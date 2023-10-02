Sivas'ta büyük gizem! Dünyanın gözü onda

“Söz konusu yerleşimlerin, M.Ö. 1. yüzyılda Mithridates döneminde yaygınlık kazandığını biliyoruz. Yaptığımız bir çalışmada, yaklaşık 6 km’lik aralıklarla teşkil edildiğini söyleyebilir hale geldik. Söz konusu yapıların varlığı, yalnızca ilimiz ile de sınırlı değil. Ordu, Giresun, Tokat, Amasya illerinde de çok sayıda örneği bulunmaktadır. Bu yapıların en önemli karakteristik özelliği ise tepe noktalarında yer alan ve 45 derecelik eğime sahip basamaklı tüneller. Söz konusu tüneller hydreialara ait. Bu noktada hydreia nedir sorusuna cevap vermek gerekirse, su sarnıcı benzeri yapılar bunlar. Ancak gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla sarnıçtan öte bir teknoloji barındırdığını söyleyebiliriz”