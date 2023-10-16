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Siyonist İsrail ile gönül bağı kuran zevat: Siyonist İsrail'i savunacağınız kadar ülkenizi savunmadınız: Tarihe kara bir leke olarak geçeceksiniz

2023-10-16 16:40:56
Siyonist İsrail ile gönül bağı kuran zevat: Siyonist İsrail'i savunacağınız kadar ülkenizi savunmadınız: Tarihe kara bir leke olarak geçeceksiniz

Siyonist İsrail’in Gazze’de yaptığı insanlık dışı uygulamalar ve çocuklar dahil sivil katliamları anketlere göre batı kamuoyunda hükümetler tarafından desteklenirken, halk Filistinden yana tavır koyarak yönetime tepkisini gösteriyor.

#1
Foto - Siyonist İsrail ile gönül bağı kuran zevat: Siyonist İsrail'i savunacağınız kadar ülkenizi savunmadınız: Tarihe kara bir leke olarak geçeceksiniz

İçimizdeki Siyonist İsrail sevicileri ise “Arapların/Filistinlilerin Osmanlıya ihanet ettiği” argümanıyla İsrail ile gönül bağı kurmaktan imtina etmiyor ve bunu halka empoze ediyor.

#2
Foto - Siyonist İsrail ile gönül bağı kuran zevat: Siyonist İsrail'i savunacağınız kadar ülkenizi savunmadınız: Tarihe kara bir leke olarak geçeceksiniz

Filistin meselesini ve Arapları “tu kaka” olarak lanse edenler; İngiliz’e Fransız’a Rum’a Ermeni katliamlarına, Rum katliamlarına veya ABD katliamlarına tek bir cılız ses bile çıkarmıyor.

#3
Foto - Siyonist İsrail ile gönül bağı kuran zevat: Siyonist İsrail'i savunacağınız kadar ülkenizi savunmadınız: Tarihe kara bir leke olarak geçeceksiniz

Bu kesim; Kırım’da olsun, Doğu Türkistan’da olsun Türklere yapılan zulümleri/katliamları hiçbir zaman ağızlarına almıyor.

#4
Foto - Siyonist İsrail ile gönül bağı kuran zevat: Siyonist İsrail'i savunacağınız kadar ülkenizi savunmadınız: Tarihe kara bir leke olarak geçeceksiniz

Bu kesim; Batı Trakya’da Türklere uygulanan insanlık dışı uygulamalara ses çıkarılmıyor.

#5
Foto - Siyonist İsrail ile gönül bağı kuran zevat: Siyonist İsrail'i savunacağınız kadar ülkenizi savunmadınız: Tarihe kara bir leke olarak geçeceksiniz

Afrika dahil, müslümanların uğradığı zulümler bu kesim tarafından hiçbir zaman umursanmıyor.

#6
Foto - Siyonist İsrail ile gönül bağı kuran zevat: Siyonist İsrail'i savunacağınız kadar ülkenizi savunmadınız: Tarihe kara bir leke olarak geçeceksiniz

Bunlar, Türkiye’de PKK’nın yaptığı katliamları, bombalı eylemleri, öldürülen binlerce sivili, asker ve polisi görmezden gelip terör örgütü PKK’ya tek laf etmiyor.

#7
Foto - Siyonist İsrail ile gönül bağı kuran zevat: Siyonist İsrail'i savunacağınız kadar ülkenizi savunmadınız: Tarihe kara bir leke olarak geçeceksiniz

Amerika PKK’yı destekliyor, silah veriyor, askerimizi öldürüyor içimizdeki “İslam düşmanı” bu kesim ABD’ye tek laf edemiyor.

#8
Foto - Siyonist İsrail ile gönül bağı kuran zevat: Siyonist İsrail'i savunacağınız kadar ülkenizi savunmadınız: Tarihe kara bir leke olarak geçeceksiniz

Bu kesim; çoluk-çocuk, kız erkek evlatları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan “Diyarbakır anneleri”nin yanında durup terör örgütü PKK’ya lanet okuyamıyor.

#9
Foto - Siyonist İsrail ile gönül bağı kuran zevat: Siyonist İsrail'i savunacağınız kadar ülkenizi savunmadınız: Tarihe kara bir leke olarak geçeceksiniz

Yapılan operasyonlara içimizdeki sözde bu “vatanseverler” yüksek sesle karşı çıkıyor, “Tezkereye hayır” diyebiliyor. ABD/PKK’nın ekmeğine yağ sürmeyi ise “vatanseverlik” görüyor.

#10
Foto - Siyonist İsrail ile gönül bağı kuran zevat: Siyonist İsrail'i savunacağınız kadar ülkenizi savunmadınız: Tarihe kara bir leke olarak geçeceksiniz

Yeri geliyor bu kesim “hepimiz Ermeniyiz” diyerek sokaklara dökülüyor, ama konu “İslam coğrafyası” olunca “Müslüman”lar olunca katliamlar meşru gösterilmeye çalışılıyor.

#11
Foto - Siyonist İsrail ile gönül bağı kuran zevat: Siyonist İsrail'i savunacağınız kadar ülkenizi savunmadınız: Tarihe kara bir leke olarak geçeceksiniz

Siyonist İsrail’in Filistinde uyguladığı katliamları ve içimizdeki “Filistin bize ihanet etti, Osmanlıya ihanet etti, Araplar bize ihanet etti” argümanıyla tarihi gerçekleri saptıran ve özünde İslam düşmanlığı yatan bu kesime en iyi cevabı Yazarımız İbrahim Karataş bugünkü yazısında veriyor. İşte o yazı: Kim kime ihanet etti? Hamas’ın İsraillileri 7 Ekim’de gafil avlamasından sonra intikam peşinde koşan İsrail, Gazze’de taş üstünde taş bırakmıyor. Yapılan saldırı sözde Hamas’ı cezalandırmak için görünse de bütün Gazze halkı ölümle cezalandırılıyor. İsrail her ne kadar Hamas’ın saldırısının intikamını aldığını söylese de Hamas saldırmadan önce de on binlerce Filistinliyi keyfi öldürdüğünü hepimiz biliyoruz. Ancak bu sefer kayıpları çok fazla olduğu için Gazze’de tek bir canlı bırakmaya niyetli değil. Filistinlilerin iki seçeneği var. Ya ölecekler ya da göçecekler. Ama eğer göçerlerse yurtları kalıcı olarak işgal edilecek ve bir daha dönemeyecekler. Bu hengâmda dünya ve Türk kamuoyu ikiye bölünmüş durumda. Anketlere göre dünyanın geneli Filistin’deki zulme karşı çıkıyor. Batıda hükümetler İsrail’i desteklerken halk Filistin’den yana tavır koyuyor. Türkiye’de çoğunluk Filistin’den yanayken, sesi çok çıkan bir kesim içlerindeki vahşet duygusu üzerinden İsrail’le gönül bağı kuruyor. Kötülük kötülükten yana olur tamam da bunu yaparken attıkları iftiralar kabul edilir cinsten değil. En büyük argümanları Arapların/Filistinlilerin Osmanlıya ihanet etmesi… Bir iki iltifat uğruna zaman ve mekâna göre tarihi yanlış anlatan şöhret meraklısı yaşlı zatlar da “Evet ihanet etti” deyince zulmü alkışlayanlar haklı olduklarına inanıyorlar. Oysa ortada ihanet yok. İçlerinde üç beş hain varsa da bu durum tüm halka hain demeyi gerektirmez. Hadi gerçekten hainlik ettiler diyelim ya da toprak satmış olsunlar. Geçmişteki bir hadise İsrail’in bugünkü zulmünü paklayabilir mi? Destekleyenlerin zulme ortak olduğu gerçeğini değiştirir mi? Hem değil mi ki aynı kişiler Osmanlıdan nefret ediyor? Araplar ya da Filistinliler Osmanlıyı sevmiyordu da kendileri seviyor mu? Sabah akşam Osmanlıya küfür etmiyorlar mı? Bu durumda kendileri de hain olmuyor mu? Ayrıca Osmanlıyı Araplar ortadan kaldırmadı. Kaldıranlar içimizden birileri değil mi? İhaneti konuşacaksak Filistin’den değil de Anadolu’dan mı başlasak? Ya da başka zamana bırakıp tekrar Filistin’e dönelim. Eğer Filistin/Araplar ihanet ettiyse Yunan, Bulgar, Sırp, Ermeni azınlıkların yaptığına ne diyeceğiz? İngiliz ve Fransızların Osmanlıyı işgalini ne yapacağız? Onlar iyilik mi ettiler? Onları da geçelim ve İsrail’e bakalım. İsrail’i kuran Yahudi elit Osmanlının dostu muydu? Osmanlının son döneminde Rusya ve Doğu Avrupa’dan kaçan Yahudileri bağrına basan Osmanlıya teşekkür etmeyi bırakın, üstüne bir de Filistin’de Yahudi devleti istediler. Osmanlı Arşivleri Genel Müdürlüğünün yayınladığı Osmanlı Belgelerinde Filistin isimli kitaptaki belgelere göre Rothschild ailesi ve Alliance Israiliyat gibi birçok STK usulsüzce ve gizlice toprak aldı. Bazen oldu halkı yüksek faizle borçlandırıp karşılığında topraklarını aldılar, bazen de tapu memurlarına rüşvet vererek işlerini gördüler. Filistin’de bunlar olurken Theodor Herzl ve Ritter von Newlinsky gibi Yahudiler İstanbul’a gelerek Filistin’e karşılık tüm borçların ödenmesi ve büyük Yahudi medyasının desteğini önerdiler. Olumsuz cevap alırlarsa kendi bildikleri yoldan devletlerini kurmakla tehdit ederler ve sonunda Abdülhamit’i devirerek ve İngilizlerle anlaşarak bugünkü İsrail’in kuruluşuna giden yolu açarlar. Bizdeki İsrail muhipleri bu ihanete rağmen yine de İsrail’in zulmüne destek çıkabiliyorlar. Belli ki ya tarih bilmiyorlar ya da Arap (ve daha derinlerde) İslam nefreti vicdanlarını kör etmiş. Doğrudan ve haklıdan yana olmak insan olmanın gereğidir. Çeşitli bahanelerle zalimi destekleyenlerin kalbi muhakkak zulümden haz alıyordur. Muhtemeldir ki ellerine fırsat geçse onlar da zulmeder ve ihanet ederler. Allah hiçbirine fırsat vermesin.

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