmak üzere ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa barış, huzur, sağlık ve refah getirmesini diliyorum. Gençlerimiz ve ailelerin umutlarını, birlik ve beraberlik duygularımızı pekiştiren futbol, ülkemizin uluslararası arenada en etkili ifade araçlarından biri. Genç nüfus potansiyelimiz, tamamlanmış tesislerimiz, yeni yapılan ve yeniden düzenlenen stadyumlarımızla önde gelen futbol ülkelerinden biriyiz. Bu potansiyelimizi, planlı bir gelişim anlayışıyla elit futbol seviyesine taşımak ve geleceğin yıldızlarının bu topraklardan çıkması için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bizler, kırmızı çizgimiz ülkemiz ve milletimiz için kutsal addettiğimiz bu görevi yerine getirme kararlılığında, tüm kulüplerimizle, antrenörlerimizle, gençlerimizle, futbol gönüllüleri ve destek olmak isteyen herkesle güç birliğine hazırız. Büyük bir futbol dönüşümünü ancak birlikte başarabiliriz." ifadelerini kullandı.