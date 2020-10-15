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Dünya
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Sisi'nin ordusundan güldüren 'güç gösterisi'

2020-10-15 15:08:55
Sisi'nin ordusundan güldüren 'güç gösterisi'

Mısır'da polis ve askeri okulların yeni mezunları, ortak bir gösteri için bir araya geldi.

#1
Foto - Gösteri için büyük bir alanda çeşitli parkurlar hazırlanırken, polis ve askerlerin her biri performanslarını sergiledi.

Gösteri için büyük bir alanda çeşitli parkurlar hazırlanırken, polis ve askerlerin her biri performanslarını sergiledi.

#2
Foto - Darbeci Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ve diğer devlet yetkilileri de gösteriyi kendilerine ayrılan bölümden izledi.

Darbeci Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ve diğer devlet yetkilileri de gösteriyi kendilerine ayrılan bölümden izledi.

#3
Foto - MISIR POLİSİNİN, GÜÇ GÖSTERİSİ TEMALI KOMİK ANLARI Güç gösterisi yapan polis ve askerler, izleyenlere korku vermeyi amaçlarken, ortaya çıkan görüntüler ise komik anlara sebep oldu.

MISIR POLİSİNİN, GÜÇ GÖSTERİSİ TEMALI KOMİK ANLARI Güç gösterisi yapan polis ve askerler, izleyenlere korku vermeyi amaçlarken, ortaya çıkan görüntüler ise komik anlara sebep oldu.

#4
Foto - Asker ve polislerin yarı çıplak bir halde yüzleri boyalı şekilde yaptıkları gösteride, tekerlek sürmeleri ve araç üstünde şınav çekmeleri dikkatlerden kaçmadı.

Asker ve polislerin yarı çıplak bir halde yüzleri boyalı şekilde yaptıkları gösteride, tekerlek sürmeleri ve araç üstünde şınav çekmeleri dikkatlerden kaçmadı.

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