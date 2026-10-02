  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
22 yaşında kendi işini kurdu: Diplomasını alır almaz onların peşine düştü! Dünyanın en büyüğü seçildi! Tam 500 kilo ağırlığında ! İşgalci Netanyahu uçak kirizini şova çevirdi: Bıçaklı korsan saldırısını PR malzemesi yaptı Sivas'ta fiberglas faciası: İki polisten acı haber geldi! İrlanda'nın terör devleti İsrail’e tepkisi bitmek bilmiyor 19 yıllık çifte cinayet dosyasında karar! 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet Marangozların sırrı ortaya çıktı: Mobilyanın üstündeki çizikler anında yok oluyor! Mustafa Karahasanoğlu Külliyesi hizmete açıldı! Asım’ın nesli bu mekanda yetişecek
Dünya
7
Yeniakit Publisher
İşgalci Netanyahu uçak kirizini şova çevirdi: Bıçaklı korsan saldırısını PR malzemesi yaptı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İşgalci Netanyahu uçak kirizini şova çevirdi: Bıçaklı korsan saldırısını PR malzemesi yaptı

BM Genel Kurulu’ndan umduğunu bulamayan ve İsrail’de 27 Ekim’de yapılacak seçimler öncesi anketlerde muhalefetin gerisine düşen terör devleti İsrail'in Başbakanı Katil Netanyahu, Flydubai uçağında yaşanan korsanlık/saldırı krizini adeta bir siyasi şova dönüştürdü. Dubai-Tel Aviv seferini yapan uçaktaki olayın ardından soluğu Ben Gurion Havalimanı’nda alan katil Netanyahu, sözde mağdur yolcuları karşılayıp kameralar karşısında gövde gösterisi yaptı. Güvenlik kaygılarını kaşıyarak korku siyaseti güden Siyonist elebaşı, uçak krizini fırsata çevirerek anketlerde eriyen oylarını yeniden toparlamaya çalıştı.

#1
Foto - İşgalci Netanyahu uçak kirizini şova çevirdi: Bıçaklı korsan saldırısını PR malzemesi yaptı

Eli kanlı terör lideri Netanyahu seçim kampanyası boyunca aradığı fırsatı dün yaşanan uçak krizinde buldu. New York'taki BM Genel Kurulu'ndan beklediği desteği alamadan dönen ve anketlerde muhalefetin gerisinde kalan Netanyahu için Flydubai uçağında yaşanan saldırı olayı, adeta "bulunmaz bir fırsat" olarak ortaya çıktı. Olayın hemen ardından Ben Gurion Havalimanı'na giderek evlerine dönen yolcuları karşılayan Netanyahu, yaşanan krizi seçim kampanyasının merkezine taşıdı.

#2
Foto - İşgalci Netanyahu uçak kirizini şova çevirdi: Bıçaklı korsan saldırısını PR malzemesi yaptı

Uzmanlara göre dün Flydubai uçağında yaşanan saldırı olayı, Netanyahu'nun iç politikada yaşadığı sıkışıklığı geri plana atmasına yardımcı olabilir. Ayrıca yine bu olayın, Netanyahu'nun daha önce yaptığı güvenlik uyarılarının doğrulandığı yönünde bir algı oluşturması ihtimali üzerinde de duruluyor.

#3
Foto - İşgalci Netanyahu uçak kirizini şova çevirdi: Bıçaklı korsan saldırısını PR malzemesi yaptı

İsrail basınından Times of Israel’in haberine göre, geçtiğimiz hafta New York’ta gerçekleşen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda beklediği desteği göremeden eli boş dönen Netanyahu 27 Ekim’deki başbakanlık seçimi için ihtiyacı olan “görünürlüğü” dün kaçırılan Flydubai uçağı ile yakalamış olabilir. Dün Flydubai’nin Dubai’den Tel Aviv’e uçuş yapan FZ 1073 sefer sayılı uçağında yaşanan bıçaklanma olayı sonrasında Netanyahu, evlerine dönen İsraillileri karşılamak için Ben Gurion Havalimanı'na geldi.

#4
Foto - İşgalci Netanyahu uçak kirizini şova çevirdi: Bıçaklı korsan saldırısını PR malzemesi yaptı

GÖVDE GÖSTERİSİ İÇİN HIZ KAYBETMEDİ: Habere göre “iyi bir imaj” fırsatını değerlendirmek isteyen Netanyahu hemen kadrajın önüne geçti. Saldırıyı engellemedeki kilit rol oynayan İsraillilerden biri olan Yaniv Hayun’u sıkıca kucaklayan Netanyahu, gövde gösterisinden geri kalmadı ve medya röportajlarında başarıyı paylaşmanın önemini vurguladı. Hayun, İsrailliler Tabuk'ta mahsur kalmışken Netanyahu'nun kendisini aradığını ve İsrail güvenlik birimleriyle bağlantı kurmasını sağlayacağına dair söz verdiğini de belirtti.

#5
Foto - İşgalci Netanyahu uçak kirizini şova çevirdi: Bıçaklı korsan saldırısını PR malzemesi yaptı

‘SEÇİM KAMPANYASI İÇİN ÇOK İYİ BİR FIRSAT’ Habere göre Netanyahu'nun yeniden seçim kampanyası açısından bakıldığında, ekibi bundan daha iyi bir etkinlik isteyemezdi; kucaklanacak sivillerin yer aldığı, gerçek, heyecan verici bir hikâye ve çoğu İsrailli, aralarında birçok çocuğun da bulunduğu 174 yolcunun güvenli bir şekilde evlerine dönüşünü karşılamak. Yolcular hayatlarını tehdit eden bir olaydan kurtulmuşlardı ve kampanya ivme kazanmak için altın bir fırsat yakalamıştı. İsrail Başbakanı olayın ardından yaptığı açıklamalarda saldırıyı, İsrail’e yönelik uluslararası eleştiriler ve “propaganda” olarak nitelendirdiği söylemlerle ilişkilendirdi. Netanyahu, salı günü yayımladığı video mesajında, seçimler öncesinde “düşmanların İsrail’e saldırmaya çalışacağına dair işaretler bulunduğunu” iddia etmiş; muhalefet ise bu açıklamayı herhangi bir kanıt sunulmadan yapılan bir “korku siyaseti” ürünü olarak nitelendirmişti.

#6
Foto - İşgalci Netanyahu uçak kirizini şova çevirdi: Bıçaklı korsan saldırısını PR malzemesi yaptı

UÇAK OLAYI OYLARINI ARTIRDI: Diğer taraftan Flydubai uçağındaki olayın ardından İsrail'de oyları giderek eriyen Netanyahu liderliğindeki hükümet bloğunun muhalefet kanadı ile arasındaki makası kapatmaya başladığı görüldü. Maariv gazetesi için Lazar Araştırma tarafından yapılan son anketin sonuçları, Netanyahu liderliğindeki iktidar bloğunun 51 sandalyeye yükseldiğini, muhalefet bloğunun ise geçen haftaya göre 2 sandalye kaybederek 53 milletvekiline gerilediğini gösterdi. Gazete, Flydubai olayıyla İsrail toplumunda güvenlik kaygılarının yeniden ön plana çıktığını ve bloklar arasındaki makasın daraldığını aktardı. İsrail seçim sistemine göre hükümetin kurulabilmesi için 120 sandalyeli İsrail Meclisinde en az 61 milletvekilinin desteğinin alınması gerekiyor. Ayrıca Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi bir önceki ankete göre sandalye sayısını 19'a çıkarırken, Ultra Ortodoks Şas ile Birleşik Tevrat Yahudiliği partileri ise 7'şer milletvekiline çıktı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

M B

Kendilerinin tezgahlamadığı ne malum?
TÜM YORUMLARA GİT
İstanbul'da bir belediyeye daha operasyon: Belediye başkanı gözaltına alındı
Gündem

İstanbul'da bir belediyeye daha operasyon: Belediye başkanı gözaltına alındı

Eyüpsultan Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Operasyonda belediye başkanı Mithat Bülent Özmen dahil 28 kişi gözaltına alındı. Gözaltına a..
Meclis'te dikkat çeken anlar! Devlet Bahçeli Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı hediye... Meclis ayağa kalktı
Gündem

Meclis'te dikkat çeken anlar! Devlet Bahçeli Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı hediye... Meclis ayağa kalktı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama yılı açılışında siyaset kulislerini hareketlendiren renkli ve samimi anlar objektiflere yansıdı..
İstanbul’da trafik kilitlendi! Yoğunluk yüzde 89’a ulaştı
Gündem

İstanbul’da trafik kilitlendi! Yoğunluk yüzde 89’a ulaştı

İstanbul’da mesai çıkışıyla birlikte trafik adeta durma noktasına geldi. Yağışlı havanın da etkisiyle ana arterlerde uzun araç kuyrukları ol..
YP’li Gizem Özcan fena yakalandı! Sen fonu bırak bahisçi kocana bak!
Gündem

YP’li Gizem Özcan fena yakalandı! Sen fonu bırak bahisçi kocana bak!

Yaşanan skandallarını örtmek için devletin kararlılıkla üzerine gittiği fon soruşturmasını dillerine pelesenk eden Yeni Partililer, kendi pi..
Fatma Betül Sayan Kaya'nın yerine getirilen isim belli oldu!
Gündem

Fatma Betül Sayan Kaya'nın yerine getirilen isim belli oldu!

Sermaye piyasalarındaki şüpheli işlemlere yönelik yürütülen dev fon soruşturmasında adı geçmesi nedeniyle AK Parti'deki tüm görevlerinden is..
Özgür ve avanesi Meclis’i terk etmişti! Utanmadan devlete ve yargıya iftira atmaya kalkıştı
Siyaset

Özgür ve avanesi Meclis’i terk etmişti! Utanmadan devlete ve yargıya iftira atmaya kalkıştı

TBMM'nin yeni yasama yılı açılışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kürsüye çıkmasıyla salonu terk eden YENİ Parti Genel Başkanı Özgü..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23