İşgalci Netanyahu uçak kirizini şova çevirdi: Bıçaklı korsan saldırısını PR malzemesi yaptı
BM Genel Kurulu’ndan umduğunu bulamayan ve İsrail’de 27 Ekim’de yapılacak seçimler öncesi anketlerde muhalefetin gerisine düşen terör devleti İsrail'in Başbakanı Katil Netanyahu, Flydubai uçağında yaşanan korsanlık/saldırı krizini adeta bir siyasi şova dönüştürdü. Dubai-Tel Aviv seferini yapan uçaktaki olayın ardından soluğu Ben Gurion Havalimanı’nda alan katil Netanyahu, sözde mağdur yolcuları karşılayıp kameralar karşısında gövde gösterisi yaptı. Güvenlik kaygılarını kaşıyarak korku siyaseti güden Siyonist elebaşı, uçak krizini fırsata çevirerek anketlerde eriyen oylarını yeniden toparlamaya çalıştı.