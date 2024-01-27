2024-01-27 14:31:19 Siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri belli oldu! AK Parti’nin sırası Türkiye’nin gündemine oturdu! İşte tam liste
31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılacak siyasi partilerin oy pusulasındaki yerlerini belirlemek için kura çekimi yapıldı. Yüksek Seçim Kurulunca (YSK) ilan edilen seçim takvimi işlemeye devam ediyor. Takvime göre, seçime katılacak siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi adına parti temsilcilerinin de katılımıyla YSK Başkanlığında kura çekimi yapıldı.