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Siyaset
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Siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri belli oldu! AK Parti’nin sırası Türkiye’nin gündemine oturdu! İşte tam liste

2024-01-27 14:31:19
Siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri belli oldu! AK Parti’nin sırası Türkiye’nin gündemine oturdu! İşte tam liste

31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılacak siyasi partilerin oy pusulasındaki yerlerini belirlemek için kura çekimi yapıldı. Yüksek Seçim Kurulunca (YSK) ilan edilen seçim takvimi işlemeye devam ediyor. Takvime göre, seçime katılacak siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi adına parti temsilcilerinin de katılımıyla YSK Başkanlığında kura çekimi yapıldı.

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Foto - Siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri belli oldu! AK Parti’nin sırası Türkiye’nin gündemine oturdu! İşte tam liste

İşte partilerin oy pusulasındaki yerleri: Millet Partisi: 26. sıra MHP: 31. sıra HÜDA-PAR: 20. sıra Yeni Türkiye Partisi: 17. sıra Gelecek Partisi: 16. sıra Memleket Partisi: 5. sıra Sol Parti - 3 Hak ve Özgürlükler Partisi - 21 DSP: 7. sıra Aydınlık Demokrasi Partisi: 30 AK Parti: 1. sıra Yeniden Refah Partisi: 8. sıra Zafer Partisi: 12. sıra CHP: 18. sıra Ocak Partisi: 22. sıra Vatan Partisi: 35. sıra Saadet Partisi: 34. sıra Anavatan Partisi: 6. sıra Türkiye İşçi Partisi: 32. sıra Bağımsız Türkiye Partisi: 15. sıra Anadolu Birliği Partisi: 11. sıra Genç Parti: 29. sıra Demokrat Parti: 24. sıra Adalet Partisi: 28. sıra Deva Partisi: 30. sıra İYİ Parti: 2. sıra BBP: 4. sıra Türkiye Komünist Partisi: 10. sıra Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi: 9. sıra

#2
Foto - Siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri belli oldu! AK Parti’nin sırası Türkiye’nin gündemine oturdu! İşte tam liste

Kuraya, seçime katılma yeterliliğine sahip 36 parti girebilecek. Belediye başkanı seçiminde kullanılacak birleşik oy pusulalarının en üstünde "Siyasi Partiler", bağımsız adaylar varsa "Siyasi Partiler ve Bağımsız Adaylar" ibaresi yer alacak. Kura sonucuna göre de pusulada soldan sağa partiler ile adaylarının ad ve soyadları sıralanacak.

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