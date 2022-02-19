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Hayat-Aktüel
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Sivas'ta tatbikat

2022-02-19 17:48:21
Sivas'ta tatbikat

Sivas İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) çığ olaylarına karşı arama ve kurtarma tatbikatı yapıldı.

#1
Foto - Valilikten yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı genelgesi gereğince oluşturulan çığ müdahale ekiplerine AFAD İl Müdürlüğü personeli tarafından eğitim verildi. Karaçayır mevkisinde gerçekleştirilen eğitimde, kar kütlesinde, çığ altında kalanlara nasıl müdahale edileceği uygulamalı anlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı genelgesi gereğince oluşturulan çığ müdahale ekiplerine AFAD İl Müdürlüğü personeli tarafından eğitim verildi. Karaçayır mevkisinde gerçekleştirilen eğitimde, kar kütlesinde, çığ altında kalanlara nasıl müdahale edileceği uygulamalı anlatıldı.

#2
Foto - Vali Yardımcısı Adil Nas başkanlığında, AFAD ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü organizesinde gerçekleştirilen tatbikata, kentteki dağcı kulüplerinden 60 üye katıldı. Tatbikatta AFAD İl Müdürü Nazif Ekinci, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç da hazır bulundu.

Vali Yardımcısı Adil Nas başkanlığında, AFAD ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü organizesinde gerçekleştirilen tatbikata, kentteki dağcı kulüplerinden 60 üye katıldı. Tatbikatta AFAD İl Müdürü Nazif Ekinci, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç da hazır bulundu.

#3
Foto - Açıklamada görüşlerine yer verilen AFAD İl Müdürü Nazif Ekinci, kurumlararası iş birliği ile düzenlenen tatbikatın başarılı geçtiğini, her türlü afete karşı hazırlıklı olduklarını ifade etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AFAD İl Müdürü Nazif Ekinci, kurumlararası iş birliği ile düzenlenen tatbikatın başarılı geçtiğini, her türlü afete karşı hazırlıklı olduklarını ifade etti.

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