Spor
6
Yeniakit Publisher
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan yeni yıl mesajı

Emrah Savcı Giriş Tarihi:
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan yeni yıl mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu yeni yıl mesajı yayımladı.

#1
Foto - TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan yeni yıl mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

#2
Foto - TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan yeni yıl mesajı

Federasyonun internet sitesinde yer alan mesajda Hacıosmanoğlu, sevinç ve üzüntüleriyle geride kalan bir yılın muhasebesini yaparak yeni hedef ve umutlarla 2026 yılına girmenin heyecanını yaşadıklarını belirterek, "Yeni yılın başta futbol ailemiz olmak üzere ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa barış, huzur, sağlık ve refah getirmesini diliyorum. Gençlerimiz ve ailelerin umutlarını, birlik ve beraberlik duygularımızı pekiştiren futbol, ülkemizin uluslararası arenada en etkili ifade araçlarından biri. Genç nüfus potansiyelimiz, tamamlanmış tesislerimiz, yeni yapılan ve yeniden düzenlenen stadyumlarımızla önde gelen futbol ülkelerinden biriyiz. Bu potansiyelimizi, planlı bir gelişim anlayışıyla elit futbol seviyesine taşımak ve geleceğin yıldızlarının bu topraklardan çıkması için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bizler, kırmızı çizgimiz ülkemiz ve milletimiz için kutsal addettiğimiz bu görevi yerine getirme kararlılığında, tüm kulüplerimizle, antrenörlerimizle, gençlerimizle, futbol gönüllüleri ve destek olmak isteyen herkesle güç birliğine hazırız. Büyük bir futbol dönüşümünü ancak birlikte başarabiliriz." ifadelerini kullandı.

#3
Foto - TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan yeni yıl mesajı

Hacıosmanoğlu, ülkeye ve Türk futboluna hizmet için çıktıkları yolda temel ilkelerinin adalet olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

#4
Foto - TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan yeni yıl mesajı

"Adaletin, iyiliğin ve hoşgörünün temsilcisi bir inancın ve milletin mensupları olarak, bu değerler her zaman yolumuzu aydınlattı; bundan sonra da rehberimiz olmaya devam edecek.Yeni yılda milli takımlarımızı ve kulüplerimizi önemli sınavlar bekliyor. Tarihin en iyi jenerasyonlarından birine sahip A Milli Takımı'mızın, Dünya Kupası bileti alması önceliğimiz olacak. Ay-yıldızlılarımız, play-off'lardan alnının akıyla çıkarak 24 yıllık özlemimizi sonlandıracaktır. Kadın A Milli Takımı'mız, Dünya Kupası elemeleri oynayacak. Ümit Milli Takımı'mız da Avrupa Şampiyonası yolunda son viraja girecek. Milli takımlarımızın hedeflerine ulaşacağına gönülden inanıyorum."

#5
Foto - TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan yeni yıl mesajı

Geleceğe yönelik ortak temennilerinden birinin de kulüplerin Avrupa kupalarında başarılarına yenilerini eklemesi olduğunu aktaran Hacıosmanoğlu, "Her alanda giderek büyüyen futbol dünyasına yön veren ülkelerden biri haline gelmek, futbol markamızı güçlendirmek için kulüplerimizin alacağı puanlar büyük önem taşımaktadır. İnşallah kulüplerimizin elde edeceği iyi sonuçlar ve ülke puanına sağlayacağı katkılarla ilerleyen yıllarda Avrupa kupalarına daha fazla takımla katılma hakkı elde edeceğiz. Futbolumuzun güçlenmesi, yarınlara daha umutlu bakabilmemiz için geride bıraktığımız yılda ülkemizin önde gelen kurum ve kuruluşlarıyla değerli anlaşmalara imza attık. Türk futbolunun potansiyeline inanan, her zaman verdikleri güçlü destekle katkı sağlayan tüm sponsorlarımıza ve iş ortaklarımıza teşekkür ediyorum." şeklinde yeni yıl mesajını tamamladı.

