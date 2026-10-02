İşgalci Netanyahu uçak kirizini şova çevirdi: Bıçaklı korsan saldırısını PR malzemesi yaptı

‘SEÇİM KAMPANYASI İÇİN ÇOK İYİ BİR FIRSAT’ Habere göre Netanyahu'nun yeniden seçim kampanyası açısından bakıldığında, ekibi bundan daha iyi bir etkinlik isteyemezdi; kucaklanacak sivillerin yer aldığı, gerçek, heyecan verici bir hikâye ve çoğu İsrailli, aralarında birçok çocuğun da bulunduğu 174 yolcunun güvenli bir şekilde evlerine dönüşünü karşılamak. Yolcular hayatlarını tehdit eden bir olaydan kurtulmuşlardı ve kampanya ivme kazanmak için altın bir fırsat yakalamıştı. İsrail Başbakanı olayın ardından yaptığı açıklamalarda saldırıyı, İsrail’e yönelik uluslararası eleştiriler ve “propaganda” olarak nitelendirdiği söylemlerle ilişkilendirdi. Netanyahu, salı günü yayımladığı video mesajında, seçimler öncesinde “düşmanların İsrail’e saldırmaya çalışacağına dair işaretler bulunduğunu” iddia etmiş; muhalefet ise bu açıklamayı herhangi bir kanıt sunulmadan yapılan bir “korku siyaseti” ürünü olarak nitelendirmişti.