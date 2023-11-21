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Kültür Sanat
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Sivas'ın göz kamaştıran güzellikleri

2023-11-21 15:38:15
Sivas'ın göz kamaştıran güzellikleri

Sivas'ın Gürün ve Zara ilçelerinde apartman görünümlü kaya mağaralar binlerce yıldır ayakta duruyor.

#1
Foto - Sivas'ın göz kamaştıran güzellikleri

Anadolu Ajansının (AA) "Türkiye'nin Mağaraları" dosya haberinin altıncısında Sivas'taki mağaraların tarihi ile özelliklerine yer verildi. Kaya mağaralarının bulunduğu, tarihi zenginlikleri ve doğal güzellikleri ile öne çıkan Gürün ilçesi, Anadolu'nun en eski yerleşim yerlerinden birisi olarak dikkati çekiyor. Dağ yamacında yan yana ve alt alta sıralanan Gürün'deki kaya mağaraları 3 ve 5 katlı ilkel bir apartman görüntüsünü andırıyor. Kayaçların kolay aşınabilmesi özelliği nedeniyle Hititlerin bu mağaraları işleyerek katlı yapı görünümüne kavuşturdukları tahmin ediliyor.

#2
Foto - Sivas'ın göz kamaştıran güzellikleri

Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, kaya mağaraların yaklaşık 4 bin yıllık geçmişe sahip olduğunu söyledi. Mağaraların Hititler dönemine giden bir tarihçesinin olduğunu belirten Çiftçi, "Hem bu mağaralar hem de Şuğul Kanyonu'ndaki Hititlerden kalma kitabelerle biz bu tarihe ulaşıyoruz." dedi. Çiftçi, insanların o dönem mağaralarda yaşadığını dile getirerek, "Bugün kat kat binalar dikiyoruz, oteller yapıyoruz. Zamanın evleri ve otelleri burasıymış. O günün şartlarını kafamızda biraz canlandırdığımız zaman en doğal yaşam yeri bu mağaralarmış." diye konuştu. İlçenin farklı mahalle ve köylerinde de mağaralar bulunduğunu anlatan Çiftçi şunları kaydetti: "Biz oralarda da yaşamın olduğuna içerisindeki görsellerle, çizimlerle ve birtakım figürlerle şahitlik ediyoruz. Gürün'ün her bir güzelliğini öne çıkartmak için üzerimize düşeni yerel yönetim olarak yapmaya gayret gösteriyoruz. Ekonomik imkanlarımızla Gürün'ün tanıtımı, güzelliklerinin turizme kazandırılması adına üzerimize düşeni yapıyoruz. Yeri geldiği zaman birçok devlet kurumundan da bu konuda yardım talebimiz oluyor. Mağaralarla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcımız Osman Boyraz'ın girişimleriyle Kültür ve Turizm Bakanlığından ödenek aldık. Burayı turizme kazandırma adına çevre düzenlemesi ve aydınlatma yaptık."

#3
Foto - Sivas'ın göz kamaştıran güzellikleri

Mağaraların yanı sıra Gürün'de Gökpınar Gölü ve Şuğul Kanyonu gibi gezilip görülmesi gereken önemli yerlerin olduğunu söyleyen Çiftçi, "Elimizden geldiği kadar Gürün'ü ve Gürün'ün güzelliklerini turizme kazandırma adına üstümüze düşeni yapıyoruz. Tüm hemşehrilerimizi Gürün'e bekliyoruz." ifadesini kullandı. Çiftçi, çevre düzenlemesinin ardından insanların kaya mağaralara daha çok ilgi gösterdiğini sözlerine ekledi. Zara ilçesi Tödürge köyünde bulunan Tödürge Kaya Mağaraları da yılın her mevsiminde ziyaretçilerini ağırlıyor.

#4
Foto - Sivas'ın göz kamaştıran güzellikleri

Köyde kayalar oyularak oluşturulan ve yıllar önce mesken olarak kullanılan 100 kadar mağara bulunuyor. Söz konusu kaya mağaraların, yan yana ve alt alta oyularak oluşturulduğu tahmin ediliyor. Küçük mekanlar halindeki yaklaşık 100 mağara görüntüsüyle ziyaretçilerine farklı bir deneyim yaşatıyor.

#5
Foto - Sivas'ın göz kamaştıran güzellikleri

Mağaraların bazı kısımlarında taş ve horasanla örülmüş duvarlar ve gözetleme delikleri yer alıyor. Yaklaşık 3 bin 200 yıl önce barınma ve sığınma amacıyla yapıldığı tahmin edilen mağaralar apartman görüntüsünü andırıyor. Roma ve çeşitli medeniyetlerce kullanıldığı tahmin edilen mağaraların daha sonra çeşitli medeniyetlere de ev sahipliği yaptığı biliniyor.

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