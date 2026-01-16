  • İSTANBUL
Sivillere 'uzak durun' çağrısı yapıldı! Operasyon başladı, teröristler o alçağı Halep'e getirdi
Haber Merkezi

Sivillere 'uzak durun' çağrısı yapıldı! Operasyon başladı, teröristler o alçağı Halep'e getirdi

Suriye ordusu, terör örgütü YPG/SDG’ye karşı operasyon başlattı. Sivillere son uyarılar yapıldı. Bölgede hareketli saatler yaşanırken teröristlerden küstah bir hamle geldi.

1
#1
Foto - Sivillere 'uzak durun' çağrısı yapıldı! Operasyon başladı, teröristler o alçağı Halep'e getirdi

rdudan basına gönderilen yazılı açıklamada, terör örgütü YPG/SDG'nin işgalindeki Deyr Hafir beldesinde yer alan 4 ayrı noktanın haritaları paylaşıldı. Terör örgütü PKK ve YPG/SDG'nin yanı sıra devrik Beşşar Esed rejimi mensuplarının haritalarda işaretlenen noktalarda yuvalandıkları belirtildi.

#2
Foto - Sivillere 'uzak durun' çağrısı yapıldı! Operasyon başladı, teröristler o alçağı Halep'e getirdi

Bu noktaların terör örgütlerince Halep kenti ve doğusunda yer alan yerlerdeki sivil yerleşimlere başta kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) olmak üzere saldırı düzenlenmek için fırlatma noktası olarak kullanıldığı ifade edildi.

#3
Foto - Sivillere 'uzak durun' çağrısı yapıldı! Operasyon başladı, teröristler o alçağı Halep'e getirdi

Suriye ordusu, terör örgütü YPG/SDG’ye karşı operasyon başlatması beklenen Halep ilindeki Deyr Hafir-Meskene hattında belirlediği bazı hedefleri ateş altına aldı.

#4
Foto - Sivillere 'uzak durun' çağrısı yapıldı! Operasyon başladı, teröristler o alçağı Halep'e getirdi

Sivillere, Suriye ordusunun Deyr Hafir'e olası operasyonunda hedef alınması beklenen bu noktalardan uzak durmaları çağrısı yapıldı. Suriye ordusu, 13 Ocak'ta başta Deyr Hafir ve Meskene olmak üzere Fırat Nehri'nin batısında terör örgütünün işgalindeki bölgeleri askeri alan ilan etmişti. Deyr Hafir'deki sivillerin geçici ve güvenli tahliyesi için Suriye ordusu dün ve bugün M15 kara yolunda insani koridor açmıştı.

#5
Foto - Sivillere 'uzak durun' çağrısı yapıldı! Operasyon başladı, teröristler o alçağı Halep'e getirdi

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye, Suriye ordusunu kaynak gösterdiği haberinde, terör örgütü PKK elebaşlarından "Bahoz Erdal" kod adlı Fehman Hüseyin'in Fırat'ın batısında terör örgütü YPG/SDG'nin işgal ettiği bölgedeki Tabka kentine geldiğini belirtti. Terörist elebaşı Hüseyin'in "YPG/SDG'li teröristleri Suriye halkı ve ordusuna yönelik saldırılarda yönettiği" kaydedilen haberde, terörist Mihraç Ural'ın da aynı kente geldiği ve örgüte katıldığı vurgulandı. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2013’te düzenlenen ve 52 vatandaşın hayatını kaybettiği bombalı saldırının sanığı terörist Ural, devrik Beşşar Esed rejiminin bir kısım milis güçlerini komuta ettiği dönemde sivillere yönelik katliamlarıyla biliniyordu. Ural'ın adı ayrıca, 3 Mayıs 2013'te, Suriye'nin Tartus kentinde Sünnilerin yaşadığı Banyas ve Beyda köylerinde çoğunluğu kadın ve çocuk en az 150 kişiyi öldürdüğü katliamda da geçti.

