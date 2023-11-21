Sivas'ın göz kamaştıran güzellikleri

Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, kaya mağaraların yaklaşık 4 bin yıllık geçmişe sahip olduğunu söyledi. Mağaraların Hititler dönemine giden bir tarihçesinin olduğunu belirten Çiftçi, "Hem bu mağaralar hem de Şuğul Kanyonu'ndaki Hititlerden kalma kitabelerle biz bu tarihe ulaşıyoruz." dedi. Çiftçi, insanların o dönem mağaralarda yaşadığını dile getirerek, "Bugün kat kat binalar dikiyoruz, oteller yapıyoruz. Zamanın evleri ve otelleri burasıymış. O günün şartlarını kafamızda biraz canlandırdığımız zaman en doğal yaşam yeri bu mağaralarmış." diye konuştu. İlçenin farklı mahalle ve köylerinde de mağaralar bulunduğunu anlatan Çiftçi şunları kaydetti: "Biz oralarda da yaşamın olduğuna içerisindeki görsellerle, çizimlerle ve birtakım figürlerle şahitlik ediyoruz. Gürün'ün her bir güzelliğini öne çıkartmak için üzerimize düşeni yerel yönetim olarak yapmaya gayret gösteriyoruz. Ekonomik imkanlarımızla Gürün'ün tanıtımı, güzelliklerinin turizme kazandırılması adına üzerimize düşeni yapıyoruz. Yeri geldiği zaman birçok devlet kurumundan da bu konuda yardım talebimiz oluyor. Mağaralarla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcımız Osman Boyraz'ın girişimleriyle Kültür ve Turizm Bakanlığından ödenek aldık. Burayı turizme kazandırma adına çevre düzenlemesi ve aydınlatma yaptık."