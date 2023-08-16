Sistem sil baştan! Yüksek gelirliler şimdi yandı

2018 yılının Aralık ayında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda muhalefet partilerin milletvekilleri, trafik cezaları başta olmak üzere para cezalarının gelire orantılı belirlenmesini istemiş, geliri düşük olana düşük, yüksek olana yüksek tutarda ceza kesilmesi önerisinde bulunmuştu. Komisyon üyesi Mehmet Muş “Değerlendirilebilir” diyerek öneriye sıcak bakmıştı. Muş, şu ifadeleri kullanmıştı: Ulaşmak istediğimiz noktada bunlar değerlendirilebilecek öneriler, kıymetli bulduğumu ifade etmek isterim. Yani geliri 2 bin lira olan kişinin kırmızı ışıkta ödeyeceği ceza 108 liraysa geliri 20 bin lira olan ona göre ödesin. Buna hiçbir itirazım yok. TBMM olarak çalışalım, üzerinde müzakere edelim, uygulama konusundaki, uygulamadaki zorlukları ya da uygulamadaki kabiliyetimizi ilgili kolluk kuvveti getirsin, tartışalım üzerinde. Ben buna hiçbir zaman itiraz etmem ve makul olduğunu da söylerim. Kaynak: Türkiye Gazetesi